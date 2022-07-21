Зеленский после заседания Ставки: Есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте. ВIДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в конце 148-го дня войны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – этот формат нашей работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности. Мы обсудили текущую ситуацию на передовой и вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. Все участники заседания Ставки согласны – есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь", - сказал Зеленский.

"Первый реальный результат визита первой леди в Соединенные Штаты – сенаторы представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. В резолюции отмечено, что действия России в Украине, включающие принудительную депортацию в РФ и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины. Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства Россия только закапывает сама себя", – отметил президент.

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