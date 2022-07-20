РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10938 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
21 990 58

Этот дворец (Кремль) – говно собачье. Не буду участвовать в цирке, - итальянский журналист о России и ее пропагандистах. ВИДЕО

Известный итальянский журналист Алессандро Салюсти в прямом эфире обвинил коллегу в том, что он работает на российских убийц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещаются в соцсетях.

"Во дворце, что у тебя за плечами, (Кремль) было бы неплохо напомнить тем, кто возле тебя стоит, что были организованы, подготовлены и реализованы самые страшные преступления против человечества в этом и прошлом веке. Этот дворец - собачье говно", - сказал он. 

Салюсти заявил, что слушать "этих двух говнюков" он отказывается.

"Я встаю, отказываюсь от гонорара, но в этом цирке я больше не буду участвовать", - добавил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ISW

Италия (1645) пропаганда (3681)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+51
респектище Алессандро Салюсті!!!!!
крутяк!

но сколько же еще го*на собачьего в Италии, как его коллега что туда приехал и стоит рядом с Соловьевым!
показать весь комментарий
20.07.2022 00:29
+35
Класно, дочекався, коли в ефірі з'явиться шмат свинособачої ригачки - соловйов- і облив його лайном)))
А ще цікаво, що у гандона соловйова карликовий зріст, як і в пукіних-мєдвєдєвих і інших потвор кремля.

І так, кремль - це лайно собаче, краще й не скажеш!
показать весь комментарий
20.07.2022 00:31
+35
просто у вас не вистачає мізків, щоб зрозуміти, що мова не про архітектуру, а про наповнення
показать весь комментарий
20.07.2022 00:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Італійский пропагандист забув, що якраз італійці Кремль і побудували
показать весь комментарий
20.07.2022 00:24 Ответить
Незнаю, чи воно є реально "гівно собаче", що це вже обезцінення італійських архітекторів
показать весь комментарий
20.07.2022 00:26 Ответить
Оно гивно собачье для Итальянцев, бо построено как дешевая копия уже давно на тот момент существующих в Италии фортеций. В любом более-менее крупном городе Италии есть такой "кремль".
показать весь комментарий
20.07.2022 00:31 Ответить
Московский Кремль является точной копией замка Сфорца
показать весь комментарий
20.07.2022 07:25 Ответить
Дякую не знав. Чергове підтвердження що вони нічого свого створити не можуть. Лиш плагіат та крадіжки.
показать весь комментарий
20.07.2022 11:11 Ответить
ви просто в Мілані не були, рівень краси та продуманості оригінала для кацапії - не досяжний. Кацапське падєліє це як китайська копія лексусу, причому - не найкраща
показать весь комментарий
20.07.2022 13:42 Ответить
не в більшості, а з міланського Кастелло Сфорческо італійці мурували!
показать весь комментарий
20.07.2022 20:43 Ответить
просто у вас не вистачає мізків, щоб зрозуміти, що мова не про архітектуру, а про наповнення
показать весь комментарий
20.07.2022 00:39 Ответить
Так кремль побудували, а не комунізм і рашизм.
показать весь комментарий
20.07.2022 08:07 Ответить
Классссс!
показать весь комментарий
20.07.2022 00:27 Ответить
респектище Алессандро Салюсті!!!!!
крутяк!

но сколько же еще го*на собачьего в Италии, как его коллега что туда приехал и стоит рядом с Соловьевым!
показать весь комментарий
20.07.2022 00:29 Ответить
Класно, дочекався, коли в ефірі з'явиться шмат свинособачої ригачки - соловйов- і облив його лайном)))
А ще цікаво, що у гандона соловйова карликовий зріст, як і в пукіних-мєдвєдєвих і інших потвор кремля.

