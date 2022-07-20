Этот дворец (Кремль) – говно собачье. Не буду участвовать в цирке, - итальянский журналист о России и ее пропагандистах. ВИДЕО

Известный итальянский журналист Алессандро Салюсти в прямом эфире обвинил коллегу в том, что он работает на российских убийц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещаются в соцсетях.

"Во дворце, что у тебя за плечами, (Кремль) было бы неплохо напомнить тем, кто возле тебя стоит, что были организованы, подготовлены и реализованы самые страшные преступления против человечества в этом и прошлом веке. Этот дворец - собачье говно", - сказал он.

Салюсти заявил, что слушать "этих двух говнюков" он отказывается.

"Я встаю, отказываюсь от гонорара, но в этом цирке я больше не буду участвовать", - добавил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ISW