Одессита задержали за призывы бомбить его город, как Винницу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина слал в российские чаты сообщения с просьбой ударить ракетами по Одессе, как по Виннице.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №1, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители установили, что поклонник "русского мира" неоднократно слал в чаты РФ месседжи с просьбой осуществить по Одессе ракетный удар, подобный тем, от которых содрогнулась Винница", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали у него дома. При обыске изъяли компьютер и мобильный телефон.

Полиция ведет расследование по ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Наказание по этой статье - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

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