Боец 92-й ОМБр в Харьковской области уничтожил российский танк из ПТРК Javelin. ВИДЕО

В Харьковской области боец 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в упор уничтожил российский танк из ПТРК Javelin.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

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