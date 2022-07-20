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На острове Змеиный провели разминирование и обнаружили технику и документы россиян, - разведка. ВИДЕО

Украинские военные исследовали территорию и подземные укрепления острова Змеиный, провели разминирование.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, на территории найдены образцы вооружения и техники противника: системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.

На острове установлен украинский флаг. На материк эвакуирован кот, проживший несколько месяцев в оккупации.

Также смотрите: Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из "Ураганов". Три человека погибли. ФОТО

Змеиный (180) разведка (4179)


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Топ комментарии
+57
Кіт в окупації, мабуть це він навів ракети України на острів.
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20.07.2022 11:18
+40
Бедный кот. Какой Ад он пережил на том крохотном острове. Нужно его наградить и пожизненные талоны на сосиски и сметану.
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20.07.2022 11:24
+36
Головне - кіт врятований!
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20.07.2022 11:21
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Кіт в окупації, мабуть це він навів ракети України на острів.
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20.07.2022 11:18 Ответить
Ну а хто)))?
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20.07.2022 11:24 Ответить
Не видно що кіт там сильно голодував! Мабуть риби глушеної викидало на берег доволі Та й ящірки з мишами там буть повинні
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20.07.2022 11:24 Ответить
Кіт-бандерівець і дохла рашня, хм 🤔, мабуть мишей ловив. 😆
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20.07.2022 11:35 Ответить
Хорошие, красивые кадры в конце видео!
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20.07.2022 14:15 Ответить
і наводив, і по рації доповідав, і в тапки ссяв
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20.07.2022 11:58 Ответить
Кота на марку!
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20.07.2022 12:42 Ответить
Кіт Змієбаюн!
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20.07.2022 12:59 Ответить
Там є підземні укріплення?
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20.07.2022 11:19 Ответить
дійсно, а писали, що обороняти його ніяк.
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20.07.2022 11:31 Ответить
можна, тільки нафіга робити каземати Брестської фортеці??
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20.07.2022 11:35 Ответить
ба більше..до анексії Криму там, крім воєнних, був археологічний лагер і проводились екскурсії..скраєчку печер можна було походити - глибоко не пускали..на катерочку привозили і археологи проводили екскурсію..фотографувати тільки було заборонено..мокшани вічно все перегівнягають
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20.07.2022 11:33 Ответить
+5
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20.07.2022 11:34 Ответить
БПЛА Орлан-10 начинити вибухівкою і відправити назад.
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20.07.2022 11:20 Ответить
Головне - кіт врятований!
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20.07.2022 11:21 Ответить
Так "пришвидшено" "проявляли "жести доброї волі" що й озброєння покидали!
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20.07.2022 11:22 Ответить
Бедный кот. Какой Ад он пережил на том крохотном острове. Нужно его наградить и пожизненные талоны на сосиски и сметану.
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20.07.2022 11:24 Ответить
вот кому пофиг оккупация так єто котам,эти падлюки от любого еду будут брать,продажные шкуры.
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20.07.2022 11:26 Ответить
👹Шоб тебя мыши съели - котофоб!
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20.07.2022 11:32 Ответить
Понятно почему парашенцы бомбили остров после ухода по доброй воле. Много чего пришлось оставить тоже по доброй воле. Нужно было по доброй воле и уничтожить, но не получилось...
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20.07.2022 11:27 Ответить
Хотели важного свидетеля устранить - кота...
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20.07.2022 11:33 Ответить
Главное - флаг подняли, а все остальное мелочи...
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20.07.2022 11:31 Ответить
Здається був там колись на екскурсії. Правда підзабулися враження.
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20.07.2022 11:33 Ответить
теж була..кота не пам'ятаю
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20.07.2022 11:38 Ответить
Думаєте чого орки намагаються бомбити острів? То бойовий кіт пиз#ив у них їжу та створював перешкоди для їхньої ППО. За кота - окрема подяка!
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20.07.2022 11:38 Ответить
А ещё он им в берцы срал.
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20.07.2022 11:48 Ответить
коту - почётное звание "Змей"
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20.07.2022 11:44 Ответить
Бляха, я б того кота собі забрав, кіт зі Зміїного - це круто!
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20.07.2022 11:46 Ответить
Потрібно постійний контингент на острові залишити, щоб бачили що він Український. Пропоную по 2-3 депутата ВР з партії СН або ОПСЖ чи як їх там.
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20.07.2022 11:52 Ответить
Ти що - сказився? Вони ж там завтра референдум організують і попросяться в РОсію! А з "Євросолідарності" жаль посилать Їм і на фронті мороки вистачає!
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20.07.2022 11:55 Ответить
Кіт розвідник)
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20.07.2022 11:55 Ответить
Это старое видео, или новое? Если новое, то наши уже поднимали там флаг 7 июля, откуда там кацапский? Получается, что кацапы тоже туда наведываются? Если да, то хоть бы пару-тройку сюрпризов нужно было оставить.
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20.07.2022 12:07 Ответить
А звідки там рашистьська ганчірка ? Два тижні тому вже великий Український стяг там підіймали, ( кота тоді не було)
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20.07.2022 12:12 Ответить
Значит рашисты после ухода кота бомбили? Он наверное главный свидетель. Впрочем заберите его оттуда.
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20.07.2022 12:14 Ответить
Кіт наразі може працювати інструктором солдатів НАТО...
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20.07.2022 12:24 Ответить
Так то не кiт, це був агент ГУР, а зараз да хаты на адпачынак )))
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20.07.2022 12:24 Ответить
З евакуацією кота категорично не згоден. Острів наш, тож яка евакуація, його потрібно було наділити тимчасовими повноваженнями представника адміністрації України на острові, і залишити йому продовольчий запас та воду
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20.07.2022 12:29 Ответить
От сам туди й переселяйся, під рашистські авіанальоти. А ми тобі залишимо води і продовольчий запас.
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20.07.2022 13:34 Ответить
тоді давайте всі залишим Україну та евакуюємся, бо ворог бомбить всю країну
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20.07.2022 20:29 Ответить
За спасенного кошарню - от всей души спасибо!
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20.07.2022 12:50 Ответить
Так тікали, Що документи забули? Щось не віриться.. І літаки для "знищення"...

Може кацапи і дурні, але ж не настільки...
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20.07.2022 13:31 Ответить
Хлопці молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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20.07.2022 13:32 Ответить
Ребята, ВЬІ супер.
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20.07.2022 13:40 Ответить
коту присвоєно чергове звання та нагороджено медаллю https://ua.heroldmaster.kiev.ua/medal-for-services-to-the-armed-forces/ «За заслуги перед ЗСУ»
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20.07.2022 15:07 Ответить
Котів було більше. Десь 4-5. Добре, що хоч одного врятували.
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20.07.2022 21:11 Ответить
Все ж таки які шляхетні і щирі серця у наших військових, не залишили кошенятка.
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23.07.2022 23:21 Ответить
 
 