Уроженец Луганщины мечтал стать россиянином и работать в тюрьме, но его уволили из-за украинского паспорта. ВИДЕО

Алексей Болотов в 2014 году переехал из Луганщины в Новосибирск, через год получил российский паспорт и впоследствии устроился в исправительную колонию. Теперь его уволили из-за украинского документа.

Историю Болотова рассказывает издание Mash Siberia, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина получил российское гражданство по программе переселения "соотечественников". С 2019 года он работал в исправительной колонии №18. В России Болотов получил звание прапорщика, хотя в Украине был старшим лейтенантом.

Он обратился к областному руководству за званием старлея и ждал новых погон. Но вместо повышения Болотова уволили. У мужчины спросили, где его украинский паспорт. А узнав, что у мужчины все еще есть этот документ - оставили его без работы.

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Бывший луганчанин возмущен такой "несправедливостью". Он говорит, что много раз пытался сдать украинский паспорт представителям МВД РФ, но те отказывались его брать – нет полномочий.

Теперь мужчина собирается судиться с судом, чтобы вернуть себе работу в исправительной колонии. Возвращение из Новосибирска на частично оккупированную россиянами Луганщину в его планы не входит.

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