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Новости Видео Война
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168 часов испытаний: первая неделя курса молодого бойца в ССО "Азов". ВИДЕО

В сети опубликован первый выпуск рекрутингового фильма о том, как новобранцы преодолевают трудный путь с целью стать частью крупного азовского подразделения Сил специальных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм опубликован на странице ССО "Азов" в соцсетях и рассказывает о первой неделе курса молодого бойца в подразделении.

"Каждый прибывший должен доказать свою мотивацию, показать волевой дух и выдержку, пройти сквозь пот и кровь, не сойдя с дистанции со словами: "я не смог" или "уже устал". Слабым на войне места нет. И в ССО АЗОВ – тем более Наши инструкторы – опытные и профессиональные военные, которые готовы вкладываться в дело и систематически взращивать новые боевые единицы.С некоторыми тренерами мы и познакомим вас в первом видео.Они безжалостны в своей жесткости и не тратят времени на слезы и колебания. За ошибку одного будет строго отвечать целый отряд, а право на настоящее побратимство будет иметь только тот, кто не сдался", - пишут азовцы в комментарии к фильму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается выйти на трассу Дебальцево - Славянск, - Кириленко

подготовка (232) Азов (795) ССО (527)


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Топ комментарии
+14
Все военные в принципе так не могут быть подготовлены, так как это ССО ( 2-4% от всей численности) с Азовским уклоном. А если мы ещё и далее продолжим раздавать повестки всякому мусору на улице, нарушителям, алкашам, недолугим-недоделанным и тем самым разбазаривать народные ресурсы на всякий непотриб, так не сильно будем отличаться от мобиков из Лугандона. Кстати Азов как раз и показал , как народ надо готовить, в отличии от большинства всей старой Нацгвардии, а ведь почти все офицеры там на месте, с зарплатами и пенсиями. Кто же им раньше мешал качественно готовить людей?... И таких проблем ДЕСЯТКИ
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20.07.2022 13:35
+11
А чому замовк клоуняра про обмін решти полонених азовців?
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20.07.2022 13:23
+7
Слабким на війні місця немає.

Так зачем тогда раздавать повестки на пляжах, ночных клубах и кабаках? Патамушта военкомы своих деток отмазали, сами воевать не хотят, а план нужно делать?
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20.07.2022 13:35
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А чому замовк клоуняра про обмін решти полонених азовців?
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20.07.2022 13:23 Ответить
а нашо йому повертати майбутніх депутатів, з якими зелені ******** на місцях конкурувати не зможуть?
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20.07.2022 13:28 Ответить
Та ні, мабуть йому не потрібні свідки його найвеличнішого гівнокомандування.
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20.07.2022 13:42 Ответить
якщо Боневтіка поверне Азов, то зьявиться сила, яка скине його геть.
Марик не має прощення !!!!!!!!!!

.
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20.07.2022 13:48 Ответить
Так уже нових набирають, що не розумиеш намека?
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20.07.2022 15:43 Ответить
Напевно таким чином мають бути підготовлені чи не всі військові.
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20.07.2022 13:26 Ответить
Все военные в принципе так не могут быть подготовлены, так как это ССО ( 2-4% от всей численности) с Азовским уклоном. А если мы ещё и далее продолжим раздавать повестки всякому мусору на улице, нарушителям, алкашам, недолугим-недоделанным и тем самым разбазаривать народные ресурсы на всякий непотриб, так не сильно будем отличаться от мобиков из Лугандона. Кстати Азов как раз и показал , как народ надо готовить, в отличии от большинства всей старой Нацгвардии, а ведь почти все офицеры там на месте, с зарплатами и пенсиями. Кто же им раньше мешал качественно готовить людей?... И таких проблем ДЕСЯТКИ
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20.07.2022 13:35 Ответить
Слабким на війні місця немає.

Так зачем тогда раздавать повестки на пляжах, ночных клубах и кабаках? Патамушта военкомы своих деток отмазали, сами воевать не хотят, а план нужно делать?
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20.07.2022 13:35 Ответить
Так, воєнкоми виконують плани по мобілізованим.
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20.07.2022 14:04 Ответить
Шо это за дичь в начале ролика я токлько что увидел? Это кто так упор лежа принимает с поднятой в гору задницей ? Или это новая метода?
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20.07.2022 13:38 Ответить
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20.07.2022 13:43 Ответить
Постоїш півчасика в упорі і не так розчерепашишся.
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20.07.2022 14:04 Ответить
Это больше на цирк похоже. Копать окоп надо на солнце ( в самую жару), и земля вперемешку с камнями. И чтобы над головой свистело и взрывалось
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20.07.2022 14:19 Ответить
Они бы еще в песочнице копали. И так лопатой только мозоли можно хорошо натирать, надо уступ втаптывать в землю ногой.
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20.07.2022 14:23 Ответить
А я думал, что фильм "Солдат Джейн" показывает утрированные события. А таки это правда...
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20.07.2022 14:00 Ответить
Фільм про відбір до ССО ЗСУ - https://www.youtube.com/watch?v=9IokPz7VWBw&t=593s Гарт сталевих
для порівняння
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20.07.2022 14:07 Ответить
Кого мотивировало видео вступить в Азов ставим лайк !!!
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20.07.2022 15:45 Ответить
А ці пацанчики-командири твердояйцеві не в стані вивчити українську ? Бракує інтелекту ?
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20.07.2022 23:23 Ответить
Навіщо так вимотувати солдат ? Не все вирішує фізична сила. І щось мені заважає повірити в готовність до самопожертви у цих командирів ...
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20.07.2022 23:32 Ответить
Це не вимотування, це відбір.
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20.07.2022 23:47 Ответить
 
 