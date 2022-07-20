Боец 92-й ОМБр в Харьковской области уничтожил российский танк из ПТРК Javelin. ВИДЕО
В Харьковской области боец 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в упор уничтожил российский танк из ПТРК Javelin.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
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+20 Александр Чуднивец #474549
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+17 Maksim Perepelitca
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+15 Чайка Київ
показать весь комментарий20.07.2022 21:39
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З бурятіни
Героям слава!!!
👍👍👍
Попередження для слабонервових, український воїн жодним чином не постраждав!
Також українці завжди задавали питання в "влади" -
"чому конституція не працює?"
...та багато інших похідних питань.
Это ж какой удар по психике.... УВИДЕТЬ КАК ОБГОРЕЛЫЕ ОШМЕТКИ СОТОВАРИЩА ПОНЕБУ ЛЕТАЮТ?
И вообще....Нлав, Джавелин очень жестокое оружие...
После попадания простым РПГ, танк просто подбит...экипаж может покинуть танк, и отползти в ров, в лес... После попадания из Джавелин шансы выжить небольшие...особенно когда детонирует БК...
Как збсь, что у русских такого оружия нету....
Просто з БК більш ефектніше виходить, як тут на відео......коли башта в один бік, а обгорілі фрагменти танкіста - в інший...