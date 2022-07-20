Боевой водолаз спецназа ВМФ России взят в плен в бою под Харьковом: "У меня татуировки на удачу". ВИДЕО
Разведывательная группа Главного управления разведки Минобороны в Харьковской области уничтожила ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в ГУР. В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ.
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Про підводний човен було,а от за бойових водолазів - нове!
Так то воно так... Але ж кацапи... не люди
Aleksandr Babiy@Proskurov66
Це гименно протидиверсійні з Відяєво. А бойові плавці, якщо не підводить пам'ять, - 420 ОМРП, поселення Звєросовхоз, містечко Кола. Застосування таких сил, думаю, говорить про нехватку м'яса.
Ольгинская ботва скалилась, когда хотела доказать, шо орданских войск неь на дамбасе -"Бурятские конные водолазы". И вот же они...
А вообще жирный трофей!
"вєзунєц" довбаний.
це чмо з Запоріжжя ? воно українець ? черговий манкурт?
особисто путін пістолет до його голови приставив і наказав воювати проти
України
Тобі дійсно повезло. На жаль. А мало б статися так, як із твоїми братами-окупантами під Гостомелем: