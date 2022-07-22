Нанесен удар дроном-камикадзе по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС, уничтожены 3 рашиста, 12 травмированы, - ГУР. ВИДЕО

Украинские военные с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по палаточному городку российских оккупантов возле Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Используя дрон-камикадзе был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности, в авто с зенитными установками и БМ-21 "Град".

По имеющимся данным в результате атаки было уничтожено 3 рашиста, 12 травмированы. Палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский ЗРК "Бук-М1" сбивает российский БПЛА "Орлан-10". ВИДЕО