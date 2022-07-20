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На острове Змеиный провели разминирование и обнаружили технику и документы россиян, - разведка. ВИДЕО
Украинские военные исследовали территорию и подземные укрепления острова Змеиный, провели разминирование.
Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, на территории найдены образцы вооружения и техники противника: системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.
На острове установлен украинский флаг. На материк эвакуирован кот, проживший несколько месяцев в оккупации.
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