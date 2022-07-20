Оккупант жалуется матери на то, что ВСУ уничтожают армию РФ вблизи Харькова: "Мы проигрываем. Нас давят". ВИДЕО

Российский оккупант пожаловался матери на то, что ВСУ уничтожают армию РФ вблизи Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, телефонный разговор захватчика с матерью перехватила СБУ. В разговоре русский солдат рассказывает о потерях, безуспешности попыток наступления и отмечает, что реальность существенно отличается от информации кремлевских пропагандистов.

"Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем… Нас давят", - говорит оккупант.

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