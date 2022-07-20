Российский оккупант поражен точностью попаданий ВСУ из системы HIMARS по мосту в Херсоне: "Ровно бьют, прямо возле перекрытия. Яма – с КамАЗ!". ВИДЕО
19 июля был произведен обстрел Антоновского моста в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ в своем телеграм-канале.
"Еще одно видео с Антоновского моста. Спасибо ребятам из ВСУ!" – указывается в описании.
Напомним, 19 июля херсонские СМИ и телеграм-каналы сообщили о взрыве в районе Антоновского моста. Антоновский мост – это главный мост через реку Днепр, соединяющую Херсон с остальной областью.
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+40 Артем Шаборонко
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В америці їх всього 100, але навіщо їм зараз вони, америка зараз не веде ніякої війни.
Покористуємось і віддамо!
Нам потрібно зараз започаткувати таку практику, щоб брати зброю в аренду. в усього світу.
Якщо припустти, що міст заміновано, то такі пристрілки можуть і задетонувати основний заряд під якоюсь із опор. Тоді вже було б по мості. Рашисти це розуміють, тому велика вірогідність, що міст після початку обстрілів розмінували.