Российские пропагандисты подтвердили удар ВСУ по Антоновскому мосту: "Очень много новых отверстий". ВИДЕО

Россияне рассказали о повреждениях, которые Антоновский мост получил из-за ударов ВСУ.

Материал о судьбе моста снял корреспондент "Известий" Иван Литомин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Второй день армия ВСУ стреляет по Антоновскому мосту. Сегодня здесь появились новые отверстия, новые воронки – раз, там два, вот три, вот там – четыре", - перечисляет пропагандист.

"Очень много новых отверстий появилось в Антоновском мосту", – говорит он.

Также смотрите: Украинские бойцы из ПТРК "Javelin" уничтожили российский танк. ВИДЕО

Пропагандист напомнил, что Антоновский мост – единственная магистраль, соединяющая два берега Днепра возле Херсона. Он также отметил, что проезд по мосту остается открытым, несмотря на обстрелы.