І так, кремль - це лайно собаче, краще й не скажеш!
показать весь комментарий
20.07.2022 00:31 Ответить
В дитинстві почув, як сусід дядько Яша ( да, старий і мудрий еврей ) сказав: "Остерігайся людей маленького зросту, що при владі - у них гівно близько до голови!"
показать весь комментарий
20.07.2022 09:48 Ответить
Все правильно. Всі ці карлики з комплексами неповноцінності (ще з Наполеона) готові на будь-яку ***** аби свої комплекси втамувати. Наше Зєчмо не виключення.
показать весь комментарий
20.07.2022 10:43 Ответить
эээ, зе как бы тоже невысокий...
показать весь комментарий
20.07.2022 14:39 Ответить
Мужику респект, але схоже кацапська пропаганда на всю катушку валить в вуха європейцям, такі прокацапські канали є у всіх великих країнах, тут вони ******** центральні площі наших міст, а там вони розказують про поганих Українців, а там далеко де не чути гармат, вибухів та ракет дуже легко повірити в те що тобі будуть токмачити цілими днями.
показать весь комментарий
20.07.2022 00:33 Ответить
на Заході ДУЖЕ активізувались руZZкі агенти...путіністи вкидають мільйони на пропаганду...
(і сміються з того, які "дешеві" західні політики-проститутки адепти руSSкого міра...в порівняні з медведчуками та шуфричами з кивами і рабіновичами...)
показать весь комментарий
20.07.2022 01:14 Ответить
Бравіссімо, італьяно веро!
показать весь комментарий
20.07.2022 00:34 Ответить
Завжди вірив в італійську-християнську культуру. Це час відродження її можливостей і догм. Принциповість європейського «добра» , їм щастить знову потримати
показать весь комментарий
20.07.2022 00:35 Ответить
Ла Коза Ностра - тоже продукт Итальянско-Христианской культуры, как ни крути.
показать весь комментарий
20.07.2022 00:40 Ответить
Люди виживали в сурових умовах… користуючись довірою «землячечтва» «культурного коду» «роду»…. Я їх не виправдовую, але це їх історія… і уявляючи себе на місці «Джузепе» 30-х в Америці…не зарікаюсь що пішов би служити в поліцію
показать весь комментарий
20.07.2022 00:53 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 00:37 Ответить
Неплохо было бы если кто-то из "журналистов" телемарафона поддержал флешмоб и выразил мнение в таком же духе по поводу Боневтика и компании.
показать весь комментарий
20.07.2022 00:37 Ответить
Это не дворец!!а логово дьявола в мавзолее, туда надо десяток томогавк зафакинг!и будет гуд на планете!
показать весь комментарий
20.07.2022 00:49 Ответить
Справа в тому шо італійці дають простір і можливість висказатися на своїх медіа кацапським гандонам (соловйовим і тд) навіть зараз!-(от тіпа грають в демократію-вільну пресу-широкий спектр думок)(А не тіки "Думка Заходу" як вони часто повторюють. Але якщо в Україні (і в нормальних країнах як Британія) кацапо-пропагандонське гімно як різні ********* і соловйови це зрозуміле путлєрське лайно яке всерйоз ніхто не сприймає-то італійці "грають в демокрацію"-от такі ми дімократічні! Ну і виходить таке лайно! Ну а потім тут пишуть "Які італійці бравіссімі"
показать весь комментарий
20.07.2022 00:56 Ответить
Перестань, вони ще недавно казали що Путін це сила, і все що їм не вистачає для щастя, це такий сильний Лідер як він. Тепер думаю, переконались , що бідним варварам щастило, що у цезаря не було ядерної зброї !))
показать весь комментарий
20.07.2022 01:02 Ответить
А в цьому гавно-палаці сидить психопат з признаками нарцисизму і садизму, ху @ло
показать весь комментарий
20.07.2022 00:56 Ответить
Крутой чувак
показать весь комментарий
20.07.2022 01:24 Ответить
красава! просто размазал г на ихних мордах!
показать весь комментарий
20.07.2022 01:29 Ответить
Этот гребаный салавей за свою "недвижимость" в Италии колотится, вот и "светится" с проплаченными макаронниками. Это ничтожество, как и весь ********** кацапстан, надо каждый день во всем мире обливать, обмазывать и хоронить в говне - по другому нельзя.
показать весь комментарий
20.07.2022 01:57 Ответить
Соловъёв:

- Итальянцы - ФАШИСТЫ!

