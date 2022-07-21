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Начальник пожарной части Киева стал минометчиком в Северодонецке. Испанец, Печерское ТрО. ВИДЕО

Боец 205-го батальона ТРО Печерского района Киева с позывным "Испанец" воевал в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью каналу Бутусов плюс.

Он раньше не воевал, но сейчас управляет минометным расчетом. Это произошло благодаря тому, что ранее "Испанец" являлся руководителем пожарной части города Киева.

По его словам, война для него началась 24 февраля, когда в Киев прилетело несколько российских ракет. И уже через несколько часов поехал в военкомат. Вступил в ТРО и начал службу в ВСУ.

Испанец заявил, что во время боев в Североднецке у него возникло чувство, что день не завершается.

"Идет один день. Несколько часов ты поспал. И все. У тебя снова боевые задачи. Снова что-то тебе нужно решать", - отметил "Испанец".

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Северодонецк (605) Бутусов Юрий (4360) тероборона (340)


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21.07.2022 19:29 Ответить
ну почему не огнеметчиком...
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21.07.2022 19:49 Ответить
Огнеметчики только на територии врага, что бы выжигать села и пидоров местных!!!
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21.07.2022 19:56 Ответить
Рефлекс на открытое пламя!
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22.07.2022 12:13 Ответить
Бережи Господь вас, Євгене, та ваших побратимів
Повертайтесь з перемогою.
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21.07.2022 19:52 Ответить
Респект вогнеборцю..Що б ви знали в Україні налічується 74 000 працівників ДСНС,це не так вже й багато в порівнянні з армією МВС та СБУ..
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21.07.2022 20:15 Ответить
МВС и СБУ должны быть на передке а не торчков и бабусей с семушками ловить
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21.07.2022 20:45 Ответить
вчора їхав на город зупиняють ,каже операція скутер ,пред'явіть документи ...Я виконав наказ ,але відчув що щось тут не те ..Яка нафіг операція скутер в МВС коли йде війна і гинуть українці ...Дібілізм подумав я і поїхав збирати огірки
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21.07.2022 21:03 Ответить
 
 