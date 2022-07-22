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За отказ воевать российским военным угрожают концлагерем в "ЛДНР", - перехват ГУР. АУДИО

гур

Командование русских войск уговаривает подчиненных идти воевать и грозит заключением за отказ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Оккупант рассказывает жене о том, что военным угрожают отправить в концлагерь в "Л/ДНР" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в "спецоперации".

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Также в разговоре добавляет, что в российских подразделениях преуспевает анархия и коррупция, а многие военнослужащие ходят пьяные, ничего не делают, только гонят самогонку.

разведка (4175) перехват (343)


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Скора казліна чувства тєбя пакінєт смєстє с тваєй нікчємнай казлінай жизнью...
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22.07.2022 17:25 Ответить
так нахай вас там всім пересадять
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бий своїх щоб чужі боялися
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22.07.2022 17:30 Ответить
Нікак ніззя! Там злі нацики і бандерівці використовують страшні тортури: годують, заставляють ходити в баню, не напрягають роботою, кіна крутять і страшно подумати - не заставляють розмовляти мовою. Хіба можна москаля так тіранити?
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22.07.2022 17:59 Ответить
 
 