РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10675 посетителей онлайн
Новости Видео Война
22 934 31

Боец 92-й ОМБр в Харьковской области уничтожил российский танк из ПТРК Javelin. ВИДЕО

В Харьковской области боец 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в упор уничтожил российский танк из ПТРК Javelin.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Смотрите: Артиллеристы из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ 2С7 "Пион". ВИДЕО

танк (2260) Харьковщина (5577) 92 отдельная штурмовая бригада (252) Javelin (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Це черговий українській супергерой-респект...
показать весь комментарий
20.07.2022 21:38
+17
.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:46
+15
Герою слава !!!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це черговий українській супергерой-респект...
показать весь комментарий
20.07.2022 21:38 Ответить
какое прекрасное блюдо : жаренный кацап
показать весь комментарий
20.07.2022 21:56 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 22:29 Ответить
суперові рашо-шкварочки
показать весь комментарий
20.07.2022 21:38 Ответить
стейк з бараніни well done!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:38 Ответить
Нє, не з баранини
З бурятіни
показать весь комментарий
20.07.2022 21:52 Ответить
Krasota,tam ecio odin zadi tank,kak to peredumal jexat
показать весь комментарий
20.07.2022 21:38 Ответить
Герою слава !!!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:39 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:44 Ответить
остались от козлика рожки да ножки 💥💥💥🦴🦴🦴
👍👍👍
показать весь комментарий
20.07.2022 21:45 Ответить
.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:46 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 21:49 Ответить
Фаєр-шоу від ЗСУ) .
Попередження для слабонервових, український воїн жодним чином не постраждав!
показать весь комментарий
20.07.2022 22:01 Ответить
Если б в войска приходили люди,уже прошедшие тпервичную военную подготовку в центрах местных терроборон,то качество обороны Украины уже позволило бы сменить фронтовую картину.Но ВРАГИ из руководства МВС м местн. формирований ВСУ не даюжт возможности полноценной военной подготовки.Стрельбы невозможны по причине приказа об ограничении распространения нарезного оружия,а столо быть патронов.Население не может научиться даже стрелять.Вот бы этих ВРАГОВ из МВС и местн. ВСУ отправить на передовую с пистолетами и заставимть их там выполнять этим "почти разрешённым уже" оружием боевые задачи.Херсонские партизаны наглядно показывают,что бывает,когда плюют на запрет выдачи оружия и вовремя раздают его населению.НУЖНА КАДРОВАЯ ЧИСТКА РУКОВОДСТВПА МВС и тех местных военкомов,что не дают возможности местным добровольцам овладевать как огнестрельным,так и лёгкими переносными гранатомётами.Для этих чиновников важнее "пресечь,абы что-то не случилось",чем думать о повальной подготовке граждан к обороне державы.,чтобы фронт БЫСТРО получал специалистов,подобных упомянутому герою и тому гвардейцу,что "Стингерами" сбил 6 самолётов противника
показать весь комментарий
20.07.2022 22:02 Ответить
Так, паразити Бени Ахметова та інших холопам не видадуть зброю у вільне користування, так як це буде мати серйозні наслідки для їх крадівництва в майбутньому.

Також українці завжди задавали питання в "влади" -
"чому конституція не працює?"
 ...та багато інших похідних питань.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:32 Ответить
не стингерами,а Иглой
показать весь комментарий
20.07.2022 22:36 Ответить
касаби тікайте за урал доки ще є кому. Вас діти скоро будуть з новітньої зброї Єпашити сидячи в умовному Закарпатті як в Counter-Strike
показать весь комментарий
20.07.2022 22:03 Ответить
Хлопцю респект!
показать весь комментарий
20.07.2022 22:09 Ответить
танк уничтожен, да и его єкипаж мог пострадать
показать весь комментарий
20.07.2022 22:15 Ответить
яка витримка,це просто топ
показать весь комментарий
20.07.2022 22:18 Ответить
а що це праворуч відлетіло? Рука-нога чи ціла обсмажена тушка кацапа ?
показать весь комментарий
20.07.2022 22:24 Ответить
рога
показать весь комментарий
20.07.2022 22:36 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
20.07.2022 22:33 Ответить
Видели как задний танк начал драпать? На гражданке, задний танкист тоже не жилец... либо сопьется либо в дурку отправят....
Это ж какой удар по психике.... УВИДЕТЬ КАК ОБГОРЕЛЫЕ ОШМЕТКИ СОТОВАРИЩА ПОНЕБУ ЛЕТАЮТ?

И вообще....Нлав, Джавелин очень жестокое оружие...
После попадания простым РПГ, танк просто подбит...экипаж может покинуть танк, и отползти в ров, в лес... После попадания из Джавелин шансы выжить небольшие...особенно когда детонирует БК...
Как збсь, что у русских такого оружия нету....
показать весь комментарий
20.07.2022 22:37 Ответить
навіть при влучанні джавеліна не завжди детонуює бк, але якщо детонує, то зрозуміло, що все у танчику писець як і після інших ПТРК
показать весь комментарий
20.07.2022 23:34 Ответить
РПГешка б'є в бік...де броня значна...Тому інколи потрібно пару раз вразити, щоб зупинити танк... Джавелін б'є по башті зверху, де броня незначна... Тому виходить навіть із першого разу....А струмінь плазми випалює все всередині танка.... Тому там і без детонації БК, екіпажу настає капець....
Просто з БК більш ефектніше виходить, як тут на відео......коли башта в один бік, а обгорілі фрагменти танкіста - в інший...
показать весь комментарий
21.07.2022 00:13 Ответить
Ви теж включаєте на повтор декілька разів?
показать весь комментарий
20.07.2022 23:11 Ответить
А дороги для танків то які!
показать весь комментарий
20.07.2022 23:52 Ответить
Второй танчик думает: ну нахрен.... Разнесло на атомы красиво!
показать весь комментарий
21.07.2022 09:18 Ответить
 
 