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Новости Видео Война
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Зеленский после заседания Ставки: Есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте. ВIДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в конце 148-го дня войны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – этот формат нашей работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности. Мы обсудили текущую ситуацию на передовой и вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. Все участники заседания Ставки согласны – есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь", - сказал Зеленский.

"Первый реальный результат визита первой леди в Соединенные Штаты – сенаторы представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. В резолюции отмечено, что действия России в Украине, включающие принудительную депортацию в РФ и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины. Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства Россия только закапывает сама себя", – отметил президент.

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Зеленский Владимир (20365)


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Топ комментарии
+37
Дерьмак своему домашнему питомцу приказал новый гундосик записать.
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21.07.2022 22:38
+35
ви визначтеся придурки: чи ви просуваєтеся, чи зернове перемир я з рашою оголошуєте, дибіли
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21.07.2022 22:33
+33
Фсе, понесло напальйона!!!!!
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21.07.2022 22:32
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Фсе, понесло напальйона!!!!!
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21.07.2022 22:32 Ответить
Та так. Мало, що боневтік, тепер ще й "просувака"...
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21.07.2022 22:41 Ответить
"маємо потенціал, але не маємо бажання..."
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22.07.2022 01:08 Ответить
Все позитивные нововости у бедоносца в будущем времени!
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22.07.2022 05:56 Ответить
Цікаво- хтось ще слухає цього ідіота?
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22.07.2022 08:24 Ответить
Потенціал є, команда на звільнення країни теж є. В чому затримка, пане президенте???!!! А, ясно, про це не можна казати....
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22.07.2022 10:22 Ответить
ви визначтеся придурки: чи ви просуваєтеся, чи зернове перемир я з рашою оголошуєте, дибіли
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21.07.2022 22:33 Ответить
Збрехати - що на роялі ці зпущиними штанами зіграти, це ж прикольно
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22.07.2022 05:50 Ответить
Нафіга ти заслав до Байдена ковідну Лєнку?
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21.07.2022 22:36 Ответить
Виявляється там не тільки "Блазень" - "бідоносець"! Там вся сім"я - "бідоносна"!
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22.07.2022 01:36 Ответить
Дерьмак своему домашнему питомцу приказал новый гундосик записать.
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21.07.2022 22:38 Ответить
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21.07.2022 22:39 Ответить
"Ста́вка верхо́вного главнокома́ндования (Ставка ВГК, СВГК) - чрезвычайный орган высшего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 военного управления , осуществлявший в годы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Великой Отечественной войны стратегическое руководство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советскими вооружёнными силами ."

нагадайте - Україна воює за незалежність і проти повернення у совок? Доля не позбавлена іронії... Іспанський стид, це якийсь мля дурдом
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21.07.2022 22:39 Ответить
Ставка говьонного єрмакомандованія....
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21.07.2022 22:47 Ответить
скоро зеля начнет трубку курить и усы отрастит
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21.07.2022 22:59 Ответить
Завтра почуємо, що досягнуто значних успіхів: Україна перестає стріляти, кацапи продовжать атакувати, а негри в африці отримають хліб!
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21.07.2022 22:39 Ответить
Ставки???
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21.07.2022 22:39 Ответить
Что-то жопно...
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21.07.2022 23:07 Ответить
andrii vn
@25_andriy

Як тільки генштаб підготував наступ з оточенням та подальшим звільненням Херсонщини.
Як Найвеличніший лідер ********** з банкової оголосив про деокупацію Херсону.

Чим скористались орки і передислокували до Херсонської області резерви.

Наступ ЗСУ було зірвано.
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21.07.2022 22:42 Ответить
вже не говорить як перші місяці після вторгнення коли він був переляканий Слава Україні - каже московське "Бажаю Здоров'я", і за спиною незрозуміле щось замість Тризуба.

