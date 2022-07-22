Люди в Киевской области находят трубчатый порох. Использовать его опасно, - КГВА. ВИДЕО
В районе Пущи-Водицы жители находят образцы трубчатого пороха и используют его для разжигания печей и котлов. Делать этого нельзя.
Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Трубчатый порох – это палочки, похожие на бенгальские огни. Его используют для отстрела артиллерийских снарядов.
В КГВА предупреждают, что этот порох нельзя использовать для разжигания печей и котлов, как делают некоторые люди.
"Действительно, на открытом воздухе пороховый заряд горит контролируемо из-за малого давления. Однако использование трубчатого пороха в закрытом пространстве (например, печь или котел) является пожаро- и взрывоопасным. Использование даже двух единиц может привести к детонации из-за стремительного выделения тепловой энергии и газообразных продуктов", – предупредили в администрации.
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Доки не розверне вибухами пару котлів чи печей, будуть палити й надалі.
ЗЫ: я тоже не рекомендую. Наигрался в своё время. Хорошо, что пальцы все на месте с глазами
Він був довжиною сантиметрів тридцять, підпалюеш з одного кінця, робиш затяжку (як цигаркою "невтягу") з іншого і кидаєш - бахкало сильніше за будь яку петарду...
Загалом - ідітотами були...
У нас, слава Богу всі з очима лишились, але дурість як рукою зняло, коли одного швидка забрала губу назад пришивати...
"Швидкогорючі" - на основі нітроцелюлози, мінометні Сіро-зелені циліндрики товщиною в тонкий олівець і висотою в 15 мм
если тубус от NLAW приспособили под рукомойник (ну не выбрасывать жеж)
а хвост ракеты под мангал...(ну классно жеж??)))
Вас послушать, так и деревянные ящики от снарядов, нельзя использовать, а исключительно передавать саперам для подрыва в безопасном месте.