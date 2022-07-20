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Боевой водолаз спецназа ВМФ России взят в плен в бою под Харьковом: "У меня татуировки на удачу". ВИДЕО

Разведывательная группа Главного управления разведки Минобороны в Харьковской области уничтожила ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в ГУР. В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ.

Также смотрите: Отец держит за руку убитого россиянами 13-летнего сына в Харькове. ФОТО ДНЯ

армия РФ (19365) пленные (2143)


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Топ комментарии
+38
Азовців поранених електрострумом били в полоні, а це падло лежить на біленьких простинках, лікується..
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20.07.2022 14:43
+29
Краще б він здох, займує місце нашого пораненого Воїна.
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20.07.2022 14:43
+24
Щоб лікуватися безкоштовно в Україні потрібно бути московитським загарбником. Я нічого не переплутав?
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20.07.2022 14:56
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Ну так і пощастило - живий залишився.
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20.07.2022 14:41 Ответить
Треба ще пірсінг голови на удачу зробити.
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20.07.2022 14:44 Ответить
взяти інтерв.ю, дістати важливі дані, а потім влаштувати такі пекельні умови, що на обмін віддавати вже овоща, який не тільки забуде, де Україна, а як його звали, куди срати та сцяти ходити. Якщо ми будемо сюсюкать з катами, то рашка своєю підлістю, жорстокість, брехнею знову нас переможе, як то вже було в історії україно-рос стосунків.
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20.07.2022 14:59 Ответить
загарбник має здохнути!
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20.07.2022 23:42 Ответить
***** его шваброй ******
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21.07.2022 22:13 Ответить
Бойовий плавець у степах України!
Про підводний човен було,а от за бойових водолазів - нове!
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20.07.2022 14:42 Ответить
Бойовий підарас ?
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20.07.2022 18:50 Ответить
а шо такоє..?

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20.07.2022 19:01 Ответить
і за чиї кошти бенкет??? за наш рахунок лікуємо??? там преЗедент підписав зміни до закону і у нас тепер будь яка медицина платна...згідно прайсів, затверджених кожним лікувальним закладом окремо..та краще на органи розбирайте..
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20.07.2022 14:43 Ответить
Щоб лікуватися безкоштовно в Україні потрібно бути московитським загарбником. Я нічого не переплутав?
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20.07.2022 14:56 Ответить
якщо зіставити обидві новини - то саме так і виходить...
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20.07.2022 15:04 Ответить
Краще б він здох, займує місце нашого пораненого Воїна.
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20.07.2022 14:43 Ответить
Татуха врятувала.
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20.07.2022 15:39 Ответить
Азовців поранених електрострумом били в полоні, а це падло лежить на біленьких простинках, лікується..
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20.07.2022 14:43 Ответить
Так то воно так... Але ж ми не кацапи...
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20.07.2022 14:55 Ответить
Так-то воно так, але недарма ж кажуть не мітать бісер перед свинями. Орки все одно не здатні оцінити людяність та емпатію, бо не мають таких якостей, а українці не розуміють, на хіба ми переводимо наші ресурси на гнид що прийшли нас вбивати, в той час як наші пенсіонери дуже часто не мають можливості навіть банально собі таблетки купити.
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20.07.2022 14:59 Ответить
пенсіонери??? та скоро всі в аптеку будемо на екскурсії ходити...
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20.07.2022 15:08 Ответить
Станіслав, все вірно. Але ми в такій позі зараз, що будь-яке тілесне ушкодження полонених призведе до "буйства тельца в аргазмических припадках" сотень евро політиків з криками "ага....наканец та, я же гаварил что этай ихней Украине нацизм....я гаварил....ну наканец та ани себя праявили..пастанавляю.....не давать им оружия....пущай Х...ло победит...а я х....ловские деньги палучу и атдыхать паеду на Карибы!"
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20.07.2022 16:47 Ответить
Максим, все дуже просто. Не треба про це розповідати, от і все. Тихенько втопили у вигрібній ямі, та й по тому.
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20.07.2022 17:48 Ответить


Так то воно так... Але ж кацапи... не люди
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20.07.2022 15:07 Ответить
З кацапами треба поводити себе як кацапи, вішать, вбивать, різать, ті підори не розуміють ні добра ні співчуття, з вовками жити по вовчи вити
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20.07.2022 15:12 Ответить
+++ Тут даже не око за око, посієш вітер - пожнеш бурю.
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20.07.2022 17:59 Ответить
Ластоногих ще не було, до колекції піде...
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20.07.2022 14:44 Ответить
Шо делал водолаз в степях Украины - плыл на Каховку, а вышел у Купянск?
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20.07.2022 14:46 Ответить
так це вам не то место(не Крим) , тут можуть і вбити !
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20.07.2022 14:47 Ответить
зато тєпло - нє то шо у Відяєво

