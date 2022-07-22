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Соглашение о разблокировании портов демонстрирует, что Украина способна выстоять в этой войне, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского по итогам 149-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли важной договоренности – есть соглашение, позволяющее разблокировать украинские порты.

Около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года – а его уже собирают – также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 миллиардов долларов.

Есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Есть шанс не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности в странах, которые нам помогают. И это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне", - сказал Зеленский.

Читайте также: США и партнеры будут контролировать выполнение Россией соглашения по экспорту украинского зерна, - посол Бринк

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) зерно (1070)


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Топ комментарии
+36
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22.07.2022 22:39
+33
Такого лошару як ти ***** обведе кругом пальця.
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22.07.2022 22:39
+32
Передайте цьому дебілу, що історія з троянським конем також розпочиналася радісно для троянців.
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22.07.2022 22:41
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Правила форума Совет форумчан
Не говори "гоп", поки не перескочиш.
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22.07.2022 22:37 Ответить
Угоду кто видел?
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22.07.2022 22:41 Ответить
https://glavred.net/ukraine/ilovaysk-dlya-vraga-u-zelenskogo-raskryli-detali-kotla-dlya-okkupantov-na-hersonshchine-10393922.html Іловайськ на Херсонщині: у Зеленського розкрили деталі котла для окупантів
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22.07.2022 23:19 Ответить
******** от Корбана,хмырь!!!!
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22.07.2022 22:38 Ответить
Такого лошару як ти ***** обведе кругом пальця.
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22.07.2022 22:39 Ответить
Зе уже похож на охотника, который на медведя десять раз ходил и каждый раз возвращался без добычи и с порваным задом
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22.07.2022 22:48 Ответить
Кацап, ты прослушал анекдот от старого ******** Михалкова? Здрысни и береги свой пердак
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23.07.2022 08:03 Ответить
Його так,Україну ні. Досить ,награлися
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22.07.2022 22:59 Ответить
Оно не лошара , а отрабатывает , то,что Патрушев в Омане прописал под патронажем агента "Козыря" Останется шматок Украины без выхода к портам , ***** восстановит потенциал лет через пять , а эти ****** с миллиардами смоются Членограить уже не прийдется, а Вам Ze ничего не должен ‼️Извиняется только перед кадыркины
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23.07.2022 01:54 Ответить
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22.07.2022 22:39 Ответить
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22.07.2022 22:39 Ответить
25 лютого, по тексту Стамбула 1 було вже ясно що ми програли... і майдан зараз не влаштуєш...
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22.07.2022 22:42 Ответить
https://glavred.net/ukraine/budet-tolko-huzhe-zelenskiy-vyskazalsya-o-zamorazhivanii-konflikta-s-rossiey-10393919.html "Буде тільки гірше": Зеленський висловився про заморожування конфлікту з Росією
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22.07.2022 23:23 Ответить
это только "уведомление" стада.. чтобы "переварили" и не кричали "З Р А Д А"....
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22.07.2022 23:48 Ответить
Супер-угода! ************** зерно з 25% знижкою, а рашка теж продає зерно по повній ціні (знвчно біоьше), продає без санкцій нафту, знімаються санкції з банків, тепер кацапи точно не вистоять.
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22.07.2022 22:39 Ответить
Хто таке вам сказав? Не люблю пустодзвонів
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22.07.2022 23:00 Ответить
Слухайте Жданова, Портникова, може щось проясниться, а я без вашої "любові" і так проживу)
Якщо скористатись пошуком, то теж можна найти інформацію і скласти до купи всю картину..

Що отримала Росія

«Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті. Ніхто цього не заперечував досі. У тому числі американські партнери», - заявив Путін під час візиту до Ірану, де відбувалася його зустріч із президентом Туреччини.

У тексті домовленостей ви ані слова не знайдете про пом'якшення санкцій щодо Росії. Для України це добре, тому що ми з себе знімаємо будь-які зобов'язання чи відповідальність щодо того, що роблять європейці. А вони якраз санкції щодо РФ пом'якшують.

Що відбувалося цим днями? Рада Євросоюзу, затверджуючи сьомий пакет санкцій проти Росії, частково вивела з-під обмежень транзакції щодо оплати російського продовольства, а також нафти до третіх країн.

