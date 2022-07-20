168 часов испытаний: первая неделя курса молодого бойца в ССО "Азов". ВИДЕО

В сети опубликован первый выпуск рекрутингового фильма о том, как новобранцы преодолевают трудный путь с целью стать частью крупного азовского подразделения Сил специальных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм опубликован на странице ССО "Азов" в соцсетях и рассказывает о первой неделе курса молодого бойца в подразделении.

"Каждый прибывший должен доказать свою мотивацию, показать волевой дух и выдержку, пройти сквозь пот и кровь, не сойдя с дистанции со словами: "я не смог" или "уже устал". Слабым на войне места нет. И в ССО АЗОВ – тем более Наши инструкторы – опытные и профессиональные военные, которые готовы вкладываться в дело и систематически взращивать новые боевые единицы.С некоторыми тренерами мы и познакомим вас в первом видео.Они безжалостны в своей жесткости и не тратят времени на слезы и колебания. За ошибку одного будет строго отвечать целый отряд, а право на настоящее побратимство будет иметь только тот, кто не сдался", - пишут азовцы в комментарии к фильму.

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