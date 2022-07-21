Вражеские хакеры атаковали две волны украинского радио и сообщили, что Зеленский якобы в тяжелом состоянии. ВИДЕО

В эфире "Байрактара" и "Мелодии FM" прозвучал фейк о том, что президент Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фейковое сообщение радиостанций зафиксировали пользователи соцсетей.

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