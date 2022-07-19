"Там мясо, позор России": Оккупант жалуется на плохую работу собственной артиллерии, - перехват ГУР МО. АУДИО
Военные РФ жалуются на то, что их "мощная" артиллерия не может помочь в противостоянии украинским защитникам.
Об этом свидетельствует перехват разговора российского оккупанта с отцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Военный РФ рассказывает как по их позициям работает ВСУ: "Все подряд по нас крыли. Да, там мясо, страшно".
Также оккупант жалуется, что русская артиллерия им не помогала: "А чё артиллерия вам не помогала что ли?! У нас она ужасна, пап! Позор России".
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Бойового москаля.