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Оккупант жалуется матери на то, что ВСУ уничтожают армию РФ вблизи Харькова: "Мы проигрываем. Нас давят". ВИДЕО

Российский оккупант пожаловался матери на то, что ВСУ уничтожают армию РФ вблизи Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, телефонный разговор захватчика с матерью перехватила СБУ. В разговоре русский солдат рассказывает о потерях, безуспешности попыток наступления и отмечает, что реальность существенно отличается от информации кремлевских пропагандистов.

"Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем… Нас давят", - говорит оккупант.

Также смотрите: Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из "Ураганов". Три человека погибли. ФОТО

армия РФ (19365) Харьков (7516) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+56
Вы, ублюдки, припёрлись к нам, твари, но виновато "хохляцкое отродье" У мамаши как и у паренька вместо башки телевизор. Ну, ничего, купит мамашка Lada 200.
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20.07.2022 12:24
+38
Не переживай мать. Скоро жигули купишь.
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20.07.2022 12:24
+24
Слухала багато таких перехоплень,і склалося враження,що свиноматки кацапські набагато гидші за їхніх вилупків,що прийшли на нашу землю.
У кожній такій розмові кацапки настільки жорстокі до своїх личинок,що просто ніяка жінка мати такого не зрозуміє.Чи вона не чує ж,що те кацапеня вже повні штанці наложило,чекає,що "мать" скаже-вернись додому синок,тобі не потрібна та війна,я не для того тебе народила.Але де там.
То які діти можуть вирости у русських сук?Вони вирощують упирів вбивць,яких і самі зовсім не *******
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20.07.2022 12:50
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яка сумна новина
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20.07.2022 12:23 Ответить
у мене теж одна знайома підозрювала, що це постанова. але її друг з відповідного підрозділу розказав, що ні. вони переслухують тонни такого лайна і нам демонструють ще більш-менш пристойне, але насправді там все набагато гірше у рашистів. в плані зневіри, панічних настроїв і становища на фронті.
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20.07.2022 12:40 Ответить
ну и работка у них( Стальные нервы нужно иметь, я бы просто чокнулась, слушая это адище.
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20.07.2022 12:43 Ответить
Але усі голоси одинакові. Більше вірю,що постановка
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20.07.2022 12:47 Ответить
Сасни вялого,Валя-петя...тварь мокшанская
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20.07.2022 16:27 Ответить
..українська, походу, ваша нерідна мова.. це ж палєво, лише з чотирьох слів
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20.07.2022 12:40 Ответить
тю..Ви наших депутатів послухайте))
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20.07.2022 12:44 Ответить
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20.07.2022 12:41 Ответить
ліца совсєм нє обєзображенниє інтєлєктом
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20.07.2022 16:56 Ответить
не залишає почуття бота...
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20.07.2022 12:45 Ответить
Вы, ублюдки, припёрлись к нам, твари, но виновато "хохляцкое отродье" У мамаши как и у паренька вместо башки телевизор. Ну, ничего, купит мамашка Lada 200.
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20.07.2022 12:24 Ответить
отримає за мертвого сина - труну на колесах.
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20.07.2022 12:29 Ответить
якщо отримає)). бо рашисти ж намагаються всіх видати за безвісти зниклих, щоб компенсацію не виплачувати.
на окуповані території, розказують, приїздили самки орків і просили видати хоч якісь обгорілі рештки, бо інакше фіглі щось отримаєш.
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20.07.2022 12:42 Ответить
Не переживай мать. Скоро жигули купишь.
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20.07.2022 12:24 Ответить
не "жігулі" а цілу "ладу"))) і білого кольору)
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20.07.2022 16:54 Ответить
Хорошо бы было *********** кацапов до очередного жеста "доброй воли" под Харьковом. Но учитывая, что Чемоданный сруль приказал захватить область, это будет не легко.
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20.07.2022 12:25 Ответить
Орки положат гору своих трупов за каждый километр на пути к Харькову, и все равно не возьмут
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20.07.2022 12:31 Ответить
То такое, перспектива добыть трофейную стиралку, туманит остатки рассудка рядового орка.
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20.07.2022 12:59 Ответить
Ты, зачем сюда пришел? ************.
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20.07.2022 12:26 Ответить
Збирався мачіть хахлов.
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20.07.2022 12:29 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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20.07.2022 12:30 Ответить
Зай гезунд здесь неуместно. А вот первая часть - нормально.
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20.07.2022 12:34 Ответить
Вас, тварей, надо было ещё в роддоме давить. Вынырнул на свет Божий и тут же пьяная акушерка удавила.
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20.07.2022 12:32 Ответить
нічєво! путєн всєх пєрєіграєт!
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20.07.2022 12:32 Ответить
Все по плану, хай не ниє.
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20.07.2022 14:00 Ответить
то шуруй в парашу до своєї мамаши,
якого художника тут сидиш, мудак
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20.07.2022 12:33 Ответить
Мамка на виплату чекає а тут синуля дзвонить )) не підводь мамку
