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Люди в Киевской области находят трубчатый порох. Использовать его опасно, - КГВА. ВИДЕО

В районе Пущи-Водицы жители находят образцы трубчатого пороха и используют его для разжигания печей и котлов. Делать этого нельзя.

Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Трубчатый порох – это палочки, похожие на бенгальские огни. Его используют для отстрела артиллерийских снарядов.

В КГВА предупреждают, что этот порох нельзя использовать для разжигания печей и котлов, как делают некоторые люди.

"Действительно, на открытом воздухе пороховый заряд горит контролируемо из-за малого давления. Однако использование трубчатого пороха в закрытом пространстве (например, печь или котел) является пожаро- и взрывоопасным. Использование даже двух единиц может привести к детонации из-за стремительного выделения тепловой энергии и газообразных продуктов", – предупредили в администрации.

Также читайте: Оккупанты обстреляли из артиллерии Эсманскую громаду на Сумщине, - Живицкий

Киевская область (4136)


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Топ комментарии
+16
Коли наших людей зупиняли застереження від адміністрацій чи ЗМІ?

Доки не розверне вибухами пару котлів чи печей, будуть палити й надалі.
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22.07.2022 11:09
+16
кому вы это рассказываете ????
если тубус от NLAW приспособили под рукомойник (ну не выбрасывать жеж)
а хвост ракеты под мангал...(ну классно жеж??)))


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22.07.2022 12:38
+8
причём эта заметка сейчас пойдёт в качестве рекламы, для любителей шашлыков в частности и не только ))
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22.07.2022 11:16
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Коли наших людей зупиняли застереження від адміністрацій чи ЗМІ?

Доки не розверне вибухами пару котлів чи печей, будуть палити й надалі.
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22.07.2022 11:09 Ответить
причём эта заметка сейчас пойдёт в качестве рекламы, для любителей шашлыков в частности и не только ))
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22.07.2022 11:16 Ответить
Пам'ятаю щось схоже шукали в дитинстві на коліях. Але менші в довжину.
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22.07.2022 11:11 Ответить
Ну так и пишите - кидать только по одной

ЗЫ: я тоже не рекомендую. Наигрался в своё время. Хорошо, что пальцы все на месте с глазами
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22.07.2022 11:11 Ответить
такой, наверное, можно было бы приспособить в диких бебенях для отпугивания медведева )). но в отличие от газового баллончика для заправки зажигалок, его сегодня не провезёшь, по любому, да и вобщем то - вещь временного изобилия и доступа.
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22.07.2022 11:14 Ответить
В дитинстві ми таким порохом, (здається він називається "кардіт") гралися.
Він був довжиною сантиметрів тридцять, підпалюеш з одного кінця, робиш затяжку (як цигаркою "невтягу") з іншого і кидаєш - бахкало сильніше за будь яку петарду...
Загалом - ідітотами були...
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22.07.2022 11:22 Ответить
Знаєш скільки дурнів без очей так залишилося? Це саме про те і пише консультант у статті - "горіння у закритому просторі"
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22.07.2022 11:34 Ответить
Так на то вона і молодість, аби дурницями пострадати. Але нажаль для декого іноді летально...
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22.07.2022 13:10 Ответить
Знаю, тому і написав "Загалом - ідітотами були"...
У нас, слава Богу всі з очима лишились, але дурість як рукою зняло, коли одного швидка забрала губу назад пришивати...
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23.07.2022 22:24 Ответить
Зараз всі кинуться його шукати. 🤣
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22.07.2022 11:30 Ответить
А чого його шукать? У гільзі будь-якого снаряда Але дійсно - деякі категорії ідіотів це попередження не спинить Перша - самовпевнені ідіоти, які вбили собі в голову, що все знають і уміють Друга - які думають, що все погане може статься з кимось, але не з ними На обидві категорії чекає премія Дарвіна
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22.07.2022 11:39 Ответить
Артелерійські порохи доволі не часті на відміну від тихже нітро, які можно купити. Просто ж наші люди як завжди слухають дупой - а ви чули, сусіде по тєлєку кажуть шо порохом треба топити буржуйки.
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22.07.2022 11:51 Ответить
Ти якщо не тямиш - то не "вумнічай" У нас зараз майже всі метальні вибухові речовини (порохи) - "нітро" Просто у різних порохів - різна швидкість горіння У "гладкостволок" - "швидкогорючі", а у нарізняках - "повільногорючі" Артилерійські - повільногорючі, на нітроколоїдній основі Оті "макарони" - то вони і є
"Швидкогорючі" - на основі нітроцелюлози, мінометні Сіро-зелені циліндрики товщиною в тонкий олівець і висотою в 15 мм
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22.07.2022 13:45 Ответить
Димняк ще ніхто не відміняв. Є у нас самокрутчики-збоченці, жажах і все поле в диму, стоїш чекаєш поки розвидниться.
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22.07.2022 14:02 Ответить
Я бачу - ти читать не вмієш! "У нас зараз майже всі метальні вибухові речовини (порохи) - "нітро""
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22.07.2022 17:20 Ответить
Колись в дитинстві в Криму ще з часів ДСВ знаходив схожі палички. На повітрі так собі, горить як сірник, може трохи швидше. В пічку запихати не здогадався
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22.07.2022 12:05 Ответить
кому вы это рассказываете ????
если тубус от NLAW приспособили под рукомойник (ну не выбрасывать жеж)
а хвост ракеты под мангал...(ну классно жеж??)))


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22.07.2022 12:38 Ответить
Ну , вообще то... Действительно классно.
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23.07.2022 01:20 Ответить
Вот как раз в этом ничего плохого и опасного нет!
Вас послушать, так и деревянные ящики от снарядов, нельзя использовать, а исключительно передавать саперам для подрыва в безопасном месте.
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23.07.2022 15:41 Ответить
Цей порох вистрілює і може попасти куди завгодно в руку,чи очі,краще його не чіпати,бо приводили до серйозних травм,знаю,ще по службі в СА!
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22.07.2022 12:38 Ответить
Я не понимаю в Украине шо все население инфантильное , а еще нельзя пользоваться ножами и молотками , ну и электро. приборами тоже . Воюющая страна , прост надо людям объяснить культуру поведения со взрывчатыми веществами и все . Да если Орки опять полезут порох может пригодиться
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22.07.2022 12:50 Ответить
розповідайте хлопці, розповідайте. потім до усіх спеців поліцаї прийдуть та запитають звідки така обізнаність та чи нема пороху чи ще чогось. бо тре ж собі показники підвищувати
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22.07.2022 15:31 Ответить
Споконвічна національна гра. Футбол на мінному полі.
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22.07.2022 17:30 Ответить
Треба роз'яснювати а не забороняти. Бо взимку багато хто вже перейде на опалення дровами і для розпалу будуть використовуватися в тому числі й такі порохи.
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23.07.2022 11:04 Ответить
 
 