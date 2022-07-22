Последние секунды жизни группы оккупантов, пытавшихся организовать атаку на позиции 10-й горно-штурмовой бригады. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов, готовившихся атаковать позиции 10-й горно-штурмовой бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, последние секунды жизни оккупантовбыли зафиксированы украинским беспилотником и опубликованы на странице украинского подразделения в соцсетях.
"Хотим показать Вам совместную работу 108 Отдельного Горно-Штурмового Батальона и 109 Отдельного Горно-Штурмового Батальона, которые остановили врага при попытке прорвать нашу оборону", - говорится в сообщении к видео.
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дохніть кацапи козлорогі!!
Ні Біндєр, ні х#хлов нівідать.
Всє культурнінька, всє прістойнєнька,
Ісключітєльная "благадать".
"Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация"
,,Морґ Хук хоі е русі,,-))))
що на Київщині буде як ,,смерть російським свиням!!)))))
но не фартануло.