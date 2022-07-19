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Новости Видео Война
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Рецидивист из Луганщины пошел воевать с Украиной, чтобы заработать на вставные зубы. ВИДЕО

Российские оккупанты взяли в свою армию рецидивиста из Луганщины, который на войне стремился заработать на вставные зубы.

Соответствующее видео опубликовал пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина – бывший шахтер. Однако по специальности не работал давно. Начиная с 2006 года трижды был осужден за торговлю наркотиками. И последний раз освободился только в 2021 году. Войну в Украине воспринял как возможность подработки. Сразу после полномасштабного вторжения позвонил по телефону в "военкомат" и вскоре подписал контракт как доброволец.

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. А за 15 рублей зубы не вставить нигде... Взял и просто служил", – объясняет рашист.

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"Добровольцев" не обучали военной подготовке, а боекомплекты и снаряжение выдали "для галочки". Но когда оккупантам стало трудно в Северодонецке, этих воинов отправили в зону боевых действий и поставили задачу: закрепиться на позиции.

"Доброволец" задачу провалил, но в отличие от пяти коллег по службе, погибших на его глазах, остался в живых. Теперь хоть понимает, что его использовали, как "пушечное мясо". В настоящее время вместе с другими пленными он дает показания следователям СБ.

армия РФ (19358) СБУ (19924) пленные (2143)


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Топ комментарии
+18
Оце так виглядає типовий прихильник росіского міру.
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19.07.2022 19:47
+15
Ну на зоні тобі точно вставлять...
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19.07.2022 19:44
+9
Этот парашник успел зубы вставить. Будь как этот.
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19.07.2022 20:00
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Ну на зоні тобі точно вставлять...
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19.07.2022 19:44 Ответить
Угу...Голлівудська посмішка буде.
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19.07.2022 19:58 Ответить
надеюсь наши "стоматологи" решили его проблему,сможет только сосать
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19.07.2022 21:22 Ответить
пістона на сідалі в курятнику
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19.07.2022 22:09 Ответить
Оце так виглядає типовий прихильник росіского міру.
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19.07.2022 19:47 Ответить
Шось він на медведчука подібно виглядає.
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19.07.2022 19:57 Ответить
чи він надто хитрожопий під кретіна косить, чи реально кретін
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19.07.2022 21:24 Ответить
не обов"язково.ну дуууже багато в костюмі-тройці і краватці, з золотими зубами-уніназами
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19.07.2022 21:27 Ответить
Вот дурак. Для него было гораздо лучше на зубы бандитизмом в Ростове промышлять. Быстрее и безопаснее. А теперь он по понятиям сученный да еще предатель
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19.07.2022 19:48 Ответить
В гробу но с зубами
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19.07.2022 19:50 Ответить
Украинский солдат демонстрирует свой трофей: российскую модернизированную снайперскую винтовку СВ-98 7.62x54R с охотничьим цифровым прицелом ночного видения Pulsar Digisight Ultra N450/455 LRF, который стоит более $2600.
Винтовка, вероятно, была захвачена у воздушно-десантных войск ВДВ некоторое время назад.

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19.07.2022 19:50 Ответить
Я в шоці - виробник Беларусь, а продає літовська компанія🙁
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19.07.2022 20:36 Ответить
надо было стрелкова спросить - хер на зубы заработаешь у ху.ла
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19.07.2022 19:50 Ответить
Що мізків нема - це створіння не турбує, треба щоб зуби були. Шлунок замість голови.
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19.07.2022 19:51 Ответить
І нухуйа його знімати і викладувати тут? Облили бензином ( 5 літрів), підпалили і забули.
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19.07.2022 19:53 Ответить
Ну ти сказанув... Ми шо москалі?
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19.07.2022 19:59 Ответить
може йому ще зуби вставити? Воно пішло вбивати, щоб зуби зробити - це просто гірше за люмпена. На кого його обміняють? На Гадю-2????
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19.07.2022 20:38 Ответить
Типичный люмпен, Дамбас, ни убавить, ни прибавить. Биомусор. Подлежит утилизации, хоть через шрёдер.
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19.07.2022 19:59 Ответить
Вставьте в эту пустую голову бараньи мозги и верните назад . Этого дебила Украина тоже будет кормить ?
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19.07.2022 19:59 Ответить
Этот парашник успел зубы вставить. Будь как этот.
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19.07.2022 20:00 Ответить
улыбнули его хорошо !
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19.07.2022 21:26 Ответить
Вставні зуби на Бамбасі це круто.
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19.07.2022 20:01 Ответить
Замість баланди сухарі плісняві давайте. Хай смокче.
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19.07.2022 20:02 Ответить
А якби не пішло це чмо собі за зуби воювати, то наша армія ціною життя наших солдатів звільнила б його від окупації. І вважалось би це сміття повноцінним громадянином України. Після звільнення нашої території варто розібратися кому залишити українське громадянство, а кого вважати людиною без громадянства на території Лугандону і Криму.
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19.07.2022 20:15 Ответить
на неокупованих територіях теж такі є, то ж не треба розводити тут дискримінацію. Треба як в прибалти зробили. Є громадяни а є негромадяни, всі права мають, крім права обирати, бути обраними і займати державні і керівні посади - бо нічого крім русского міру в будь-якій обгортці ці притрушені ніколи не виберуть.
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20.07.2022 10:43 Ответить
Вставить надо было ему пулю в голову, и зубы стали бы сразу не актуальны.
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19.07.2022 20:22 Ответить
ну такии собі ********
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19.07.2022 20:57 Ответить
Видать эти долбо*бы не понимают, в конце расчета , бухгалтер по кличке шкворень выстрелит в затылок . В лучшем случае ждет плен , без зубов.
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19.07.2022 20:59 Ответить
А накуя йому зуби ? Жрать особо нема чого.
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19.07.2022 21:10 Ответить
Ось приклад того до чого призводить срузьке мір - деградація, убогість, бідність духа та тіла. Рашка в агонії, недоімперія продовжує розпадатись, що наочно демонструють такі її представники з армії. Тільки сліпий та тупий захоче вибрати сторони темряви та занепаду.
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19.07.2022 21:21 Ответить
Навіщо зуби на даунбасі? Вибити можуть в будь якій черзі. Та й жерти нічого.
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19.07.2022 21:29 Ответить
Легенда
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19.07.2022 22:29 Ответить
А заробив 15 років оформлять бархатний міньєт
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20.07.2022 00:24 Ответить
 
 