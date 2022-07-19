Рецидивист из Луганщины пошел воевать с Украиной, чтобы заработать на вставные зубы. ВИДЕО

Российские оккупанты взяли в свою армию рецидивиста из Луганщины, который на войне стремился заработать на вставные зубы.

Соответствующее видео опубликовал пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина – бывший шахтер. Однако по специальности не работал давно. Начиная с 2006 года трижды был осужден за торговлю наркотиками. И последний раз освободился только в 2021 году. Войну в Украине воспринял как возможность подработки. Сразу после полномасштабного вторжения позвонил по телефону в "военкомат" и вскоре подписал контракт как доброволец.

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. А за 15 рублей зубы не вставить нигде... Взял и просто служил", – объясняет рашист.

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"Добровольцев" не обучали военной подготовке, а боекомплекты и снаряжение выдали "для галочки". Но когда оккупантам стало трудно в Северодонецке, этих воинов отправили в зону боевых действий и поставили задачу: закрепиться на позиции.

"Доброволец" задачу провалил, но в отличие от пяти коллег по службе, погибших на его глазах, остался в живых. Теперь хоть понимает, что его использовали, как "пушечное мясо". В настоящее время вместе с другими пленными он дает показания следователям СБ.