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Последние секунды жизни группы оккупантов, пытавшихся организовать атаку на позиции 10-й горно-штурмовой бригады. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов, готовившихся атаковать позиции 10-й горно-штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последние секунды жизни оккупантовбыли зафиксированы украинским беспилотником и опубликованы на странице украинского подразделения в соцсетях.

"Хотим показать Вам совместную работу 108 Отдельного Горно-Штурмового Батальона и 109 Отдельного Горно-Штурмового Батальона, которые остановили врага при попытке прорвать нашу оборону", - говорится в сообщении к видео.

Читайте также: Воины мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и его экипаж близ Лисичанска. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


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Топ комментарии
+99
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22.07.2022 14:26
+87

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22.07.2022 14:37
+72
Ванькі більше не встанькі
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22.07.2022 14:26
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22.07.2022 18:55 Ответить
красівоє!!

дохніть кацапи козлорогі!!
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22.07.2022 19:21 Ответить
Последние секунды жизни и первые секунды смерти
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22.07.2022 19:36 Ответить
Ваня вставай, водку налівают
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22.07.2022 22:47 Ответить
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22.07.2022 23:07 Ответить
ЗСУ красівоє показують
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22.07.2022 23:16 Ответить
А на кладбісчі, всє спакойнєнька.
Ні Біндєр, ні х#хлов нівідать.
Всє культурнінька, всє прістойнєнька,
Ісключітєльная "благадать".
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23.07.2022 00:08 Ответить

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23.07.2022 03:01 Ответить
Как сказал один выживший по телефону в РФ:
"Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация"
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23.07.2022 11:08 Ответить
як кажуть на Кабульщині

,,Морґ Хук хоі е русі,,-))))
що на Київщині буде як ,,смерть російським свиням!!)))))
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23.07.2022 12:50 Ответить
Непрошені гості!
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23.07.2022 14:34 Ответить
Спатки полягали
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23.07.2022 21:46 Ответить
дехто 'єшчьо нє начінал', а дехто вже і не почне....
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23.07.2022 22:28 Ответить
шло 11. лягло 8
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23.07.2022 23:06 Ответить
іди решту пошукай
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24.07.2022 07:00 Ответить
пацаны к успеху шли,
но не фартануло.
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24.07.2022 07:29 Ответить
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