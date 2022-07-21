Вражеские хакеры атаковали две волны украинского радио и сообщили, что Зеленский якобы в тяжелом состоянии. ВИДЕО
В эфире "Байрактара" и "Мелодии FM" прозвучал фейк о том, что президент Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фейковое сообщение радиостанций зафиксировали пользователи соцсетей.
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+46 Павло Дудра
показать весь комментарий21.07.2022 14:28
+44 #511418
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+36 Ігор Круглій
показать весь комментарий21.07.2022 14:26
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а Ермак все турбуется как би перемовини з росіянами у нього не зірвались
ТАк ,в Україні. (
Так что ты тупой ботяра, )))
Не буде Зе-буде хтось інший.. )
Тому й економлять на захисту
Ze случайный пассажир в политике...король видосов и словесного поноса в телемарафоне Кодломойских...Г+ Г...
Доречі в нього не пагано виходить виступати перед світовими лідерами.
Хай щось гундосить перед ними, а армією повинні займатись війскові.
І як виявляється навіть цивільний міністр Оборони - вірне рішення. Він повинен займатися саме тим чим зараз займається пан Резніков - постачанням зброї, амуніції, грошовим забезпеченням, їжою і т.д.
Иоже то буди наші хакери? Щоб трохи підбадьорити нарід?
Скоріше деморалізує, коли преЗЕдент теліпає мовою у відосиках - нема сечі терпіти ці борошна для вух.
Хоч йому сци в очі, але воно в принципі не може зрозуміти суть вільної анархічної душі козака.
Та нам насрать))) аби зечмо здохло - було б даже легше, мабудь, бо одним москальським зрадником менше стало б, на одного менше після перемоги вішать.
и что эффект будет совершенно противоположным тому, какого они ожидали......
хотя...., с точки зрения стороннего наблюдателя, для раски федераски, как "страны наоборот", такой финт вполне логичен.....