Не переносить душа єврея українських національних символів та гасел
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21.07.2022 22:45 Ответить
Оце в тебе імунітет, друже! Я це гівно навіть ввімкнути не можу.
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21.07.2022 23:11 Ответить
Он это сказал в самом конце)) или тебе мало?
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22.07.2022 00:43 Ответить
Бл... не ***** вже, довбень!
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21.07.2022 22:45 Ответить
Про продвижение наших сил что то особо не слыхал. А вот про минск-3 Стамбул-1 на котором собираетесь подписать хлебное перемирие уже завтра обещают
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21.07.2022 22:46 Ответить
А Ставка це те, що слуги-депутати підвищили собі під час війни та ще й заднім числом?
Єдине чим запам'ятався візит «першої леді», так це фоткою, на якій дві представниці радянського радгоспу показали свій непервершений естетичний смак! Особливо запам'ятаються гудзики-соски!
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21.07.2022 22:51 Ответить
Когда лучше жевать не мешать, чем говорить
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21.07.2022 22:57 Ответить
Бахмут не потеряй, стратег.
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21.07.2022 22:59 Ответить
Значить щось уже здали...
Берестове захопили, відкрився шлях на Соледар та Бахмут.
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21.07.2022 23:00 Ответить
Віднімати в людей час, якого в них і так замало...
Чи він взагалі розуміє, що на відміну від нього, в Генштабі люди сплять по 4-5 годин якщо повезе і працюють без вихідних?
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21.07.2022 23:06 Ответить
ну и где же наступ??!
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21.07.2022 23:07 Ответить
Камери на Банковій зафіксували героя, який відбивав російський десант...
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21.07.2022 23:07 Ответить
191 чеченська ДРГ - всі будинки на підступах до Банкової понівечені
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22.07.2022 01:12 Ответить
Це Еліта, а не те коломойське лайно, що зараз сидить у владі... Але мудрий нарід віддав перевагу крадіям, безуглим-котлетам-трухіним-хламідіям.
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21.07.2022 23:09 Ответить
так, досить народ обсирати, бо наша Армія і є народ. Якщо пан пам"ятає, на наших виборах немає вибору, або одна група олігархів або інша і вибирайте. всі держінститути під впливом олігархів корумповані, зробили інформ-бульбашку, ніби всі за Зеленського, а за нього реально 73% з 26% це не більшість, але для чого фабрика ботів?
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22.07.2022 00:09 Ответить
Гарна Хунта!

Цим хлопцям я вірю!
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22.07.2022 01:14 Ответить
Вы ничего не понимаете.Это другое.
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21.07.2022 23:15 Ответить
Оце ти вчора зарегався щоб таке висрати ? не сци кацапчику - ляжете всі
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21.07.2022 23:16 Ответить
у каждого фюрера была своя ставка..
нашего, походу, голая ставка не устраивает, как и его Карабаса Беню....
сколька нас ещё ожидает всего "Вэлыкого" одному Ему известно, и это - не Зеленский, который уже достиг "уровня Наполеона"..(
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21.07.2022 23:14 Ответить
Карабас-Барабас опрокинул бас

Дуремар убежал в кусты

Пикассо и Дали были на мели

Продавали свои холсты

Короли и шуты открывали рты

Округляли в глазах нули
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21.07.2022 23:21 Ответить
это же игра! Сейчас играю с ВСУ и главное -игра общественным мнением
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21.07.2022 23:17 Ответить
зеленое морское бесхребетное командует ставкой!
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21.07.2022 23:19 Ответить
Глава Пентагона Ллойд Остин считает что не подготовленное наступление опасно на сегодня...
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21.07.2022 23:20 Ответить
Коли ця неголена срань починає чмякать-х#якать про засідання ставки, чомусь чекаю погіршення на фронті...
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21.07.2022 23:24 Ответить
В задницу засунь собі свій "потенциал". Можете просуватись - просувайтесь. За.......ли відосікі.
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21.07.2022 23:25 Ответить
10 кільце кругом Києва ?
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21.07.2022 23:32 Ответить
Ви спочатку зробіть а потім підбивайте підсумки
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21.07.2022 23:44 Ответить
Яка ще в буя "ставка"? В нас що казино?

