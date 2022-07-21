"Хохлам памятник нужно поставить - развеяли миф о непобедимой российской армии", - террорист "ДНР" в разговоре с женой. ВИДЕО

Один из боевиков "ДНР" признал, что ВСУ развеяла миф о "непобедимой российской армии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит с женой в телефонном разговоре, который был перехвачен СБУ. Как сообщают в спецслужбе, предатель сегодня находится с оккупационными войсками недалеко от Изюма на Харьковщине.

"Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото...", - признает террорист. - "А то смотрю: что-то Путин сдох уже, по-моему. Или резервы закончились, или что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас все повесили".

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