Российские пропагандисты подтвердили удар ВСУ по Антоновскому мосту: "Очень много новых отверстий". ВИДЕО
Россияне рассказали о повреждениях, которые Антоновский мост получил из-за ударов ВСУ.
Материал о судьбе моста снял корреспондент "Известий" Иван Литомин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Второй день армия ВСУ стреляет по Антоновскому мосту. Сегодня здесь появились новые отверстия, новые воронки – раз, там два, вот три, вот там – четыре", - перечисляет пропагандист.
"Очень много новых отверстий появилось в Антоновском мосту", – говорит он.
Пропагандист напомнил, что Антоновский мост – единственная магистраль, соединяющая два берега Днепра возле Херсона. Он также отметил, что проезд по мосту остается открытым, несмотря на обстрелы.
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Бо перше завжди має бути АРМІЯ, а не дороги.
Кацап спалився чи як ?
украинцы 47% "славяне"
россиянены западные 21%
беларусы 58
поляки 71.
А то что задурюют голову что бы геноцид сделать... Тварей всегда использовали для этого.
Мы сами виноваты по большей части что не объединяемся вокруг "правильных" людей и не вершим судьбу свою, а доверяемся черт знай кому.... потому все закономерно.
Шизанутий дядько
Якби марно витрачені гроші на міст пішли на армію, то кацапам було би значно складніше до того мосту дістатись, можливо вони отримали би здунів іще на кордонах.
За комуняків, за ригів, за зелень.
Тоді чого ви дивуєтесь кінцевому результату ?
Путину все равно, на каком языке вы говорите.
Ему земля нужна.
а прогони між опорами при бажанні швидко відновлюються.
не так вже і легко буде завалити опору кримського мосту... штук 10-20 гарпунів як мінімум
Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.
То что мы сейчас видим: непонятно что - то ли БК нету (что маловероятно) то ли это для радости патриотам в контексте "освобождаем ЮГ"...
Херсон не просто так разминировали...
Почему-то в Киеве небольшие (в сравнении) мостики путепроводов месяцами латают с применением тяжёлой техники, а у вас прям как с анегдота "Товарищ прапорщик, остановите поезд! - Поезд стой, раз два!"
Воздушную тревогу врядли объявлять будут.
Несущие элементы - балки, опоры слишком массивные и прочные. Ниhepa им не будет, выражаясь строго технический.
Так понятно . Ведро себе можешь оставить. В Киеве пригодиться.
З.Ы. Если бы мосты были легкой целью, то мостов через Днепр у нас не было бы уже.
Цей обстріл - сигнал рашистам - ми дістаємо, ми координати маємо, пристрілялись. А завдяки цим пропагандонам - ще й підтвердження маємо.
Так от, орки, валіть по хорошому, бо як вжахнемо по мосту, лишитесь в котлі.
"Н А Ц И О Н А Л И С Т А М И"...
_____
Мы то знаем что они "орков" спасать любят, называя их гражданами Руси которую МОсковия поглотила в "пугачевом бунте"... Но в этом и есть главная насмешка:
Спасают руских = убивают руских.
Вы ж понимаете, о чем говорят кацапам такие попадания по пустому мосту?
то наші нажаль своїми руками мають знищити власну інфраструктуру, яку використовує ворог
Пізд@ херсонському угрупуванню кацапів...
Запросив би для підняття тонусу - морячка з Севастополя , або циганський ансамбль .
только не нужно так скромно нужно нормально влупить
только не по мосту а по вьезду и выезду железнодорожный тоже проработать
Слава Украини!!
HIMARS регулярно выпускает ракеты HIMARS, что бы в мосту были новые отверстия от ракет HIMARS. - Похоже это тело делает рекламу Lokcheed - Martin.
Тело, не уходи с моста - будь очевидцем событий!
P.S. Обратите внимание на кучность обстрела за ДВА дня! То есть - установка в один день отстрелялась, уехала, на следующий день из другого места опять отстрелялась по мосту и ракеты легли практически в одно и то же место!
Кацапы, никаких мыслей нет насчет вашего грустного будущего?
слава ЗСУ!
А потом бьІстренько развалить мост в Дарьенвке, через Ингулец, и нью сталинград на Днепре оркам обеспечен.
А потом суки ордьІнские руки догору и в плен. Думаю ЮЗ-17\90 примет всех с удовольствием, они же к ней привьІчньІе,