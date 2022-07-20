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Российские пропагандисты подтвердили удар ВСУ по Антоновскому мосту: "Очень много новых отверстий". ВИДЕО

Россияне рассказали о повреждениях, которые Антоновский мост получил из-за ударов ВСУ.

Материал о судьбе моста снял корреспондент "Известий" Иван Литомин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Второй день армия ВСУ стреляет по Антоновскому мосту. Сегодня здесь появились новые отверстия, новые воронки – раз, там два, вот три, вот там – четыре", - перечисляет пропагандист.

"Очень много новых отверстий появилось в Антоновском мосту", – говорит он.

Также смотрите: Украинские бойцы из ПТРК "Javelin" уничтожили российский танк. ВИДЕО

Пропагандист напомнил, что Антоновский мост – единственная магистраль, соединяющая два берега Днепра возле Херсона. Он также отметил, что проезд по мосту остается открытым, несмотря на обстрелы.

мост (1028) ВСУ (6618) HIMARS (287) Херсонская область (4803)


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Топ комментарии
+73
Скоро появится очень много новых отверстий в головах рошистиских солдат
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20.07.2022 10:49
+57
Напевно цей міст теж зеля ремонтував, а тепер приходиться руйнувати.
Бо перше завжди має бути АРМІЯ, а не дороги.
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20.07.2022 10:49
+41
Ну, а тепер треба дочекатись колони з ************, щоб зробити ще однин, но дуже великий отвір....
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20.07.2022 10:50
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Скоро появится очень много новых отверстий в головах рошистиских солдат
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20.07.2022 10:49 Ответить
и в голове литомина
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20.07.2022 15:07 Ответить
і не токо у головах
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20.07.2022 16:03 Ответить
Напевно цей міст теж зеля ремонтував, а тепер приходиться руйнувати.
Бо перше завжди має бути АРМІЯ, а не дороги.
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20.07.2022 10:49 Ответить
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20.07.2022 11:31 Ответить
Це ж треба, і досі трапляються довбики, які вважають русскіх і українців братами.
Кацап спалився чи як ?
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20.07.2022 11:36 Ответить
Братство народов определяется генетикой, согласно ей к славянской группе ближе всего поляки

украинцы 47% "славяне"
россиянены западные 21%
беларусы 58
поляки 71.

А то что задурюют голову что бы геноцид сделать... Тварей всегда использовали для этого.
Мы сами виноваты по большей части что не объединяемся вокруг "правильных" людей и не вершим судьбу свою, а доверяемся черт знай кому.... потому все закономерно.
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20.07.2022 11:43 Ответить
Ви ще полякам розкажіть, що кацапи їхні брати.
Шизанутий дядько
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20.07.2022 13:16 Ответить
Так ты там все место занял,задолбала зесрань гавноротая
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20.07.2022 11:35 Ответить
Не думаю, что если бы Зеленский не ремонтировал мост, его было бы проще разрушить.
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20.07.2022 11:24 Ответить
Судячи з усього думати вам нічим.
Якби марно витрачені гроші на міст пішли на армію, то кацапам було би значно складніше до того мосту дістатись, можливо вони отримали би здунів іще на кордонах.
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20.07.2022 11:35 Ответить
Херсон і так був на останньому місці в рейтингу міст!Я все життя прожив в Херсоні зараз знаходжусь в Вінниці і я наче в другій країні, тут вже Европа а в Херсоні совок 70х років і вам й цього мало!!!
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20.07.2022 12:01 Ответить
А за кого голосував Херсон на виборах ?
За комуняків, за ригів, за зелень.
Тоді чого ви дивуєтесь кінцевому результату ?
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20.07.2022 13:17 Ответить
танку все равно
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20.07.2022 13:26 Ответить
Це виправдання срачу, який самі ж українці розвели в своїй країні ?
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20.07.2022 13:53 Ответить
так вы ж срач и устраиваете.

