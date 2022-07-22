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Новости Видео Война
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Гранаты из квадрокоптера, неравный бой и потери у врага: как пленили русского офицера. ВИДЕО

Офицер ГУР МО рассказал, как пленили российского спецназовца в Харьковской области.

Видео с рассказом опубликовал в телеграмме журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Российскую ДРГ защитники Украины обнаружили в с. Дементиевка Дергачевского района Харьковской области.

Рашисты базировались в разрушенных постройках. Украинцы увидели их с помощью тепловизионного квадрокоптера и сбросили на врагов семь гранат Ф-1. Несколько силуэтов россиян остались лежать на земле. Но когда четверо разведчиков пошли проверить результат вместе с подразделением ТРО, которое держало позиции в этом районе и меняло личный состав на наблюдательных пунктах, тот попал в засаду и сразу понес потери.

Два разведчика вступили в перестрелку с 12-13 врагами. Стрелковый бой длился около часа, и двое рашистов были ликвидированы, еще трое ранены. Разведчики же вернулись на базу без потерь.

Сотрудники ГУР МО перегруппировались, провели доразведку, а наши артиллеристы из ТРО и Нацгвардии обеспечили артподготовку по месторасположению врага. После этого разведгруппа вернулась на рубеж боестолкновения и снова вступила в стрелковый бой.

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Под интенсивным минометным огнем врага разведчики захватили в плен командира взвода вражеской ДРГ Станислава Трутнева. Он был ранен, ему оказали помощь и сейчас находится под охраной в лечебном заведении.

Офицер ожидает, что пленника можно будет обменять на нескольких защитников Украины, которые находятся в плену у врага.

Автор: 

плен (2610) разведка (4175) Харьковщина (5577) пленные (2142)


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Топ комментарии
+26
Всім виконавцям-респект...
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22.07.2022 09:29
+18
звичайно ж, нам треба цей Трутнєв, у рашистів багато наших у полоні, а міняються вони тільки на цінних для них, всяких офіцерів, льотчиків і кадирівців.
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22.07.2022 09:41
+6
Тобто вбили із засідки двох наших розвідників, звичайно це війна, не можна усе передбачити, але для нас загибель захисників України це трагедія.
Не треба було оголошувати, що взяли у полон цього недобитого Трутнєва, можливо він і вбивав, можливо треба було дати йому померти.
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22.07.2022 09:38
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Всім виконавцям-респект...
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22.07.2022 09:29 Ответить
Тобто вбили із засідки двох наших розвідників, звичайно це війна, не можна усе передбачити, але для нас загибель захисників України це трагедія.
Не треба було оголошувати, що взяли у полон цього недобитого Трутнєва, можливо він і вбивав, можливо треба було дати йому померти.
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22.07.2022 09:38 Ответить
звичайно ж, нам треба цей Трутнєв, у рашистів багато наших у полоні, а міняються вони тільки на цінних для них, всяких офіцерів, льотчиків і кадирівців.
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22.07.2022 09:41 Ответить
Теоретично так, але після окупації частини України вони віддають на обмін захоплених представників місцевої влади, громадських активістів, волонтерів, а ще цапи вбивають у полоні і наших полонених і волонтерів.
Це буде нормально якщо цього вбивцю Трутнєва обміняють на якого-небудь захопленого голову сільради з півдня України, а цей Трутнєв оклигає і далі буде вбивати українців?
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22.07.2022 10:03 Ответить
зрозуміло, тебе визволяти не будем, нехай закатують.
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22.07.2022 22:27 Ответить
Для рф полонені це заручники. Їм начхати на своїх військових. То ж обмін буде лише після війни, всіх на всіх. До того ж вони прийшли вбивати беззбройних українців. Сенс брати у полон 1 зі 100 ( залишати найгірших), щоб вони повернулись та розповіли. Інших треба знищувати, щоб вони не повернулись вбивати наступного разу. Треба було всі місця можливої засідки обробити артою, а не лізти перевіряти щось.
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22.07.2022 10:16 Ответить
а азовці? он, обміняли ж 140 чоловік. може, ще когось обміняють... їх там, може, 2000 чи 2500.
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22.07.2022 21:08 Ответить
Зачем же стразу так убивать трутнева.Это же, опосля допроса с пристрастием, ценнейший информатор.Он может выдать ГУР координаты действующих дрг рашистов в нашем тылу,а это многое стоит для их ликвидации
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22.07.2022 13:14 Ответить
командир взвода ценнейший информатор
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22.07.2022 16:18 Ответить
гарна новина... але застаріла, її вже майже неділю ганяють по всим інтернетресурсам, від неї уже кисла оскома.
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22.07.2022 09:59 Ответить
погугліть - "ток шоу війна"
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22.07.2022 10:23 Ответить
Нічого нового - війна завжди була шоу. Оскільки війна для реалізації тваринного "его" людини перед відповідною аудиторією.
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22.07.2022 10:30 Ответить
Це бойовий досвід - поради як правильно знищувати рф. Ця информація ніколи не стане застарілою.
Щоб тобі збити оскомину - іди в окопи кашу з піском кушать...
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22.07.2022 10:25 Ответить
БОАВО!!!
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22.07.2022 10:29 Ответить
Бутусов, ты?
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22.07.2022 11:51 Ответить
Военно-полевой хирург рассказывает об операции.
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22.07.2022 12:24 Ответить
скирдовать всех.пойдут на обмен.
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22.07.2022 16:20 Ответить
Для орков наш плен - лафа, никаких пыток, никаких унижений-курорт словом, не то, что нашим пленным в раше.
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22.07.2022 19:04 Ответить
 
 