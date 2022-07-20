Этот дворец (Кремль) – говно собачье. Не буду участвовать в цирке, - итальянский журналист о России и ее пропагандистах. ВИДЕО
Известный итальянский журналист Алессандро Салюсти в прямом эфире обвинил коллегу в том, что он работает на российских убийц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещаются в соцсетях.
"Во дворце, что у тебя за плечами, (Кремль) было бы неплохо напомнить тем, кто возле тебя стоит, что были организованы, подготовлены и реализованы самые страшные преступления против человечества в этом и прошлом веке. Этот дворец - собачье говно", - сказал он.
Салюсти заявил, что слушать "этих двух говнюков" он отказывается.
"Я встаю, отказываюсь от гонорара, но в этом цирке я больше не буду участвовать", - добавил журналист.
Топ комментарии
+51 Женя-Женя
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+35 Александр Алекс #466493
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+35 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий20.07.2022 00:39
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крутяк!
но сколько же еще го*на собачьего в Италии, как его коллега что туда приехал и стоит рядом с Соловьевым!
А ще цікаво, що у гандона соловйова карликовий зріст, як і в пукіних-мєдвєдєвих і інших потвор кремля.
І так, кремль - це лайно собаче, краще й не скажеш!
(і сміються з того, які "дешеві" західні політики-проститутки адепти руSSкого міра...в порівняні з медведчуками та шуфричами з кивами і рабіновичами...)
- Итальянцы - ФАШИСТЫ!
Итальянский журналист:
- А почему Вы недвижимость в «фашистском государстве» приобрели?! Целых четыре виллы!
А тепер дивуеться що вони п.....і напали
Браво Алессандро Браво !!