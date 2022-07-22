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Новости Видео Война
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Украинские воины уничтожили восемь вражеских гаубиц 2А65 "Мста-Б", их обслуживание, автомобильную технику и боеприпасы. ВИДЕО

Артиллеристы десантно-штурмовых и сухопутных войск уничтожили артдивизион 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав, технику и БК российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результатов успешной атаки украинской артиллерии бойцы опубликовали в соцсети.

"Благодаря четкому и слаженному взаимодействию, был уничтожен гаубический артиллерийский дивизион (без одной гаубической батареи) – 8 единиц 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав дивизиона, автомобильная техника, боекомплект и фортификационные сооружения русских оккупантов", - говорится в комментарии к публикации.

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армия РФ (19238) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+33
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22.07.2022 11:45
+33
Самое красивое видео- когда горят каZZапы !!!
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22.07.2022 11:45
+28
Як там кажуть деякі зелені довбойоби, не на часі? Нада аб'єдіняцца? З ким? З зеленим лайном, яке перешкоджає перемозі ЗСУ? Ну-ну, аб'єдіняйтєсь...
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22.07.2022 11:52
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Правила форума Совет форумчан
супер новость! надеюсь, она свежая, а не начала лета...
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22.07.2022 11:45 Ответить
Бальзам на душу.
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22.07.2022 11:48 Ответить
В сводках Генштабу подібних цифр не спостерігалось.
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22.07.2022 12:09 Ответить
Красотищо-то какая,в рот свинособак..
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22.07.2022 16:06 Ответить
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22.07.2022 11:45 Ответить
Як там кажуть деякі зелені довбойоби, не на часі? Нада аб'єдіняцца? З ким? З зеленим лайном, яке перешкоджає перемозі ЗСУ? Ну-ну, аб'єдіняйтєсь...
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22.07.2022 11:52 Ответить
А тим часом в Україні успішно реалізуються програма "мільярд дерев". Причому особливо успішно - у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Ні, це не жарт із серії "покладіть насіння у кишеню". Це буквально; освоєння бюджетних коштів іде аж гай шумить.

За даними сайту zelenakraina.gov.ua, який був створений під цю програму, на 2 березня на Херсонщині було висаджено 835 тисяч дерев, а на Чернігівщині - майже 3,5 мільйони.

А на 7 червня на окупованій Херсонщині нібито вже висадили 1 мільйон 200 тисяч дерев, на Чернігівщині - аж 13 з половиною мільйонів!

Тобто, під час війни за три місяці під обстрілами херсонці висадили 500 тисяч дерев, а у замінованих і розбомблених лісах Чернігівщини - 10 мільйонів.

Володимир Ар'єв звернувся до Держлісгоспу із депутатським запитом щодо цих цифр, але йому ні підтвердили, ні спростували дані сайту. Сказали, що оновлену інформацію дадуть після деокупації Херсонщини.
А по Чернігівщині підтвердили висадку дерев на
7 мільйонів 142 тисячі гривень. Цієї весни.

У цьому зв'язку зверніть увагу: депутати від ЄС - єдині, хто зараз хоча би говорять про проблему. Але розслідувати зловживання тепер нема кому. НАБУ, Генпрокуратура, СБУ і САП обезглавлені або переведені під ручне управління Офісу президента.

По суті, а нас тепер можуть "садити" по мільярду саджанців щомісяця хоч на дні Чорного моря. Знаючи, що саджанцями посадки і обмежаться. https://t.me/nuts_roses/1280 https://t.me/nuts_roses/1280

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22.07.2022 22:31 Ответить
Самое красивое видео- когда горят каZZапы !!!
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22.07.2022 11:45 Ответить
БК гарно детонувало Я одного не розумію - кацапам що - у військових училищах не читають тему про маскування позицій? Розвернули гаубиці - наче на полігоні! Навіть бруствери артилерійських двориків" не замаскували! Саме з-за цього їх "пох*їзму" та "долбо*бізму" нам і вдається їх громить!
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22.07.2022 12:12 Ответить
Не надо их учить, пусть будет так! Нашим ребятам проще? Вот пусть и не маскируются дальше!👍
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22.07.2022 13:00 Ответить
В настановах про маскування - написано. Одразу після фрази "якщо не зробиш наступного - здохнеш". І способи всі вказані правильні.

Просто в кацапів мислення схибелене після 20 років путлєрщини. Воно мислить як кіт - якщо голову встромив в дірку і нікого не бачить, значить сховався добре. Так і кацапи - сидять посеред лісу - нікого і нічого не бачать - значить сховалися добре, нахєра ще бруствери маскувати, гілки тягати або взагалі дерн з під дерев таскати та вкладати...

Тож ви можете хоч 100 разів повторити настанови - наступна порція кацапщини буде робити те ж саме, що і попередня.
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22.07.2022 15:01 Ответить
Ну вот, нахрена им это подсказывать, так было хорошо, так нет, начал их учить, что и как делать. Не сепар ли ты случайно, мил человек???
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22.07.2022 20:26 Ответить
Згадайте 2014 як ЗСУ на сході техніку як на огляді виставляли а кацапня потім як у тиру градами розстрілювала (( Це не ******* , це відсутність досвіду , але дай Боже щоб вони так і далі робили !
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22.07.2022 22:35 Ответить
ДЯКУЮ, хлопці! 👍
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22.07.2022 11:47 Ответить
ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАІНИ СЛАВА!!! Добивайте цю наволіч Смерть ворогу!!!
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22.07.2022 14:18 Ответить
Молодці!
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22.07.2022 11:49 Ответить
смажений кацапчик
пачка майонезу
овочі салати
сядем біля хати
вип'ємо по чарці
заспіваєм пісню
щоб на Україну
більше мразь не лізла

(співати з інтонацією )
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22.07.2022 11:51 Ответить
Буде тобі, враже, так як арта скаже.
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22.07.2022 11:56 Ответить
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22.07.2022 11:56 Ответить
свiжа бавовна - завжди гарно!
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22.07.2022 12:07 Ответить
як би хотілось щоб це була правда
но виникають великі сумніви бо піар у нашого командуавння на висоті
будем ждать підтвержень а тоді радіти
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22.07.2022 12:25 Ответить
А що тоді на відео? Матч з футболу?
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22.07.2022 12:44 Ответить
У кацапов "патєрь нєт, вивсьоврьйотє, то кіно з галівуда".... не чіпай, хай вірують.
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22.07.2022 18:54 Ответить
Це дуже якісна робота!
Хлопцям - респект!
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22.07.2022 12:27 Ответить
А как рады будут кацапские свиноматки и свинохряки на "гробовых" ладах на кладбище ездить побухать
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22.07.2022 12:31 Ответить
Не усі.... хто потрапив у епіцентр вибуху той "прапавшій бєзвєсті" - грошей ***** не дасть.
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22.07.2022 18:53 Ответить
Природу жаль.
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22.07.2022 12:42 Ответить
Наших воинов, матерей, детей жальче! Слава ЗСУ! Перемога буде наша!
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22.07.2022 13:05 Ответить
Дерев насаджаємо. Було б кому саджати. Тож не скигліть за травкою та деревцями.
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22.07.2022 15:03 Ответить
Слава ВСУ,смерть путину!!!
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22.07.2022 18:02 Ответить
Гарнюче!
Красиві ліса й річка, засрали рашисти землю й ще завадить доки ЗСУ їх винищити й демілітарізує.
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22.07.2022 18:51 Ответить
Любо!!
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22.07.2022 19:51 Ответить
 
 