За отказ воевать российским военным угрожают концлагерем в "ЛДНР", - перехват ГУР. АУДИО
Командование русских войск уговаривает подчиненных идти воевать и грозит заключением за отказ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны Украины.
Оккупант рассказывает жене о том, что военным угрожают отправить в концлагерь в "Л/ДНР" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в "спецоперации".
Также в разговоре добавляет, что в российских подразделениях преуспевает анархия и коррупция, а многие военнослужащие ходят пьяные, ничего не делают, только гонят самогонку.
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бий своїх щоб чужі боялися