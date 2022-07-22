Последние секунды жизни группы оккупантов, пытавшихся организовать атаку на позиции 10-й горно-штурмовой бригады. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов, готовившихся атаковать позиции 10-й горно-штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последние секунды жизни оккупантовбыли зафиксированы украинским беспилотником и опубликованы на странице украинского подразделения в соцсетях.

"Хотим показать Вам совместную работу 108 Отдельного Горно-Штурмового Батальона и 109 Отдельного Горно-Штурмового Батальона, которые остановили врага при попытке прорвать нашу оборону", - говорится в сообщении к видео.

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