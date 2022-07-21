Зеленский после заседания Ставки: Есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте. ВIДЕО
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в конце 148-го дня войны с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – этот формат нашей работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности. Мы обсудили текущую ситуацию на передовой и вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. Все участники заседания Ставки согласны – есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь", - сказал Зеленский.
"Первый реальный результат визита первой леди в Соединенные Штаты – сенаторы представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. В резолюции отмечено, что действия России в Украине, включающие принудительную депортацию в РФ и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины. Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства Россия только закапывает сама себя", – отметил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нагадайте - Україна воює за незалежність і проти повернення у совок? Доля не позбавлена іронії... Іспанський стид, це якийсь мля дурдом
@25_andriy
Як тільки генштаб підготував наступ з оточенням та подальшим звільненням Херсонщини.
Як Найвеличніший лідер ********** з банкової оголосив про деокупацію Херсону.
Чим скористались орки і передислокували до Херсонської області резерви.
Наступ ЗСУ було зірвано.
Не переносить душа єврея українських національних символів та гасел
минск- 3Стамбул-1 на котором собираетесь подписать хлебное перемирие уже завтра обещают
Єдине чим запам'ятався візит «першої леді», так це фоткою, на якій дві представниці радянського радгоспу показали свій непервершений естетичний смак! Особливо запам'ятаються гудзики-соски!
жеватьне мешать, чем говорить
Берестове захопили, відкрився шлях на Соледар та Бахмут.
Чи він взагалі розуміє, що на відміну від нього, в Генштабі люди сплять по 4-5 годин якщо повезе і працюють без вихідних?
Цим хлопцям я вірю!
нашего, походу, голая ставка не устраивает, как и его Карабаса Беню....
сколька нас ещё ожидает всего "Вэлыкого" одному Ему известно, и это - не Зеленский, который уже достиг "уровня Наполеона"..(
Дуремар убежал в кусты
Пикассо и Дали были на мели
Продавали свои холсты
Короли и шуты открывали рты
Округляли в глазах нули
Чи мерзотники вирішили погратися в "Иосифа Висарионовича, отца нации"? Паскуди країною помилились.
1)...
2)...
3)...
4)...
5)...
6)...
7)...
8)...
9)...
10)....................................................
- це непорозуміння грає на тоталізаторі чи в очко на гроші?
Іншого тлумачення терміну "ставка" не знайшов.
Чи зе війну бачить виключно по радянських фільмах?