Люди в Киевской области находят трубчатый порох. Использовать его опасно, - КГВА. ВИДЕО

В районе Пущи-Водицы жители находят образцы трубчатого пороха и используют его для разжигания печей и котлов. Делать этого нельзя.

Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Трубчатый порох – это палочки, похожие на бенгальские огни. Его используют для отстрела артиллерийских снарядов.

В КГВА предупреждают, что этот порох нельзя использовать для разжигания печей и котлов, как делают некоторые люди.

"Действительно, на открытом воздухе пороховый заряд горит контролируемо из-за малого давления. Однако использование трубчатого пороха в закрытом пространстве (например, печь или котел) является пожаро- и взрывоопасным. Использование даже двух единиц может привести к детонации из-за стремительного выделения тепловой энергии и газообразных продуктов", – предупредили в администрации.

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