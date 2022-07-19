Идет обновление силовой вертикали государства. Сегодня назначил нескольких новых глав областных управлений СБУ, - Зеленский. ВИДЕО
Вечером 19 июля Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в фейсбуке Зеленского.
"Оккупанты совершили ракетный удар по селу в Одесской области - семь ракет "Калибр" против обычного села. И куда же они попали? Неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и дом культуры. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам?! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота.
Идет обновление силовой вертикали государства. Сегодня назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Уволил одного из заместителей главы СБУ.
Благодарен членам конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры за финализацию конкурса. Решение о победителе утверждено", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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А керівників СБУ на Закарпатті та Полтавщині Борзілова та Рудницького поміняли місцями. геніально !!!
так завжди було, шоб не обростали знайомствами
Миністр обороны Резніков відповідає в офіційному документі : " у нас в Україні є поправка 19\19 до закону військового бюджету , який дозволяє не зважаючи на військові дії - НАДЛИШКИ ЗБРОЇ ПРОДАВАТИ за кордон через національну військову компанію " техинпекс" !!!??? ( Список "НАДЛИШКІВ" ЗАЙНЯВ 970 СТОРІНОК !!!! І це тоді , коли ворог зтягував війська до кордону з Україною !!!)"
Юрий Швец -- официальный канал https://youtu.be/m2boPddbmRE
Борзілов керував Полтавщиною, перевели на Закарпаття.
Рудніцький керував Закарпаття, перевели на Полтавщину.
Все это прикрытие срама елдака.
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
ти хоть розумієш чого це коштувало українцям... слів немає як тебе назвати
1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
14 жовтня 2020 року
І ще видає це, як свою заслугу.
Обосанна нікчема
Почему МИД Украины не выразил протест! Какое отношение имеет вор - хутин к переговорам по украинскому зерну?
Украина будет добиваться, чтобы под санкции попали дети российских солдат, участвующих в войне.
Заявление https://meduza.io/live/2022/07/19/voyna главы Офиса президента Украины Андрея Ермака:
- Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья тоже были в списках на санкции. Они должны знать, что если ты пришел убивать украинцев, твои дети не должны ехать учиться в цивилизованные страны. Это пока тяжело с юридической точки зрения, но мы работаем над тем, чтобы семьи этих солдат даже не могли уехать отдыхать в Турцию. Сегодня это еще сложно, но в будущем мы точно этого добьемся. Они все должны ответить за то, что они натворили.
А хто його підписав коли вже нема Гпрокурора? Третій підповзаючий. Хитрозроблений поц думає що всі лохи, а він розумний.
Чи єрмак, від якого коробить високопосадовців з США, та його підозріле оточення, це принципове питання?
Настільки принципове, що можна ризикнути поставками американської зброї?
Може вже час зупинитися?
когдато союз в афгане высадил спецназ на крышу дворца президента и задушили его подушкой.
вот почему не бомбили аэропорт Борисполь ? Потому что :
- планировали взять Киев
- сделать переворот , в ходе боев убить всех первых лиц,
- посадить своё правительство
- ПРИЛЁТ хутина на парад : а с ним Лукашенко и все азиатские КУРЛЫМУРЛЫ
ПОТОМУ БОРИСПОЛЬ БЕРЕГЛИ
НО УКРАИНА - не Африка и не Азия.
Вообще безмозглое ООН вообще не уделяет внимание переворотам , которые раша устраивает в мире
этот план знал и Наумов. В
І якби голова Пентагону, ФБР, ЦРУ висіли у соцмережах?
Обороні підприємства евакуювати та налагоджувати виробництво на нових місцях, то є не так важливо, як читати тексти, написанні більш розумною людиною - спичрайтером.
18 июля 2022, 9:54
Из сети. Итоги некоторой т.н. деятельности Зеленского.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1. Генерал Наумов
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».»
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки.»
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.»
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Лисака з Житомира у Дніпропетровськ.
Борзілова з Полтавщини на Закарпаття, а
Рудніцького із Закарпаття на Полтавщину.
А Зеленский незамедлительно озвучил, мол вижу как бессмысленно тратят ракеты российские ракетчики.
"И куда же они попали? Неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и дом культуры. Вот такие мишени у российских крылатых ракет."
Сейчас это услышали где должны были услышать и заменят на более кровожадных и послушных и влупят по скоплению народа.
Глава СБУ Полтавщины Борилов теперь глава СБУ Закарпатья вместо Рудицкого, и наоборот.
Экс-глава СБУ Житомирской области Сергей Лысак возглавил СБУ Днепропетровской области вместо Владимира Краснянского.
На очереди Ускорение а Турборежиме по Трускавецки...
СОВПАДЕНИЕ?