Чи мерзотники вирішили погратися в "Иосифа Висарионовича, отца нации"? Паскуди країною помилились.
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21.07.2022 23:52 Ответить
читаю коментарі, а тут:
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22.07.2022 00:11 Ответить
Реально живу в 4км от того самого моста и прекрасно слышу прилеты от наших и чернобаевку и орковские пуски ракет из олешек по николаеву ,это все вселяет надежду и только здесь на этой страничке дебилы диванные, живущие в мирной и свободной части продолжают срать срать и еще раз срать,бо ничего в жизни кроме говна делать не умеют....жаль ,что в былом неплохой ресурсе бутусова превратился в сборище дебилов, ребятки, вы забыли орков под киевом, черниговом, милости прошу к нам, заодно и зсу поможете а то можете и в николаев или в харьков смотаться ,чтоб дурь вашу вышибло орковскими обстрелами......
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22.07.2022 00:29 Ответить
Нічого ось вже завтра хлебнае перемирие і на півдні буде тиша та розведення військ зелені недоумки усе порешають
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22.07.2022 05:38 Ответить
ну шо есть хлебное перемирие и разведение войск??? разве шо в твоей голове, сегодня бухает, правда далече .воле моста пока тихо, ездят только легковушки, орковские уралы через мост не видно.....
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22.07.2022 23:28 Ответить
"даааалече" патріот ,ги- ги
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23.07.2022 21:10 Ответить
Вернемо Херсон будемо розмовляти і радіти все інше поки що балачки і зайвий шум для хлопців.
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22.07.2022 01:10 Ответить
болтливое
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22.07.2022 06:35 Ответить
а не лучше ли просто молча делать свое дело...ясельная группа детского сада - что пердизент, что дерпизент...
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22.07.2022 07:03 Ответить
Скільки чоловік із кварталу95 вже служать у армії? Правильна відповідь - нуль!
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22.07.2022 07:29 Ответить
Чотирикратний "уклоніст" останнім часом шось зачастив про "літаки літять, будем всіх бамбіть!". Асфальтом збирається кидатися? Лаври бабийуліного популізму спати не дають?
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22.07.2022 07:52 Ответить
Який наступ? Резніков казав про100 хімарс,+ треба ппо.а є автомат і 2 гранати.чи по методі маршала жукова,,,трупами устилаем путь к победе".
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22.07.2022 10:19 Ответить
маємо те шо маємо
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22.07.2022 16:44 Ответить
Фанати зеленського напішіть будь ласка тут досягнення зеленського за ТРИ роки президентсва :
1)...
2)...
3)...
4)...
5)...
6)...
7)...
8)...
9)...
10)....................................................
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22.07.2022 18:33 Ответить
а может сначала орков выгоним ,а потом зраду будем разгонять, и досягненнями меряться, откуда вы все, раскалывающие общество, не орки ли рашенские????
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22.07.2022 23:31 Ответить
Орків з цим вищим політичним керівництвом і урядом ми ніколи не виженемо. Насамперед, що воно - не компетентне, А, по-друге, що на половину продажне і сикливе.
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23.07.2022 14:34 Ответить
як виділити орка від людини. Воно (орк) вилазе і починає всіх гімном поливать і говорить тільки аксіомами типу " надо делаь так как я скаааазал"
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23.07.2022 21:25 Ответить
"Ставки Верховного Головнокомандувача "
- це непорозуміння грає на тоталізаторі чи в очко на гроші?
Іншого тлумачення терміну "ставка" не знайшов.
Чи зе війну бачить виключно по радянських фільмах?
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23.07.2022 11:42 Ответить
Задовбав своїми відосиками,хоча би на однезапитання народу відповів про Єрмака,про Корбана.Як це так,можна людину,яка народилася в Україні запросто позабавити громадянства?
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23.07.2022 20:37 Ответить
Виходить, що можна, якщо ця людина набула інше громадянство. Кобран не залишився особою без громадянства, сподіваюся?
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24.07.2022 10:31 Ответить
ги - ги
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23.07.2022 20:59 Ответить
Гундосий поц записав черговий відосік! Іди коксу нюхни виродок!
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24.07.2022 09:34 Ответить
 
 