Раніше Reuters писало про розморожування коштів цілого переліку російських банків, щоб ті дозволяли виробникам і постачальникам із РФ купувати, транспортувати чи імпортувати сільгосппродукцію, зокрема пшеницю та добрива. Ймовірно, це також допоможе розблокувати продукти харчування, що застрягли в портах Росії через запровадження штрафних заходів. Про те, що фінансовий сектор РФ нині весь працює на мілітаристські потреби Кремля, чомусь не згадали.
https://lb.ua/world/2022/07/22/524010_shcho_otrimala_ukraina_shcho-rosiya_vid.html

22 липня 2022, 19:10
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22.07.2022 23:31 Ответить
Жданов в пух і прах розніс стамбульські домовленості

https://www.youtube.com/watch?v=oba4enVwyyc
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23.07.2022 00:00 Ответить
Передайте цьому дебілу, що історія з троянським конем також розпочиналася радісно для троянців.
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22.07.2022 22:41 Ответить
Яка там помилка ! Цілеспрямована антидержавна спецоперація.
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22.07.2022 23:31 Ответить
Для вас это все еще новость что у нас крот в *ОПе? А кто был Порох при Яныке а кто был Янык при Юще? А кто был Ющь при Кучме? ...
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22.07.2022 23:50 Ответить
Та ти задовбало вже, Порох 5років займався ЗСУ та міжнародною політикою, він зеленим клоунам залишив 30млрд.золотовалютних резервів, боєздатну, одягнену, нагодовану, армію з більш менш конкуретною зар. платнею на 2019рік., власні розробки ракетних програм, про безвіз, Томос я взагалі вже мовчу. Що зелені вилупки зробили для України за 3роки? Злили вагнерівців, цемаха, розпиляли 250млрд.грн. на крадівництві, забили на ЗСУ пустивши армію в деградацію... нічого не скажеш "хороші досягнення", це я вже не беру до уваги злитий Чонгар, "шашликі в мае" замість евакуації... сидить ще щось про Пороха белькоче.
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23.07.2022 00:54 Ответить
ну то що Боневтік і команда обісралися ще до початку війни, то сумнівів не викликає ні у кого, хто розум має. Але оце рвання куфайки за сивочолого - то теж смішно. Ти в курсі скільки разів при пороху було заблоковано будування патронного заводу? Про армію теж смішно. Там як був совок так і залишився. Ні стугн ні нептунів вироблено не було, антикроупційний суд блокувався, ніяких реформ зроблено не було, окрім бутафорської поліцейської, яка обмежилась формою новою по великому рахунку. Ні розслідувань резонансних справ та Майдану, ні контрактної армії, ні лібералізації економіки... Бездарні начальники штабів та міноборони, котли і інкогніто на морях. Безвіз і томос - ок, це досягнення, але не сивочолий їх розпочав. То ж розмірковувати хто краще - шо то хєрня шо то хєрня з клептократичного олігархічного оточення. Як крали так і крадуть. Система не змінилась.
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23.07.2022 03:30 Ответить
Не *****, Стугни були ПОСТАВЛЕНІ НА ВИРОБНИЦТВО( ними палили косабів під Києвом, в тому числі), Нептуни в кількості декілька дивізіонів за Пороха поставлені в Армію. Чим підбили мацкву? Патроний завод не збудували і що, без патронів залишились? А,от, за зільоного поца не зроблено НІЧОГО, від слова ЗОВСІМ. ТЕПЕР бігає з протягнутою рукою, волає:"Подайте не минайте". Ви..****** тупий.
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25.07.2022 10:00 Ответить
по Маріуполю та Азову теж втирав упевнено - все під моїм контролем і контролем ООН.

Коли РФ кине потужно, а вона кине (так робила завжди) цікаво, що цей дурень говоритиме?

