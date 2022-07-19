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Один человек погиб, а 6 получили ранения вследствие обстрела Краматорска войсками РФ, - ОВА. ВИДЕО

Российские оккупанты ударили по Краматорску крылатой ракетой Р-37.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Один погибший, шесть раненых - таковы последствия сегодняшнего ракетного удара по Краматорску. По заключению взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37. Повреждены десять многоэтажек в центральной части города".

Враг все чаще наносит ракетные удары по Донетчине, не оставляя гражданским шансам на спасение", - рассказал глава области.

Смотрите также: Удар по центру Краматорска: ликвидирован пожар в 5-этажке. 10 человек пострадали, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (2282) обстрел (27336) Кириленко Павел (638)


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19.07.2022 19:01 Ответить
 
 