Путину все равно, на каком языке вы говорите.
Ему земля нужна.
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20.07.2022 16:14 Ответить
За тих за кого голосували 90% інших регіонів, але кінцевий результат зовсім інший!
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20.07.2022 14:30 Ответить
Підтримую, чогось херсонці, які переїхали в Чернівці, не планують повертатись, навіть у випадку звільнення Херсону від орків планують переїхати на захід. Хоча мені особисто місто сподобалось.
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20.07.2022 13:51 Ответить
принаймні було б чим руйнувати, а не сидіти і клянчити"дайте зброї"
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20.07.2022 12:34 Ответить
Для того чтобы ******** на строительстве армии ,нужны мозги, для того чтобы ******** на строительстве дорог, более чем достаточно зеленых соплей в голове, потому как придумывать схем не нужно, нужно всего лишь отдать подряд нужному человеку и сидеть ждать свой чемодан , а скорее всего чемодан предоплатой приносят
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20.07.2022 11:58 Ответить
трішечки не так, мозги треба, щоб не красти ні на чому, а заробляти самому і давати заробляти іншим. Це можливо. А армію розікрасти не проблема, просто поставити в керівництво свою людину.
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20.07.2022 12:15 Ответить
Нет, этот нет. Там местные которые сейчас в коллаборантах бабло пилили.
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20.07.2022 12:11 Ответить
Напевне хтось будував і Маріуполь, і Харків, і Чернігів. і Миколаїв... Тебе ні на які думки не навіває розуміння цього??
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20.07.2022 14:56 Ответить
Нажаль не він, бо завалився б від першого ж пострілу
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20.07.2022 22:23 Ответить
Тренування перед ударом по кримському. Все вийде.
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20.07.2022 10:49 Ответить
Ну, а тепер треба дочекатись колони з ************, щоб зробити ще однин, но дуже великий отвір....
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20.07.2022 10:50 Ответить
3 десятка касет ще влупити й все получіццо
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20.07.2022 10:51 Ответить
Может, в новой порции помощи, анонсируемой американцами, поставят и более мощные снаряды для HIMARS, чтобы не воронки показали, а разрушенный полностью пролет моста.
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20.07.2022 10:53 Ответить
Щоб зруйнувати такий міст потрібно скинути авіабомбу кілограмів на 500
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20.07.2022 10:55 Ответить
Не 500 а 3000 , і навіть вона не гарантуватиме знищення повного .
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20.07.2022 11:01 Ответить
Нищити треба опори, а не полотно.
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20.07.2022 11:39 Ответить
Полотно тоже норм. Опоры пусть стоят, пригодятся.
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20.07.2022 12:16 Ответить
щоб завалити міст потрібно завалити опору, тоді точно жопа мосту.
а прогони між опорами при бажанні швидко відновлюються.

не так вже і легко буде завалити опору кримського мосту... штук 10-20 гарпунів як мінімум
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20.07.2022 10:55 Ответить
явно ударной мощи не хватает. Бригада ремонтников с цементом за час-два исправят, стоимость ремонта в 100 раз дешевле дорогущих ракет, из которых часть сбивают.
Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.
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20.07.2022 10:56 Ответить
Это арта. Пристрелка. Потом добьют Химерой, атакамсом.
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20.07.2022 11:00 Ответить
Не пишите глупости: пристрелка это позиционка для каждый единицы оружия. Передать ее невозможно даже в пределах одной серии: наводятся - залп - и корректируют т.е. вносят поправки.

То что мы сейчас видим: непонятно что - то ли БК нету (что маловероятно) то ли это для радости патриотам в контексте "освобождаем ЮГ"...

Херсон не просто так разминировали...
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20.07.2022 11:29 Ответить
На ютубе есть видео взрыва ракеты Хаймарса. По мосту явно не ей стреляли. Там такой взрыв что от пол моста одной ракетой вырвало бы. Походу дырки в мосту от обстрелом обычной арты.
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20.07.2022 20:46 Ответить
Да, давай. Вот тебе ведро цемента, действуй.

Почему-то в Киеве небольшие (в сравнении) мостики путепроводов месяцами латают с применением тяжёлой техники, а у вас прям как с анегдота "Товарищ прапорщик, остановите поезд! - Поезд стой, раз два!"

Воздушную тревогу врядли объявлять будут.
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20.07.2022 12:19 Ответить
как инженер и немного мостовик, могу сообщить, что повредить могут только проезжую часть, которая несущей не является. И её ремонт - это как перекрытие забронировать - пару дней. Грубо говоря это плита, лежащая на железобетонных балках.
Несущие элементы - балки, опоры слишком массивные и прочные. Ниhepa им не будет, выражаясь строго технический.
Так понятно . Ведро себе можешь оставить. В Киеве пригодиться.

