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Уроженец Луганщины мечтал стать россиянином и работать в тюрьме, но его уволили из-за украинского паспорта. ВИДЕО

Алексей Болотов в 2014 году переехал из Луганщины в Новосибирск, через год получил российский паспорт и впоследствии устроился в исправительную колонию. Теперь его уволили из-за украинского документа.

Историю Болотова рассказывает издание Mash Siberia, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина получил российское гражданство по программе переселения "соотечественников". С 2019 года он работал в исправительной колонии №18. В России Болотов получил звание прапорщика, хотя в Украине был старшим лейтенантом.

Он обратился к областному руководству за званием старлея и ждал новых погон. Но вместо повышения Болотова уволили. У мужчины спросили, где его украинский паспорт. А узнав, что у мужчины все еще есть этот документ - оставили его без работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственников похищенных людей на Херсонщине заставляют получать российские паспорта, - первый заместитель председателя облсовета Соболевский

Бывший луганчанин возмущен такой "несправедливостью". Он говорит, что много раз пытался сдать украинский паспорт представителям МВД РФ, но те отказывались его брать – нет полномочий.

Теперь мужчина собирается судиться с судом, чтобы вернуть себе работу в исправительной колонии. Возвращение из Новосибирска на частично оккупированную россиянами Луганщину в его планы не входит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты распространяют фейки о прекращении выплат пенсий и зарплат в Энергодаре, чтобы побудить украинцев получить паспорта РФ, - мэр Орлов

гражданство (1314) паспорт (1181) россия (95687) украинцы (3865)