Мене знову поимели, зате негри ситі, так?
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22.07.2022 22:47 Ответить
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22.07.2022 23:48 Ответить
Дурной -ДУРНОй , но ХИТРЫЙ ‼️Вам простофилям ничего не должен , себе он миллиарды уже на ОФШЕРЫ положило
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23.07.2022 02:02 Ответить
Зрадоботи - уперед! ))
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22.07.2022 22:53 Ответить
їх уже не так багато як раніше - багато з них залишилися на *********** Зе півдні та сході, а там з інтернетом погано
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22.07.2022 22:56 Ответить
Вперед з бідосею вжопу
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22.07.2022 23:01 Ответить
Еще много "зрад" буде... не того його пиарив беня. Инвистиции должни дело делать... а он отжал всю украину еще при порохе... Забили что грязня по облгазам була то з Фиртом то ахметом.
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22.07.2022 23:54 Ответить
Прослухали німців,а потім і португалів з французами. Зе не слухаю немає інфоцінності. Перестаньте голосити на тему портів. Уже було тут,щоб розблокувати один повноцінно потрібні місяці. Розмова ж іде про караван.
До речі,Херсон до цього ніяк. Тільки Одеса.
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22.07.2022 23:03 Ответить
щас будут сосредотачивать десантные корабли, а зеля будет не верить что нападут и кивать на угоду...
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22.07.2022 23:09 Ответить
ну от російські і українські бариги, які торгують зерном домовились, у цій війні побєділа дружба
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22.07.2022 23:11 Ответить
нація мертва... нічого вже з цим не поробиш... То зомбі що лишилось - це вже інстинкти, не соціальний розум...
Батько Махно це розумів, но нічого не міг з цим зробити...
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22.07.2022 23:56 Ответить
Піди це у очі військовим на 0 скажи... чмо кімнатне.
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23.07.2022 00:58 Ответить
Рассказать что будет дальше?

Этот договор до жопы. Его не надо было подписывать(тем более что Африка особо не напрягалась за зерно, им не надо было значит, если б они голодали то орали бы везде ). Вывезем зерно, часть его. Будет "перемирие" временное, кацапы навезут опять мяса и железа за это время и опять пойдут в наступление. Контраступления по Херсону можем не ждать. Забудьте ***** об этом.
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22.07.2022 23:13 Ответить
В цьому і полягає підривна діяльність російської агентури. Тим більше зиск від продажу зернаазерна отримають агрохолдинги, а саме бабло піде в офшори.
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22.07.2022 23:20 Ответить
Як же ти задовбав.
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22.07.2022 23:15 Ответить
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22.07.2022 23:17 Ответить
Сподіваюсь кацапські агенти таки доберуться до тебе мерзота, і доля Каддафі буде тобі в радість
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22.07.2022 23:17 Ответить
Ти зовсім дурень? агенти фсб працюють в його *ОПі...
ой біди ще буде забагато...
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22.07.2022 23:58 Ответить
На жаль зе продовжуе гратися і САП. Ще не подорослішав, так і залишився ліцедіем, не розуміе що Україна важливіша за ермака, не розуміе наслідків своїх вчинків для держави і для себе.
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22.07.2022 23:20 Ответить
а саме головне що досі так і не знайшлось порядної людини з пістолетом ... навіть в штабі Гітлера були такі ...
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22.07.2022 23:31 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1550560914780430337 1 ч

Треба не констатувати,а засИпати Зе і Ко письмовими вимогами обміну зерна на наших полонених.При цьому їхня ху...та у нашому полоні, повинна в'я....вати на відбудовах зруйновпн ракет обстрілами будівель,служити живим щитом на об'єктах критич інфраструктури.ХЛІБ треба заробити ПРАЦЕЮ!

Iaroslav Drobotun

@yadrobotun

Хлібна угода вигідна усім. І лише Україна з цього отримує велике ні....уя. Навіть азовців з полону не отримаємо. Ох....нна перемога нашої дипломатії
https://twitter.com/hashtag/%D1%8F%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E?src=hashtag_click
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22.07.2022 23:24 Ответить
Багато підприємців, а також людей які мають відношення до аграрного бізнесу, вже страждають чи ще постраждають від блокування портів, але тут треба розуміти: воюємо або торгуємо, іншого нам в сьогоднішніх реаліях не дано. Враховуючи той рівень недовіри в міжнародних партнерів і в суспільстві, який є до ОП, а також піддтверджуючі це дії влади, зокрема швидкість просування ворожої орди на початку війни, здачу певних міст і районів без бою чи практично без бою, дай Боже щоб ми не залишилися ще і без Одеси і Миколаєва
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22.07.2022 23:28 Ответить
Як казав один твіттерянин,:Стамбульські угоди,-це як Мінські навпаки.
Тоді ми виграли час на відновлення сил,армії,а тепер,-кацапи...
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22.07.2022 23:28 Ответить
Угода, во время войны? Оманский, что ты тут втираешь? Кому надо, пусть за зерном приплывают, и загружаются. Почему именно Украина должна быть в этой "угоде"? Если надо кому то зерно, пусть сами с путлером договариваются.
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22.07.2022 23:33 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV7N0JivrWsZ9pCRe5p5C1iWmt8CwYcHVNSCz4Ko6fHQu9nRVVe9-wEoEtCjJ-XcXUYrjKfI0QC2daMJ4EkoXbgCZEN33jAnyWcmwfl6fL5NqTGYlcioUc7l_USTEjnKRPD_6NsWQXKCB8TtSKKduzH&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZV7N0JivrWsZ9pCRe5p5C1iWmt8CwYcHVNSCz4Ko6fHQu9nRVVe9-wEoEtCjJ-XcXUYrjKfI0QC2daMJ4EkoXbgCZEN33jAnyWcmwfl6fL5NqTGYlcioUc7l_USTEjnKRPD_6NsWQXKCB8TtSKKduzH&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV7N0JivrWsZ9pCRe5p5C1iWmt8CwYcHVNSCz4Ko6fHQu9nRVVe9-wEoEtCjJ-XcXUYrjKfI0QC2daMJ4EkoXbgCZEN33jAnyWcmwfl6fL5NqTGYlcioUc7l_USTEjnKRPD_6NsWQXKCB8TtSKKduzH&__tn__=%2CO%2CP-R#?bfk 1 ч ·

