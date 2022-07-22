Нанесен удар дроном-камикадзе по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС, уничтожены 3 рашиста, 12 травмированы, - ГУР. ВИДЕО
Украинские военные с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по палаточному городку российских оккупантов возле Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Используя дрон-камикадзе был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности, в авто с зенитными установками и БМ-21 "Град".
По имеющимся данным в результате атаки было уничтожено 3 рашиста, 12 травмированы. Палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+47 Брат Єрмака
показать весь комментарий22.07.2022 19:37
+41 andrew_sc
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+31 Олександр Радченко #525759
показать весь комментарий22.07.2022 19:23
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этим работали
Хвала гармашам!
согласен что лупашить этих пидоров надо но не согласен,что любыми средствами.
Свичблейдами ****** возле атомки, а учитывая что гандоны стреляют из Водяного то вполне можно и артиллерией с наводящимися боеприпасами.
1. Send a swarm of loitering munitions (not drones, but Switchblades).
2. Improve AI target acquisition.
If both above are solved, the problem is solved.
Just do it!
Потеряем обменный фонд и моральное преимущество!
Сегодня дерьмак где-то на переговорах с кацапней....
Мабуть пацифiст...
The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска, в районе Ас-Сайида-Зайнаб, уничтожено предприятие военного назначения, на котором по иранским технологиям собирались беспилотники. Объект разбит до основания вместе с уже выпущенными дронами, хранившимися на складе. Стоит отметить, что именно с этого завода страна-агрессор Российская Федерация планировала получать иранские беспилотники с использованием их в войне против Украины. Израиль лишил Россию такой возможности.
а то что технику и орков расположили на территори аэс ничего?
и еще оттуда никополь обстреливают через днепр и другие села
уроды
знают что сложно будет тогда их там уничтожить
Браво. Біс 👍