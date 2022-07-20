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Российский оккупант поражен точностью попаданий ВСУ из системы HIMARS по мосту в Херсоне: "Ровно бьют, прямо возле перекрытия. Яма – с КамАЗ!". ВИДЕО

19 июля был произведен обстрел Антоновского моста в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в своем телеграм-канале.

"Еще одно видео с Антоновского моста. Спасибо ребятам из ВСУ!" – указывается в описании.

Также смотрите: Оккупанты сообщили об обстреле Антоновского моста в Херсоне. Удар нанесен из HIMARS. ВИДЕО

Напомним, 19 июля херсонские СМИ и телеграм-каналы сообщили о взрыве в районе Антоновского моста. Антоновский мост – это главный мост через реку Днепр, соединяющую Херсон с остальной областью.

мост (1028) Херсон (2840) HIMARS (287)


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Топ комментарии
+40
Лол, спасибо тупой русне за подробный отчет результатов удара, думаю наши военные проанализируют прилеты и сделают выводы
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20.07.2022 15:38
+30
Ну що ж Ще пару ударів і можна починать очистку Херсонської області А Херсон і сам капітулює в осаді
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20.07.2022 15:38
+25
Треба б під час проходження по ньому машин з БК, щоб сумарна потужність вибуху була більша.
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20.07.2022 15:40
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Ну що ж Ще пару ударів і можна починать очистку Херсонської області А Херсон і сам капітулює в осаді
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20.07.2022 15:38 Ответить
Еще пару ударов и можно приниматься за крымский!
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20.07.2022 17:27 Ответить
Там еще два ж/д моста есть. Не скачите через ступеньки.
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20.07.2022 18:27 Ответить
Лол, спасибо тупой русне за подробный отчет результатов удара, думаю наши военные проанализируют прилеты и сделают выводы
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20.07.2022 15:38 Ответить
Как перфоратором, дырочка за дырочкой))
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20.07.2022 15:41 Ответить
Да там и без видео рашистов наши хорошо режут мост как по копиру
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20.07.2022 16:01 Ответить
Треба б під час проходження по ньому машин з БК, щоб сумарна потужність вибуху була більша.
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20.07.2022 15:40 Ответить
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20.07.2022 15:44 Ответить
Это не Хаймарс, а фугасный снаряд 155 мм
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20.07.2022 15:46 Ответить
тьфу на вас, спалили контору...
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20.07.2022 16:10 Ответить
Чого,вам,нейметься? В них Химера потлчна,нав'язлива ідея. Тепер, вони дезорієнтовані незнають,чого лякаттся більше
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20.07.2022 18:52 Ответить
Это не кацап ,а предатель -один из тех,кто сейчас ужасно сцытся своего недалёкого будущего )
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20.07.2022 15:46 Ответить
Нам треба 100 Хімарс!

В америці їх всього 100, але навіщо їм зараз вони, америка зараз не веде ніякої війни.

Покористуємось і віддамо!