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Топ комментарии
+48
ну шо синку, помоглі тєбє твоі москалі?!
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21.07.2022 13:30
+34
От, мля, нє пАвєзло обдрочєнцу...
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21.07.2022 13:33
+28
Ці дебіли одного не розуміють - для росіян вони все одно будуть "хохлами". Читаю їхні форуми, вони так і пишуть - "все эти деенеровцы и леенеровцы остаются хохлами, причем худшими из них предавшими свою страну". Вже багато хто хотів "арійцями" бути, тільки ті арійці срати на них хотіли.
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21.07.2022 13:35
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ну шо синку, помоглі тєбє твоі москалі?!
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21.07.2022 13:30 Ответить
А моглаж ця худобина прсто похати на уРодіну....але ж ні, бігало та воало "раSSіяпамахі", "путінввєдівайска", накликало війну а потім звалило...яка ж все таки мерзота ці мскалі...
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26.08.2022 04:18 Ответить
От, мля, нє пАвєзло обдрочєнцу...
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21.07.2022 13:33 Ответить
я думаю цапы стимулируют гандона стать тушкой в Украине, в надежде, что может кого-то до утилизации убъет
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21.07.2022 13:34 Ответить
черговий випадок, який показує те що зрадників не поважають ніде навіть в "оркостані".)
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21.07.2022 13:34 Ответить
Його можна замість працівника оформити,як клієнта. На парашу.
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21.07.2022 13:34 Ответить
Обратитесь в "Лигу сексуальных реформ"...
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21.07.2022 13:35 Ответить
Ці дебіли одного не розуміють - для росіян вони все одно будуть "хохлами". Читаю їхні форуми, вони так і пишуть - "все эти деенеровцы и леенеровцы остаются хохлами, причем худшими из них предавшими свою страну". Вже багато хто хотів "арійцями" бути, тільки ті арійці срати на них хотіли.
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21.07.2022 13:35 Ответить
русскім захотів бути?це такому дебілу портібно бути хотіти мати громадянства крвїни террориста та ізгоя да і для орків ти все рівно хахол як не крути хоть по русскі хоть по китайскі ти хахол а не українець
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21.07.2022 13:36 Ответить
карьера попкаря не удалась ))
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21.07.2022 13:39 Ответить
ну и хрен тебе в помощь. давай дерзай. одним выродком меньше.
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21.07.2022 13:39 Ответить
Бида то какая.
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21.07.2022 13:39 Ответить
Вважаю, що мрія має здійснитися і він буде працювати в колонії. Десь на Львівщині піддони збивати...
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21.07.2022 13:40 Ответить
Раз зрадив свою країну, ніщо не помішає зрадити і другий раз. Навіть в підерасії відношення до зрадників негативне.
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21.07.2022 13:40 Ответить
оце так робота мрії для недоорка
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21.07.2022 13:40 Ответить
не спотворене інтелектом кацапське @бло...
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21.07.2022 13:49 Ответить
Ай-яй-яй...
И свой вазелин не помог!
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21.07.2022 13:57 Ответить
Хе-хе буде позиватись до суду...вперед,суд отправит на фронт.
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21.07.2022 13:57 Ответить
Он як? Хахли та малароси расєі не потрібні? А як же ж адин нарот?
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21.07.2022 14:04 Ответить
хаи там мурижиця -- як тут наводчиком
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21.07.2022 14:07 Ответить
Патамушта 3.14гас
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21.07.2022 14:13 Ответить
Что значит, сдать паспорт? Ты должен подать заявление украинским властям об отказе от украинского гражданства. И не факт, что его удовлетворят.
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21.07.2022 14:17 Ответить
такий цінний кадр міг би легко працювати в "борделі" татарова-дермака, інших там просто нема - найвищої какості.. за наші гроші, доречі
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21.07.2022 14:17 Ответить
Саме про це писала незадовго до смерті Єлєна Новодворська! Що зрадників - кримчан і донбаситів будуть зневажать не тільки українці але й самі росіяни
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21.07.2022 14:28 Ответить
Те саме й з білорусами. Вони були, є і будуть "бульбашами". Імперія відправить їх в мясорубку заради своїх інтересів, а вони дебіли будуть радіти шо "ми адін народ". Та не один народ, а просто територія, яка постійно на підсосі в РФ і яку зневажають, кидаючи їй гроші. А гроші треба відробляти, не як "братья" а як слуги.
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21.07.2022 14:47 Ответить
Шановний 2007,гроші,територія,це зрозуміло.Тільки попробуй пояснити простому пересічному українцю таке-Ічкерія,Чечня-постійно одержує данину від кацапів вже багато років,і це ні в кого не визиває сорому і відчуття подачки.І чеченці-не слуги *****.Може це не залежить від "підсосу"?
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21.07.2022 15:44 Ответить
данину та подачки отримує кадиров та його клан, і шістки, як гауляйтери та призначенці за цією територією, це дешевше ніж оплачувати перманентний військовий конфлікт там, кадировцям надано поки що більше вольностей за межами свого федерального округу, за це вони тримають чеченців в кайданках замість кацапів, будь хто там може зникнути і бути вбитим. Вольності можуть бути в будь яку мить ліквідовані так само як і кадировці.
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21.07.2022 16:12 Ответить
Шановний Нявчук, Чечня є частиною РФ, і отримують вони дотації доти, доки це вигідно РФ.
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21.07.2022 16:18 Ответить
Ти диви яка сумна історія, зараз розридаюся
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21.07.2022 14:37 Ответить
Хіб таке буває, щоб зрадника зрадили та кинули? Рабсія сваїх нє брасаєт
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21.07.2022 15:41 Ответить
Дослужився до таких висот в мордорі, аж цілий КУСОК! (В часи, коли я служив в армії, прапорщиків називали "кусками"). Зараз не знаю, яке в прапорщика "погоняло".
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21.07.2022 15:42 Ответить
Краще просто здохни,гімно смердюче.
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21.07.2022 16:18 Ответить
Жил в Луганске, а переехал в Сибирь, причем устроился на зону вертухаем - портянки и трусы у зэковнюхать… мля, у этих лугандоновцев с головой всё ли в порядке??? Правильно сделали что тебя чмошник даже с вертухаев выгнали! А знаешь почему? Предатель он и в Африке предатель и этот позор уже не смыть! Соси у путлера баран!!!
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21.07.2022 16:34 Ответить
Но он же русский фамилия Болотов просто таке ж гімно як і всі інші невже не видно
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21.07.2022 17:20 Ответить
Может он с идеологических мотивов в Мордор переселился - насаживать в тамошних колониях кацапов на швабру ...
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21.07.2022 17:22 Ответить
Миколо Бабич, якби кусок болотов діяв з ідеологічних мотивів, то він мав би бути в ВСУ і насаджувати кацапів не на швабру, а на "Джавелін" (образно).
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21.07.2022 17:34 Ответить
Ķurma iļi pNH.
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21.07.2022 18:05 Ответить
Вертухай и доля его вертухайская, презренная даже у орков...🤑
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21.07.2022 19:28 Ответить
Для лугандона быть вертухаем это вершина проф карьеры, мечта!
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21.07.2022 20:31 Ответить
лугандонське лайно. нiкому ти не потрiбне.
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22.07.2022 20:41 Ответить
 
 