Итальянский журналист:

- А почему Вы недвижимость в «фашистском государстве» приобрели?! Целых четыре виллы!
показать весь комментарий
20.07.2022 14:20 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 03:48 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.07.2022 03:59 Ответить
Grazie
показать весь комментарий
20.07.2022 04:22 Ответить
Ось це саме журналіст а не журна-шлюха...Респект...
показать весь комментарий
20.07.2022 06:33 Ответить
Гордону привет який брав у терористів лнр і днр інтерв'ю і у укупантів і казавщо то його журналісткий обов'язок!
А тепер дивуеться що вони п.....і напали
показать весь комментарий
20.07.2022 06:53 Ответить
соловьиный помёт узнал что он собачье говно )
показать весь комментарий
20.07.2022 07:21 Ответить
Собаче гівно --- то друга робота
показать весь комментарий
20.07.2022 07:27 Ответить
В захваті!Ще існують люди честі!Не так гидко жити в цьому світі!
показать весь комментарий
20.07.2022 07:29 Ответить
Снимаю шляпу перед етим итальянцем. Респект.
показать весь комментарий
20.07.2022 08:09 Ответить
Нарешті, справжній журналіст, який вказав на москальське лайно і не схотів вступити в нього.
показать весь комментарий
20.07.2022 08:14 Ответить
Як же гарно Алессандро Салюсті приклав піском у лайно усіх пропутєнскіх потвор !
Браво Алессандро Браво !!
показать весь комментарий
20.07.2022 08:27 Ответить
Respect!!!! Bravo !
показать весь комментарий
20.07.2022 09:49 Ответить
Мужик. Повага та шана.
показать весь комментарий
20.07.2022 09:57 Ответить
Красиво сказано.
показать весь комментарий
20.07.2022 10:17 Ответить
Оце пердаки на Рабсіі будуть рватися
показать весь комментарий
20.07.2022 10:24 Ответить
Є ж все-таки люди з головою.
показать весь комментарий
20.07.2022 10:34 Ответить
А есть тут кнопочка "Очень нравится"?
показать весь комментарий
20.07.2022 10:36 Ответить
Дуже потужно!!!
показать весь комментарий
20.07.2022 10:37 Ответить
Кремль-говно собачье,путляра тогда-хуйлоговно!
показать весь комментарий
20.07.2022 10:38 Ответить
Красавчик! Кремлевские ******** врядли показали это по телевизору
показать весь комментарий
20.07.2022 11:17 Ответить
Не знаю итальянского, но переслушал трижды!
показать весь комментарий
20.07.2022 11:20 Ответить
Молодець, це справжній журналіст, освічена та розумна людина. Так, віками в цьому місці сиділи царі, як Іван Грозний-Маньяк, диктатори - совєцькі вожді- криваві душогуби. При Івану Грозному його улюблені відьми й волхви призвали в московський Кремль Сатану . З тих пір з того місця завжди сходило зло. Це - Престол Сатани, як сказано в Біблії. Та дім Антихриста, епіцентр Світового Зла.
показать весь комментарий
20.07.2022 12:25 Ответить
Открыт челендж "Накорми Соловьева говном" 💩
показать весь комментарий
20.07.2022 12:29 Ответить
"Рalazzo di merda" -
показать весь комментарий
20.07.2022 13:21 Ответить
У нас на бенямарафоні хоч одна медіаповії сказала про рашку щось подібне і так яскраво, а нічого і близько. Тому у нас і не має гідних журналістів, суцільно гордони-пропагандони.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:27 Ответить
здається , цій новині десь 2 місяці..
показать весь комментарий
20.07.2022 20:47 Ответить
 
 