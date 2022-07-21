Начальник пожарной части Киева стал минометчиком в Северодонецке. Испанец, Печерское ТрО. ВИДЕО

Боец 205-го батальона ТРО Печерского района Киева с позывным "Испанец" воевал в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью каналу Бутусов плюс.

Он раньше не воевал, но сейчас управляет минометным расчетом. Это произошло благодаря тому, что ранее "Испанец" являлся руководителем пожарной части города Киева.

По его словам, война для него началась 24 февраля, когда в Киев прилетело несколько российских ракет. И уже через несколько часов поехал в военкомат. Вступил в ТРО и начал службу в ВСУ.

Испанец заявил, что во время боев в Североднецке у него возникло чувство, что день не завершается.

"Идет один день. Несколько часов ты поспал. И все. У тебя снова боевые задачи. Снова что-то тебе нужно решать", - отметил "Испанец".

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