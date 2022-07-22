Гранаты из квадрокоптера, неравный бой и потери у врага: как пленили русского офицера. ВИДЕО
Офицер ГУР МО рассказал, как пленили российского спецназовца в Харьковской области.
Видео с рассказом опубликовал в телеграмме журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Российскую ДРГ защитники Украины обнаружили в с. Дементиевка Дергачевского района Харьковской области.
Рашисты базировались в разрушенных постройках. Украинцы увидели их с помощью тепловизионного квадрокоптера и сбросили на врагов семь гранат Ф-1. Несколько силуэтов россиян остались лежать на земле. Но когда четверо разведчиков пошли проверить результат вместе с подразделением ТРО, которое держало позиции в этом районе и меняло личный состав на наблюдательных пунктах, тот попал в засаду и сразу понес потери.
Два разведчика вступили в перестрелку с 12-13 врагами. Стрелковый бой длился около часа, и двое рашистов были ликвидированы, еще трое ранены. Разведчики же вернулись на базу без потерь.
Сотрудники ГУР МО перегруппировались, провели доразведку, а наши артиллеристы из ТРО и Нацгвардии обеспечили артподготовку по месторасположению врага. После этого разведгруппа вернулась на рубеж боестолкновения и снова вступила в стрелковый бой.
Под интенсивным минометным огнем врага разведчики захватили в плен командира взвода вражеской ДРГ Станислава Трутнева. Он был ранен, ему оказали помощь и сейчас находится под охраной в лечебном заведении.
Офицер ожидает, что пленника можно будет обменять на нескольких защитников Украины, которые находятся в плену у врага.
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Не треба було оголошувати, що взяли у полон цього недобитого Трутнєва, можливо він і вбивав, можливо треба було дати йому померти.
Це буде нормально якщо цього вбивцю Трутнєва обміняють на якого-небудь захопленого голову сільради з півдня України, а цей Трутнєв оклигає і далі буде вбивати українців?
Щоб тобі збити оскомину - іди в окопи кашу з піском кушать...