З.Ы. Если бы мосты были легкой целью, то мостов через Днепр у нас не было бы уже.
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21.07.2022 23:22 Ответить
Что он большой землей назвал? Крым? ))
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20.07.2022 10:59 Ответить
Судя по тенденции и новым отверстиям, еще пару дней и одевайте плавки
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20.07.2022 10:59 Ответить
тут питання не про зруйнування моста. Він нам ще треба буде.
Цей обстріл - сигнал рашистам - ми дістаємо, ми координати маємо, пристрілялись. А завдяки цим пропагандонам - ще й підтвердження маємо.
Так от, орки, валіть по хорошому, бо як вжахнемо по мосту, лишитесь в котлі.
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20.07.2022 10:59 Ответить
Нам этот мост в любом случае не оставят. Либо мы его уничтожим до того как рашисты сбегут, либо они после.
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20.07.2022 11:04 Ответить
І це неправильний підхід. Побільше дохлих кацапів - ось що найкраще діє на їхніх живих. А ті, що втечуть, воюватимуть на лівому березі. Кому воно треба?!
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20.07.2022 11:05 Ответить
В списках помощи где-то мелькали подводные дроны. Может и доплывет что-нибудь из Очакова под опоры моста с существенным боезарядом
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20.07.2022 11:02 Ответить
Ну им же явно намекают, валите с Херсона, пока можно как то проехать, потом поздно будет
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20.07.2022 11:02 Ответить
хорошая пристрелка.. ожидаем колонну с бк для орков ...... тода уже отверстий не будет ... буду воронки.......
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20.07.2022 11:06 Ответить
кучність дуже гарна! молодці!) бальшая зємля у цього лаптя закінчиться, коли "націоналісти" почнуть...
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20.07.2022 11:06 Ответить
Крымский мост походу можно будет уничтожить когда по нему будет ехать ешелон с боеприпасами или грузовик с взрывчаткой. Хотя если целить не в сам мост а в арку то можно его если не обрушить пролет то существенно его деформировать
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20.07.2022 11:06 Ответить
Кучность работы Хаймарсов налицо. Тут никаких сомнений. Ракету бы нам помощнее. Говорят что к даным девайсам есть ракеты с большим зарядом которые летят на 300км.
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20.07.2022 11:10 Ответить
Это не хаймарс, а арта. Оттуда до наших позиций всего 30 км.
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20.07.2022 11:14 Ответить
Так, схоже на роботу Цезарів. Якщо міст заміновано, то такі пристрілки можуть і задетонувати основний заряд під якоюсь із опор. Тоді вже було б по мості. Рашисти це розуміють, тому велика вірогідність, що міст розмінували.
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20.07.2022 11:35 Ответить
Himars oni universalnije,mogut i raketami svyse 1000 kilometrov streliat,mogut kak PVO raketami AIM-120 AMRAAM streliat eto primerno do 120 kilometrov dostat samoliot,mozet i bolse.Oni eto isprobyvali
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20.07.2022 11:21 Ответить
Абсолютно верно, ето не "Хаймарс", ето ударьІ артилерии. Либо 3-х топориков, либо "Цезаря", а может и наша "Богдана". Если туда влетит залп "Хаймарса" то рухнет цельІй пролет. Но, скоро мьІ ето все равно увидим. Думаю через несколько дней, максимум через неделю.
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20.07.2022 17:19 Ответить
Ахахахаах. что должно быть в голове что бы оккупант местные войска называл

"Н А Ц И О Н А Л И С Т А М И"...

_____

Мы то знаем что они "орков" спасать любят, называя их гражданами Руси которую МОсковия поглотила в "пугачевом бунте"... Но в этом и есть главная насмешка:

Спасают руских = убивают руских.
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20.07.2022 11:17 Ответить
А чого мости не зруйнували при відступі???
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20.07.2022 11:17 Ответить
Ты совсем не в теме... Сдача городов была московитам-россияненам целенаправленная.
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20.07.2022 11:31 Ответить
Дырок наделали нормально, осталость точкой у добить
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20.07.2022 11:18 Ответить
гуманные националисты бьют по пустому мосту, а могли бы и с руSSкими колоннами бахнуть....
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20.07.2022 11:22 Ответить
Всему своё время.
Вы ж понимаете, о чем говорят кацапам такие попадания по пустому мосту?
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20.07.2022 11:37 Ответить
Почему в московии главнокомандующий нацмен Шойгу. Все очень просто. Когда главнокомандующий нацмен, проще направлять в горячие точки солдатов-нацменов. Спец технология.
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20.07.2022 11:27 Ответить
Кучненько виходить в українських націоналістів Дірочка до дірочки
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20.07.2022 11:33 Ответить
Пристрелялись наши. И это хорошо -- в нужный момент попадут обязательно.
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20.07.2022 11:35 Ответить
скорее бы!
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20.07.2022 15:11 Ответить
Соединяет Херсон с большей землей-был летом и видел где находится город(правый берег).Так где ж эта больша земля-в Японии?
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20.07.2022 11:35 Ответить
Крым))
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20.07.2022 12:20 Ответить
Жаль только, что в момент съёмок не прилетело этому иблану по кумполу...
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20.07.2022 11:52 Ответить
Я конеша извиняюсь , но ***** руками ВСУ нищить, инфраструктуру Украины . Я понимаю , что сейчас нет выбора . Але , не пора бы перенести удары на территорию орков . Ну при наличии своих ракет . Обидно сами своими руками уничтожаем мост . А Белгород, Воронеж, цветёт и пахнет .
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20.07.2022 11:54 Ответить
наши партнеры против (
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20.07.2022 15:12 Ответить
якщо ми хочемо перемогти у війні
то наші нажаль своїми руками мають знищити власну інфраструктуру, яку використовує ворог
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20.07.2022 23:14 Ответить
Це вам, вилупки, сигнал змотувати вудочки по-доброму, як кажуть москалі зробити «жест доброй волі».
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20.07.2022 11:58 Ответить
Хороша кучність. Непогана штука ці хімерси!
Пізд@ херсонському угрупуванню кацапів...
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20.07.2022 12:02 Ответить
шкода що цей презерватив в дірку не впав
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20.07.2022 12:02 Ответить
А шо такоє . .? Чо так похмуро ? Вєсєлєй якось треба , коментувати , таваріщ журналізд . !! Слова з себе ледве видавлюєш . .
Запросив би для підняття тонусу - морячка з Севастополя , або циганський ансамбль .
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20.07.2022 12:06 Ответить
Репетиция, сначала этот добьют, а следующим будет Крымский мост.
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20.07.2022 12:22 Ответить
если это правда про обстрел моста то Залужному большое респектище
только не нужно так скромно нужно нормально влупить
только не по мосту а по вьезду и выезду железнодорожный тоже проработать
Слава Украини!!
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20.07.2022 12:25 Ответить
один вдалий, туди же, постріл Точка-У і - фсьО, армія окупантів-людожерів у оточенні
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20.07.2022 12:32 Ответить
кучно легло так... )
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20.07.2022 12:32 Ответить
В эти дни на Антоновском мосту хаймаросило...

