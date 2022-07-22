Российский шахматный робот сломал пальцы семилетнему мальчику во время матча на турнире в Москве. ВИДЕО
Российский шахматный робот сломал пальцы семилетнему мальчику во время турнира в Москве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. Как сообщают очевидцы, мальчик потянулся за фигурой на доске, когда робот еще не поставил свою и тогда машина схватила ребенка за палец и сжала его так, что кость сломалась.
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Хто проти *****, гниють в сізо.
******* дєтіше це йго сіліконова долина під Одінцово.
Саме там народилось це чудо руzzкоїнауки.
Хто проти нього, воно тому мстить.
Востаніє
Може щось близько буде розглядати на дошці...
але вирішив протестіровать по-дєшьовкє, на пацанах