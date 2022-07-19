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"Мариуполь – это Украина": в городе расклеивают проукраинские листовки, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно захваченном и уничтоженном россиянами Мариуполе украинцы сопротивляются российским захватчикам и распространяют листовки.

Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Сопротивление в действии! В Мариуполе наши люди напомнили оккупантам, что Мариуполь - это Украина. А оккупантов ждет уничтожение! Возмездие - рядом", - написал советник мэра.

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Он также опубликовал видео, на котором видно, как человек расклеивает в городе листовки с надписями "Мариуполь – это Украина! Смерть рашистам!"

Мариуполь (5717) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+19
Маріуполь - це Україна
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19.07.2022 21:48
+9
Донецьк - це Україна.
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19.07.2022 22:39
+8
Подібні листівки зараз розклеюють і на території окупованої ще з 2014 року території України. Наприклад, Харцизьк - це Україна. Є люди які чекають повернення до неньки України. Слава Україні!
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19.07.2022 22:02
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Маріуполь - це Україна
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19.07.2022 21:48 Ответить
Слово "тимчасово" напружує. Листівки - це тоді, коли в тероборону до захоплення.. скільки % півмільйонного Маріуполя вступила? Хтось має таку інфу.
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19.07.2022 21:58 Ответить
Вроде полторы тысячи, но я могу ошибаться. Плюс я точно помню добровольцев, которые пошли защищать город, после начала войны, но до окружения. В основном молодежь, но насколько много тоже точно сказать не могу.
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19.07.2022 22:55 Ответить
Не розумію навіщо спамити цього риговсьго гандона який умив руки як Понтій Пелат і не провів массової евакуації жителів міста. Час був як мінімум 4 доби, бажання у цього "мера" не було.
Як називається пожежник який залишає цивільних у будинку що горить? Злочинець.
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19.07.2022 22:00 Ответить
Если уж и рисковать своей жизнью, то не расклеиванием листовок. Эффект копеечный, а риск огромный
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19.07.2022 22:01 Ответить
Подібні листівки зараз розклеюють і на території окупованої ще з 2014 року території України. Наприклад, Харцизьк - це Україна. Є люди які чекають повернення до неньки України. Слава Україні!
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19.07.2022 22:02 Ответить
Донецьк - це Україна.
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19.07.2022 22:39 Ответить
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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19.07.2022 22:59 Ответить
Одна дві листівки не робить його вже таким про-українським.
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20.07.2022 07:22 Ответить
 
 