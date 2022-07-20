Боец ВСУ Кривущенко подверг критике чрезмерные требования некоторых подразделений к волонтерам и призвал воевать, а не "скулить в видосиках". ВИДЕО

Боец ВСУ Андрей Кривущенко Борода обратился к коллегам из некоторых подразделений, которые выдвигают чрезмерные требования к волонтерам и под предлогом "мы голые и босые" покидают позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в специальном видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети.

"Ребята, хватит ныть... есть видосы с тем, что остается на ваших позициях, с которых вы отходите перед тем, как записать очередное обращение... Каждый раз, когда я буду видеть очередное обращение, я буду выкладывать эти видосы. Ребята, прекращайте заниматься этой херней. Давайте будем воевать. Настало то время, когда воевать рядом с такими как вы, становится просто страшно. Страшно, что в очередной раз у нас будет открыт фланг и оттуда в очередной раз к нам могут зайти п#дары, которых вы просто запустили. Давайте не будем этого делать. Будем вместе идти к победе", - сказал Кривущенко.

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