Нам потрібно зараз започаткувати таку практику, щоб брати зброю в аренду. в усього світу.
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20.07.2022 15:48 Ответить
А як тоді звільняти міста далі по області, якщо знищити міст?
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20.07.2022 15:50 Ответить
так кацапы при отступлении его все равно подорвут, что тут не понятного...?
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20.07.2022 15:55 Ответить
Непонятно, чего мы его не взорвал
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20.07.2022 16:12 Ответить
У зелених запитай.
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20.07.2022 17:46 Ответить
В США их больше 400
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20.07.2022 15:55 Ответить
В одній Америці ХІМАРСІВ більше 600 (це без урахування іншихсоюзників)
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20.07.2022 15:50 Ответить
Більш схоже на арту (155) можливо і Богданой, а може і крабом. Думаю , що б хімарсами -то б вже розхірячили... А так добре пристрілялись, ще б дочекатись колони з БК і вата взнає, що таке справжня бавовна!
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20.07.2022 15:52 Ответить
Колонны с бк ездят по железке в вагонах.
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20.07.2022 18:29 Ответить
коли тікатимуть- то через всі діри... це нам і потрібно...
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20.07.2022 19:14 Ответить
Вряд ли HIMARS, больше похоже на гуабицный снаряд, хотя по видео трудно определить 155 мм (гаубичный) или 203 мм (как у HIMARS)
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20.07.2022 15:52 Ответить
У HIMARS большой выбор ракет. В данном случае это GMLRS M31, которые используются для разрушения различных сооружений.
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20.07.2022 16:13 Ответить
Схоже на роботу Цезарів.
Якщо припустти, що міст заміновано, то такі пристрілки можуть і задетонувати основний заряд під якоюсь із опор. Тоді вже було б по мості. Рашисти це розуміють, тому велика вірогідність, що міст після початку обстрілів розмінували.
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20.07.2022 15:52 Ответить
Точность реально поражает. Арта режет мост как дырокол туалетную бумагу по пунктиру
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20.07.2022 15:57 Ответить
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20.07.2022 16:28 Ответить
Наша арта может нарисовать воронками на мосту ПУТИН *****
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20.07.2022 15:58 Ответить
Похоже, пора начинать *********** со стиралками на левый берег, потому что после следующего пакета по мосту от стиралок придется отказаться, и придется в руках тащить только микроволновки.
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20.07.2022 16:00 Ответить
А если пакет удачно ляжет, то пригодятся и надувные куклы из секс-шопа. В качестве плавсредства
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20.07.2022 19:41 Ответить
Так а в чем смысл разрушать мост если российских войск в районе Херсона практически нет? Там есть какие-то днровцы которые стоят на блокпостах и захватить их нет никакой проблемы. Разрушить мост это значить остановить наше наступление в направлении Крыма и отдать юг Херсонской области врагу на длительный срок.
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20.07.2022 16:02 Ответить
Писали про 15 000 на правому березі.
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20.07.2022 16:17 Ответить
Так на правом берегу это понятие растяжимое. Основная группировка в Бериславском районе. Там действительно их есть прилично но Антоновский мост к этой группировке не имеет никакого отношения. Они если будут отступать то через дамбу в Новой Каховке. А немногочисленная группировка в районе Херсона ограничена с одной стороны рекой Ингулец с другой стороны Днепром. Зачистить их не представляет никакой проблемы. И для меня это огромная загадка почему это еще не сделано.
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20.07.2022 16:23 Ответить
Никакой загадки нет. Какой смысл в зачистке, если ты сам потом оказываешься под арт. ударами с левого берега?
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20.07.2022 16:28 Ответить
Под какими ударами? У нас дальность артилерии выше, Хаймарсы бьют точнее. У кацапов нет никакого шанса на этом узком участке.
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20.07.2022 16:32 Ответить
Так Вы сами предлагаете нивелировать наше преимущество и подойти ближе - в пределы досягаемости их арты.
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20.07.2022 16:38 Ответить
Наступать все равно придется если есть желание вернуть территории. Даже если они полностью выйдут из Херсона арту они с левого берега не отведут до того момента пока мы их там не уничтожим.
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20.07.2022 16:43 Ответить
В лоб наступать? От Посад-Покровского?
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20.07.2022 18:30 Ответить
В рамках масштабной операции на всём правобережье согласен.
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20.07.2022 18:53 Ответить
Вони і так підірвуть міст при відступі. Тому краще нам самим підірвати міст і закрити таким чином логістику всьому херсонському угрупуванню.І тоді можна легко звільнити Херсон.А далі вже з Запорізької області наступати.
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20.07.2022 16:18 Ответить
Шановний, у вас двійка була з географії? Подивіться на мапу і на півночі від Херсона ви побачите місто Запоріжжя. Наші війська (ЗСУ) стоять на лівому березі і коли буде можливість або потреба вони виб'ють цих клятих орків з Херсонщіни. Пийте смузі і не нервуйте, Все Буде Україна!🇺🇦
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20.07.2022 16:20 Ответить
К сожалению на это пойдут месяцы. А если они в ответ уничтожат мост в Запорожье то и годы.
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20.07.2022 16:26 Ответить
У меня только единственное объяснение есть. Если взять Херсон то если мост будет то это прямая дорога на Крым, а Крым взять намного легче чем оккупированные территории в Луганской и Донецкой области. Кто-то очень сильно не хочет освобождать Крым, а так будет хорошая отмазка.
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20.07.2022 16:30 Ответить
И где там яма размером с камаз? Автор видео, видимо, перепил боярышника.
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20.07.2022 16:04 Ответить
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20.07.2022 16:10 Ответить
Давняя мечта Олега Жданова близка к исполнению.
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20.07.2022 16:11 Ответить
спасибо за корректировку
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20.07.2022 16:19 Ответить
та вже можна далі і не лупити по цьому мосту, нема сенсу до кінця його добивати. Бронетехніка і габаритні вантажівки з ************ чи з пальним по цьому мосту вже не поїдуть.
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20.07.2022 16:21 Ответить
Если русня не будет чинить, то за неделю разрушим мост. Если будет, то не разрушим такими повреждениями никогда.
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20.07.2022 16:24 Ответить
Ну, танк, мабуть, там вже не пройде.
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20.07.2022 16:59 Ответить
таке враження, що завтра маютьдобити. Мене цікавить такий активний рух по мосту, це все колаборанти їздять? і чому вони не бояться прильоту під час руху?
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20.07.2022 16:33 Ответить
колаборанты и таксисты. Таксисты при любой власти ездят.
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20.07.2022 17:48 Ответить
пора гнати бо почнуть в тії ями
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20.07.2022 16:40 Ответить
Какать? У них же слабительный рефлекс на дырки что ниже уровня их колен.
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20.07.2022 17:08 Ответить
Ну, по такому мосту только кацики в панике могут погнать тяжелую железную технику на гусеницах. А ведь и погонят! Медленно.. но целеустремленно! Вот тут мы их и доколотим, тех, кто успеет въехать на мост до его скоропостижного разрушения.
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20.07.2022 17:06 Ответить
Вот же лаптеногие рукожопы ,даже дорожный конус не поставили ,не то чтобы хотя бы огородить дырки ,ну хоть бы красной лентой.
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20.07.2022 17:42 Ответить
Шось мені здаеться до серпня ЗСУ з цього "прольоту" шахматну дошку зроблять шо ні який орк і відео зробити не зможе...
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20.07.2022 17:54 Ответить
хвате вже обсмоктувати цей удар. треба наносити інший.
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20.07.2022 17:59 Ответить
на віслюків пересідайте,журавчики💯😆😅😄
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20.07.2022 21:14 Ответить
А Вова тільки но поклав там асфальт . ! .
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20.07.2022 22:01 Ответить
маленькие дырочки от XM982 Increment
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20.07.2022 22:30 Ответить
 
 