HIMARS регулярно выпускает ракеты HIMARS, что бы в мосту были новые отверстия от ракет HIMARS. - Похоже это тело делает рекламу Lokcheed - Martin.

Тело, не уходи с моста - будь очевидцем событий!

P.S. Обратите внимание на кучность обстрела за ДВА дня! То есть - установка в один день отстрелялась, уехала, на следующий день из другого места опять отстрелялась по мосту и ракеты легли практически в одно и то же место!
Кацапы, никаких мыслей нет насчет вашего грустного будущего?
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20.07.2022 12:43 Ответить
Три мости: антонівский, залізничний та Каховська ****** (міст ререз шлюзовий канал). Коли вони впадуть, тоді почнеться контрнаступ і звільнення Херсона.
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20.07.2022 12:49 Ответить
А потом ещё несколько мостов через СКК
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20.07.2022 13:08 Ответить
Коли касапи будуть тікати, всеодно його зруйнують, так що краще це зробити зараз, щоби ускладніти їм логистику та втечу.
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20.07.2022 12:51 Ответить
цим мостом пересуватись вже небезпечно. Перший ж танк його провалить остаточно.
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20.07.2022 12:59 Ответить
Сумно, що у наших не має такого озброєння, щоб за один залп рознести к *****м цей міст разом з цим поцом(
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20.07.2022 13:25 Ответить
Думаю 5 точек У, утилизируют его
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20.07.2022 13:58 Ответить
потрібно в оду точку, щоб потім той міст швидко реанімувати
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21.07.2022 08:39 Ответить
Ви ******** москалі ніколи не будете нам я навіть не припускаю не дай бог знову довбаною "родиною",але навіть сраними "товаришами"-Усі Українці в Україні за те щоби всі МОСКАЛІ ВИЗДИХАЛИ,і бажано чим скоріше ,а краще негайно.
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20.07.2022 13:38 Ответить
Хороший попереджувальний постріл росіянам, виходьте з Херсона або будьте в котлі, коли підірвуть міст.
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20.07.2022 15:36 Ответить
А зачем там HIMARS? От моста до украинских позиций 30км. Вполне можно 155ки пристрелять и долбить тихонечко каждый день. Дешево и сердито.
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20.07.2022 16:57 Ответить
мабуть то і є 155 мм
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21.07.2022 08:37 Ответить
українські націоналісти є патріоти і знищити вони хочуть в першу чергу всю дику кацапську орду і таких як ти іван літомін пропагандонів)
слава ЗСУ!
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20.07.2022 17:02 Ответить
Пристрелялись, теперь акуратненько залпом "Хаймарсов" в то самое место и мост в єтом месте рухнет.
А потом бьІстренько развалить мост в Дарьенвке, через Ингулец, и нью сталинград на Днепре оркам обеспечен.
А потом суки ордьІнские руки догору и в плен. Думаю ЮЗ-17\90 примет всех с удовольствием, они же к ней привьІчньІе,
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20.07.2022 17:23 Ответить
Та їздять поеи що... але вже тільки в світовий вдень, і якось обережненько.
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20.07.2022 18:40 Ответить
Звернув увагу на купність, мабуть руйнувати весь міст не збираються
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21.07.2022 08:36 Ответить
Психологическое давление. Типа бегите, пока есть куда бежать. Деморализация рфговновойск
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21.07.2022 08:49 Ответить
 
 