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20.07.2022 12:33 Ответить
одни убыдки с такими отпрысками
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20.07.2022 12:45 Ответить
Назвался грузом полезай в кузов))) Скоро в кацапстані нова модель Lada 200"Спасибо за сына"
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20.07.2022 12:34 Ответить
це ж треба так, обстрілють сволочі зовсім безневинних орків!
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20.07.2022 12:37 Ответить
пипец... по её логике уроды потому что обстреливают тех кто вторгся и пытается захватить. что им сделали с головой?
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20.07.2022 12:41 Ответить
Там логика другая - Украина это часть москальской империи, а хохлы там ну как нанайцы, а они начали бухтеть и захотели свое государство, на это никакого права не имеют.
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20.07.2022 12:52 Ответить
И еще, потеря Украины смертельна для гнилой москальской империи, отсюда фейки про нацизм, национализм, угнетение и спасение язычников, про "единый народ", про захват Украины мерзкими америкосами и т.п. все это оправдание и повод для оккупации Украины, разгрома городов и уничтожения украинцев.
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20.07.2022 16:53 Ответить
вони нас ненавидять, тому що ми чинимо спротив і не хочемо становитися поряд з ними в стійло імперії. А коли ми переможемо і вломимо їм пі..ди, вони будуть нас боятися і поважати.
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20.07.2022 12:43 Ответить
Ха-ха - "Мы проигрываем.." - это они сюда поиграть пришли!...
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20.07.2022 12:43 Ответить
Слухала багато таких перехоплень,і склалося враження,що свиноматки кацапські набагато гидші за їхніх вилупків,що прийшли на нашу землю.
У кожній такій розмові кацапки настільки жорстокі до своїх личинок,що просто ніяка жінка мати такого не зрозуміє.Чи вона не чує ж,що те кацапеня вже повні штанці наложило,чекає,що "мать" скаже-вернись додому синок,тобі не потрібна та війна,я не для того тебе народила.Але де там.
То які діти можуть вирости у русських сук?Вони вирощують упирів вбивць,яких і самі зовсім не *******
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20.07.2022 12:50 Ответить
не шукайте там нічого людського)
бачили як мамка-орчиха розказує що її вилупок саме ягня боже, поїхало воювати аки син божий і здох безнивинним, а потім відкриває дверцю холодильника, а на ній наліпка "2 роки повної гарантії" - українською!... ви думаєте вона не знає що її одуванчик скиздив холодильник тут у нас, можливо кого вбив за нього? та знає, але він же таких "хароший" був... наголошую... не шукайте...навіть не намагайтесь!
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20.07.2022 13:03 Ответить
В реакции где мать оправдывает своего сына ублюдка как раз нет ничего ненормального. Это реакция любой нормальной матери. Материнский инстинкт. Мать даже серийного убийцу будет любить если он ее сын. Удивляет как раз то, что большинству самок как раз насрать на своё потомство в принципе. Главное чтобы за страну за путенга здох ну и бабки получить. Вот это уже деградация высшего уровня.
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20.07.2022 13:44 Ответить
цей дибілізм типу синок здох - купим ладу! навіть коментувати не хочеться
а з приводу мамки з холодильником... багото зі знайомих відправлять сина воювати кудись, а потім без питань підуть на почту за б/у холодильником, пральною машинкою і так далі? а над раісі всі підуть і будуть любить свою бубочку з автоматом тим біьше чим важчі бандеролькі з далекої хохляндії
не треба плутати природну любов мати до своєї породлі з цим *********... в цивілізованому світі батьки ох..ють якщо їх син почне з війни присилати чиїсь речі... от це буде нормальна реакція
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20.07.2022 14:00 Ответить
Як колорадських жуків
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20.07.2022 12:50 Ответить
Куди дивиться Залужний? По Харкову та околицям рашистськи звіри знову бьють танками прямою наводкою! Сьгодні вбили цівільних,у тч дітя.Харкив'яни -жівий щіт? Чому нема евакуації?Окозамилювання?
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20.07.2022 13:00 Ответить
Ну якщо ураган вважати танком то так.
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20.07.2022 13:48 Ответить
Залужний яким боком?! Є військова адміністрація (Синєгубов), яка призначається Зе-президентом.
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20.07.2022 13:49 Ответить
І не кажіть - це просто якесь космічних масштабів неподобство! Терміново шліть телеграму про необхідність зняття Залужного із займаної посади масонам, рептілоїдам та особисто Греті Тумблєр!
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20.07.2022 17:26 Ответить
Мы проигрываем мам. Не волнуйся сына. Тут вы выигрываете. ))) **** весь оркостан в одном диалоге)
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20.07.2022 13:33 Ответить
З яким же задоволенням я би вирізав цю мамашу з їв *********! Як і всіх інших лаптеногіх
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20.07.2022 13:54 Ответить
"шиш да не шиша" - чисто кацапское выражение.
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20.07.2022 14:51 Ответить
Смерть російським окупантам! СЛАВА ЗСУ!!!
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20.07.2022 15:51 Ответить
кацапи мають бути повністю знищені разом з їхніми свиноматками
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20.07.2022 16:51 Ответить
Не расстраивай маму, мама ждёт гробовые )))))
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20.07.2022 21:37 Ответить
а шо ж ти підарок хотів стіральну машину,чи шо?
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20.07.2022 21:47 Ответить
 
 