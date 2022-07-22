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Российский шахматный робот сломал пальцы семилетнему мальчику во время матча на турнире в Москве. ВИДЕО

Российский шахматный робот сломал пальцы семилетнему мальчику во время турнира в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. Как сообщают очевидцы, мальчик потянулся за фигурой на доске, когда робот еще не поставил свою и тогда машина схватила ребенка за палец и сжала его так, что кость сломалась.

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Автор: 

россия (95546) спорт (2429) робот (52)


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Топ комментарии
+107
анало ГОВНЕТ
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22.07.2022 10:03
+81
За то тепер стріляти незможє
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22.07.2022 10:05
+63
В мужской туалет этого робота...в каждую кабинку.
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22.07.2022 10:05
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Вся суть рашки в одній новині
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22.07.2022 11:50 Ответить
Пусть скажет руссоотпрыск спасибо за то что он не попался в лыпы к роботу Федору, как известно тот в совершенстве владеет дрелью, не говоря уже о двуручной стрельбе, трепанировал бы как пить дать, палец - мелкая царапина)))
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22.07.2022 11:54 Ответить
Робот-русофоб)
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22.07.2022 11:59 Ответить

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22.07.2022 12:20 Ответить
Оператор, який сидів в сусідній кімнаті був трохи прибухнувшим. Традиція така. Скрепна.
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22.07.2022 12:13 Ответить
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22.07.2022 12:20 Ответить
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22.07.2022 12:21 Ответить
Робот Федор: Папа, мама, я - дружная семя.
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22.07.2022 12:59 Ответить
🤣
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22.07.2022 13:33 Ответить
Зроблено в Кацапії для кацапів
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22.07.2022 12:21 Ответить
Ніх.. Я Ви не розумієт.
Хто проти *****, гниють в сізо.
******* дєтіше це йго сіліконова долина під Одінцово.
Саме там народилось це чудо руzzкоїнауки.
Хто проти нього, воно тому мстить.
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23.07.2022 20:37 Ответить
І чого це я стала такою кровожадною до москалів. Навіть каплі співчуття не виникло від сюжету))))
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22.07.2022 12:22 Ответить
"Ухи - ухи!" (с)
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22.07.2022 12:31 Ответить
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22.07.2022 13:02 Ответить
Лошадью ходи, век воли не видать
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22.07.2022 12:45 Ответить
техника по кацапски....ублюдки!
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22.07.2022 12:58 Ответить
Бендер живий.
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22.07.2022 13:03 Ответить
Все для понтов! И пофиг на здоровье пацана.
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22.07.2022 14:11 Ответить
Скрепно..
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22.07.2022 14:19 Ответить
А зачем эти понты с перестановкой фигур, если еще в начале 80-х домашние компьютеры умели ирать в шахматы на уровне КМС? Если аналоговнетность в том, чтобы переставлять фигуры, то кацапы, как обычно, скрымздили китайскую поделку с Али Экспресс, при этом часть поломали, а часть - ********. А шахматистов русские бабы еще нарожают.
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22.07.2022 14:20 Ответить
*****,восстание машин,похоже под столом сидел путин с пультом
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22.07.2022 14:24 Ответить
А робот федя дирок на МКС наробив...
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22.07.2022 14:40 Ответить
"Робот 🤖 Фёдор"
Востаніє
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22.07.2022 14:58 Ответить
На всероссийском турнире по покеру робот-картёжник избил подсвечником Максима Каца.
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22.07.2022 15:43 Ответить
Краще він би їх табакеркою.
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23.07.2022 01:26 Ответить
Такие они, кацапейские роботы - бессмысленные и беспощадные
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22.07.2022 16:00 Ответить
Країна ідіотів
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22.07.2022 16:17 Ответить
А Путін не бажає зіграти в шахи...?
Може щось близько буде розглядати на дошці...
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22.07.2022 16:28 Ответить
Бандеро-робот
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22.07.2022 16:37 Ответить
цього робота рускій кулібін запрограмував для гри з гройсмейстером із країни НАТО !

але вирішив протестіровать по-дєшьовкє, на пацанах
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22.07.2022 17:03 Ответить
Кацапский робот такой человечный, только палец сломал. А еще он, наверное, собирался мальчика в животик поцеловать, да в последний момент передумал (он же умный!), а то еще решат. что он кого-то подсиживает...
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22.07.2022 18:44 Ответить
маленький рєпоєд хитро відкосив від спєцАпєрації
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22.07.2022 20:14 Ответить
бєспощадниє шахмати. на расєє так завєдєно...
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22.07.2022 20:17 Ответить
Это путин был роботом
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22.07.2022 23:49 Ответить
Так. Там був ход каньом па галаве!
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23.07.2022 01:19 Ответить
Краще б воно не дитині пальчика,а дядь вові головку, нахер
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23.07.2022 01:21 Ответить
Тільки б вован поліз робота федю в пупик цілувать...
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23.07.2022 01:23 Ответить
Пффф! А ***** б його у пузіко поцілував, а потім би відкусив цюцюрку та з'їв.
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23.07.2022 01:29 Ответить
ліпше б він йому довбешку відірвав би. було б мінус один кацап
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23.07.2022 08:40 Ответить
Хай скаже спасибі що не посадив на бутилку і не обісцяв.
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23.07.2022 12:19 Ответить
Фейр-плей по москальські...
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23.07.2022 14:17 Ответить
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23.07.2022 21:24 Ответить
рб 112 год випуска 1988 держава болгарія
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10.03.2023 13:46 Ответить
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