Aleksandr Babiy@Proskurov66

Це гименно протидиверсійні з Відяєво. А бойові плавці, якщо не підводить пам'ять, - 420 ОМРП, поселення Звєросовхоз, містечко Кола. Застосування таких сил, думаю, говорить про нехватку м'яса.
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20.07.2022 19:06 Ответить
Як не смішно але тату схоже спрацювали, а якщо серйозно, то якого чорта його лікують?! Хай сидить як наші поранені в полоні у свинорусів.
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20.07.2022 14:47 Ответить
я все ж таки, голосую за конструктор)) будемо за рахунок цапів бюджет наповнювати...тільки б ще квартал з бюджету вивести..
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20.07.2022 15:11 Ответить
боевой-*******...
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20.07.2022 14:48 Ответить
Если есть татуировка, значит рашист - на кол!
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20.07.2022 14:50 Ответить
Татуювання йому на лобі у вигляді мішені, так на щастя
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20.07.2022 14:51 Ответить
Краще ту штуку що означає їхнього фюрера. В натуральний розмір...
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20.07.2022 14:56 Ответить
Взятие в плен этого оформившегося в сознании орка глупая ошибка-вылечите ,обменяете и он снова станет в строй убивать вас же..
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20.07.2022 14:53 Ответить
руку тому підарасу кацапському по саме пличе відрубати так само як ті підараси нашим хлопцям руки рубали за татухи
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20.07.2022 14:54 Ответить
Это один из *****ов который мой Харьков обстреливает, какого *** он живой и под трубками лежит рассуждает, сегодня ночью мой район салтовку обстреляли, люди погибли, эта **** лежит и рассуждает про татухи, вы что там ***** совсем ****** ******, возьмите ******, повесьте на столбе на въезде со стороны кулиничей в Харьков, пусть пугалом ***** работает что б не повадно было, наша петушиная доброта нас и доведёт что мы проиграем, на жестокость надо отвечать только жестокостью, русня ****** кроме страха и жестокости ни*** не понимают, лечат они его ***** гандоны
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20.07.2022 14:55 Ответить
"Полонений на Слобожаншині рашнявий водолаз" звучить як сюр, але він ще з Запоріжжя, таки треш.
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20.07.2022 14:57 Ответить
Сергей Дорожный@angelys667

Ольгинская ботва скалилась, когда хотела доказать, шо орданских войск неь на дамбасе -"Бурятские конные водолазы". И вот же они...

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20.07.2022 19:08 Ответить
Не деревня, а село! йолуп! деревни это у вас в ****--х!
А вообще жирный трофей!
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20.07.2022 15:00 Ответить
всі його скиглення - нас обманювали, ми не знали - це дурня, яка починає лізти з них як піна зі скаженого пса як тільки вони потрапляють до полону, а раніше висновки зробити і покинути цю "ненужную нікому войну" йому часу не вистачало. Вони ж спілкуються між собою і все давно знають, він як командир мав своїх солдат розпустити, щоб йшли по домах, якщо він і правда так кається. А він змушував їх до війни, ось вони його і кинули. Най тішиться що не пристрелили свої ж.
"вєзунєц" довбаний.
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20.07.2022 15:09 Ответить
я б ватнику вставил бы дилдо только за то что он пыне проткнет калоприемнмк выкидухой-вот мой стих)
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20.07.2022 15:15 Ответить
Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою (с)
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20.07.2022 15:18 Ответить
это случайно не тот водолаз, с которым не одна парашная бабка себе шарикова подгуляла?
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20.07.2022 15:19 Ответить
Срежьте ножом ему его партаки, и заставьте сожрать перед смертью!
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20.07.2022 15:23 Ответить
Десь на теренах Айдахо йому б давно зняли скальп
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20.07.2022 16:07 Ответить


це чмо з Запоріжжя ? воно українець ? черговий манкурт?
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20.07.2022 16:25 Ответить
Тебя бы одна татуировка могла бы спасти: Путин - *****!
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20.07.2022 16:51 Ответить
Бабла решил срубить с корешем.
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20.07.2022 17:12 Ответить
боевой водолаз в степях Украины - это круто! видать, совсем плохи дела на свинопасщине с кадрами...
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20.07.2022 17:19 Ответить
Чмо хєрувімчиком прикинувся, не хотів воювати, його змусили воювати,
особисто путін пістолет до його голови приставив і наказав воювати проти
України
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20.07.2022 17:22 Ответить
Давайте відріжемо йому ногу.
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20.07.2022 18:32 Ответить
Як я зрозумів з його бекання їх двоє з водолазного підерозділу . Значить доброволець , хотів біндер поганяти от і має . І ще , татушку влупить йому на удачу можна
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20.07.2022 19:05 Ответить
**** ,здохни!!!!!!
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20.07.2022 19:33 Ответить
надо было сидеть дома
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20.07.2022 19:45 Ответить
кончать нада ******
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20.07.2022 21:40 Ответить
Рашисты, скажите спасибо, что командование ВСУ соблюдает общемировные нормы обращения с военнопленными. Потому что этих спецоператоров (а не военнопленных) могли бы просто отдать в руки родных тех женщин и детей, которых вы, твари, убили.
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20.07.2022 23:20 Ответить
Україна цього покидька лікує. а з наших полонених орки знущаються як хочуть. І хто після цього фашисти?
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20.07.2022 23:27 Ответить
ну так погрузите его на 2 метра в землю...
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21.07.2022 08:07 Ответить
Бойовий водолаз з паРаші: "У меня татуировки на удачу."

Тобі дійсно повезло. На жаль. А мало б статися так, як із твоїми братами-окупантами під Гостомелем:

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21.07.2022 11:10 Ответить
Судити і обміняти на Редіса
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22.07.2022 09:31 Ответить
 
 