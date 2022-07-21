"Хохлам памятник нужно поставить - развеяли миф о непобедимой российской армии", - террорист "ДНР" в разговоре с женой. ВИДЕО
Один из боевиков "ДНР" признал, что ВСУ развеяла миф о "непобедимой российской армии".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит с женой в телефонном разговоре, который был перехвачен СБУ. Как сообщают в спецслужбе, предатель сегодня находится с оккупационными войсками недалеко от Изюма на Харьковщине.
"Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото...", - признает террорист. - "А то смотрю: что-то Путин сдох уже, по-моему. Или резервы закончились, или что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас все повесили".
Топ комментарии
+72 Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий21.07.2022 17:05
+64 Oleksandr Onys
показать весь комментарий21.07.2022 17:03
+33 rock-n-roll
показать весь комментарий21.07.2022 17:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или - не пришей кобыле хвост.
- А звідки це відомо?
- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"
І не хохол і не кацап ?
Ідіот
розвинені країні діяли за принципом - не чіпай гімно, смердіти не буде.
через це кацапи себе омріяли непереможними.
В сирії і від американців, навіть від турків відгрібали.
раніше волали, шо вани руцкіє...
а тепер руцкіє, ета нє ані...
не здивуюсь, якщо Укроп або Хахол почнуть писати з великої літери.
Ставте краще собі пам'ятників побільше на ваших могилах!
сЦарь петруха первый обосцыттца..прорубив окно в Европу...
Недорейх с недоармией и недофюрером. А понтов-то сколько было....
"хохлам"....
лучше сдавайся в плен, чем в пакете возвращаться
вы там пушечное мясо
уже в лыныры это поняли, когда всех подряд хватали и на убой отправляли
неужели так же в дыныры будут стоять и ждать пока их кинуть в пекло?
https://www.youtube.com/watch?v=PR2xHGtlVeo&t=1037s&ab_channel=X-Phantom