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В поселке Семеновка у границы с Россией дети на улице поют гимн Украины. ВИДЕО

В поселке Семеновка на Черниговщине дети, играя на улице, вместе спели гимн Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, гимн в детском исполнении запечатлел кто-то из местных жителей и опубликовал на странице поселка в соцсети. Семеновка расположена вблизи российской границы.

"Наши дети, наше будущее. Случайно услышали, как в Семеновке дети на улице исполняют гимн Украины – это невероятно", – пишет автор публикации в комментарии к записи.

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Автор: 

гимн (235) дети (6493)


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Топ комментарии
+30
Смерть кацапам.....
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22.07.2022 12:40
+16
Наші ж ви сонечка, бережи вас Господь
Завдяки кацапам, кожен українець, починаючи змалечку, націоналіст-бандерівець.
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22.07.2022 13:18
+16
Та орки так і роблять: стріляють по всіх хто співає і хто мовчить. Бо орки не люди. То хижі звірі. А таких звірів не бояться, а вбивають. Діткам велика шана і повага їх батькам.
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22.07.2022 13:34
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Смерть кацапам.....
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22.07.2022 12:40 Ответить
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22.07.2022 12:40 Ответить
Детям, конечно, респект, но нужно ли так подставляться? Ведь у орков нет никаких моральных тормозов - если граница рядом, то что им стоит шарахнуть туда из миномета?
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22.07.2022 12:41 Ответить
Та орки так і роблять: стріляють по всіх хто співає і хто мовчить. Бо орки не люди. То хижі звірі. А таких звірів не бояться, а вбивають. Діткам велика шана і повага їх батькам.
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22.07.2022 13:34 Ответить
Я прочитал и подумал что на рашке это случилось.... Но нет, Ермак доволен - надо ведь просто не занимать(территорию Украины)
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22.07.2022 12:42 Ответить
МОЖЕ НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ БУДЕ ПИШАТИСЯ УКРАЇНОЮ І ВЛАДОЮ ....МОЛОДЦІ ДІТИ. ЩО НЕСКАЖЕШ ЗА ВЛАДУ СЬОГОДНІШНОГО ДНЯ....ПРИВОДЮ ПРИКЛАД СЬОГОДІШНЬОЇ НОВИНИ ЯК ВЛАДА ЗАПОРІЖЖЯ СПІВПРАЦЮЄ З КОЛОБАРАНТОМ НОВИНСЬКИМ ЯКИЙ ПЕРЕФАРБУВАВСЯ МИТТЄВО У ВОЛОНТЕРА...І НІХТО ЙОГО НЕ ПЕРЕВІРЯЄ .А КАЦАПИ ТАКИМ АГЕНТАМ КАЖУТЬ...ЖИВИ ОБИЧАЙНИМ ЖИТТЯМ ВОЛОНТЕРА...І СБИРАЙ ІНФОРМАЦІЮ.....А ВЛАДА ЗАПОРІЖЖЯ ПРОДАЛАСЯ ЗА ЯКЕСЬ ОБЛАДНАННЯ МЕДИЧНЕ ..В ЛИЦІ КУРТЕВА...ДЕ СБУ ЩОТО ЗА СПІВПРАЦІ З ТЕМНИМИ ЛЮДЬМИ ЯК НОВИНСЬКИЙ ЯКИЙ Є НАРОДЖЕНЦЕМ КАЦАПИИ ЯКИЙ ОТРИМАВ ГРОМАДЯНСТВО ЗА ЯНУКОВИЧА А МОЖЛИВО Є І АГЕНТОМ КРЕМЛЯ....БОРОТЬБА ТРИВАЄ І ВІЙНА ЗПОТВОРАМИ ТЕЖ....НАВЕДІТЬ ЛАД В ГОЛОВІ ТОГО ГОЛОВИ МІСТА ТА ПЕРЕВІРТЕ НА ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЬВЯЗКУ З КОЛАБОРАНТАМИ КУРТЕВА....
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22.07.2022 13:02 Ответить
Ты еще азбукой Брайля напиши, капслокер!
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22.07.2022 13:17 Ответить
Наші ж ви сонечка, бережи вас Господь
Завдяки кацапам, кожен українець, починаючи змалечку, націоналіст-бандерівець.
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22.07.2022 13:18 Ответить
Ці діти-майбутнє української незламної нації...
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22.07.2022 14:35 Ответить
Шана всім хто допоміг ЗСУ, і продовжує це робити, хай навіть морально- як ці діти...
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23.07.2022 10:12 Ответить
Відаліть це відео, бо орки побачать, і від люті почтуть гатити по селу...
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23.07.2022 12:10 Ответить
Діти орків - живуть в срачі і злиднях, потім їм на повноліття подарують автомат і відправлять вмирати на кордон недоімперї. Сумне видовище
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07.08.2022 20:12 Ответить
 
 