В поселке Семеновка у границы с Россией дети на улице поют гимн Украины. ВИДЕО

В поселке Семеновка на Черниговщине дети, играя на улице, вместе спели гимн Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, гимн в детском исполнении запечатлел кто-то из местных жителей и опубликовал на странице поселка в соцсети. Семеновка расположена вблизи российской границы.

"Наши дети, наше будущее. Случайно услышали, как в Семеновке дети на улице исполняют гимн Украины – это невероятно", – пишет автор публикации в комментарии к записи.

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