Один человек погиб, а 6 получили ранения вследствие обстрела Краматорска войсками РФ, - ОВА. ВИДЕО
Российские оккупанты ударили по Краматорску крылатой ракетой Р-37.
Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Один погибший, шесть раненых - таковы последствия сегодняшнего ракетного удара по Краматорску. По заключению взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37. Повреждены десять многоэтажек в центральной части города".
Враг все чаще наносит ракетные удары по Донетчине, не оставляя гражданским шансам на спасение", - рассказал глава области.
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Чайка Київ
показать весь комментарий19.07.2022 19:01 Ответить Мне нравится 1
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