Власть так радостно хором кричит, мол, в «зерновых соглашениях» мы нигде не пошли на условия Путлера, что я начинаю прямо что-то подозревать…
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22.07.2022 23:38 Ответить
Оманскому надоело "воевать", он хочет торговать.
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22.07.2022 23:48 Ответить
Він як завжди здає неньку.
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23.07.2022 10:33 Ответить
Коли почнеться давно анонсоване визволення Півдня, маріонетка дєрьмаковська? Де відосік з цього приводу?
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22.07.2022 23:52 Ответить
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23.07.2022 00:06 Ответить
А яким зерном торгуєм? Агрохолдінги сбувають свій товар? Доля українського зерна на світовому ринку меньше 1%, то мабуть мова про африканський голодомор не йде. Питання: У чому перемога? Домо кацапам перепочити та перегрупуватися? Це воно?
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23.07.2022 00:08 Ответить
И спокойно провести референдум присоединения всего юга - НОВООТСОССИЯ ZeИУДА , как и обещал Гордону ДАГАВАРИЛСЯ ПО-СЕРЕДИНЕ‼️
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23.07.2022 02:13 Ответить
Шо ты мелешь? Второе место в мире по экспорту зерна в целом и 9 конкретно по пшенице.
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23.07.2022 08:22 Ответить
Вот смотрю я на фото Зеленского и вспоминаю Ивана Васильевича Буншу в роли царя-"с делай умное лицо" .Короче препизедент предал нас и Украину, говорю открытым текстом.Нас просто слили,не зря перед выборами в Украине кацапия так потратилась на сериал "слуга народа", мечта идиотов и предателей сбылась.
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23.07.2022 00:14 Ответить
"Наша пісня гарна, нова"
Угода підписана Зеленським чере свого спільника Єрмака про розмінування окремих ділянок вже була...
Отримали трагедію Маріуполя та окупації південних регіонів України...
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23.07.2022 00:24 Ответить
В кацапській делегації два офіційні ФСБ-шники. Турецькі СМІ повідомляють, що завтра Єрмак особисто зустрінеться з кацапською делегацією. Потисне їм руки. Може ще й обнімуться?
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23.07.2022 00:55 Ответить
Брехня.... Ничего это не значит....
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23.07.2022 00:58 Ответить
І це все зелені затіяли заради зерна олігархів, а не державного. Інтереси олігархічних груп більш важливі, ніж доля держави Україна.
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23.07.2022 00:58 Ответить
"СПАСИБО" недоразвитым 73% Членограй же предупреждал вас , что Вам он НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН ,он не лох , зуб давал ДУМАТЬ НАДО БЫЛО , а теперь крылатые ракеты падают на головы не только 73%
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23.07.2022 02:19 Ответить
Яка вигода Україні що орки зможуть експортувати своє зерно, добрива, ще там щось? Скільки Українців буде вбито за ці гроші? Якщо світ так щиро занепокоєний продовольчою кризою, чому так в'яло накладає санкції та так мало надає зброї? Чому оркам можна вести не тільки проксі війни через квазіреспубліки, а й безпосередньо керувати озброєними угрупованнями своїми наданими представниками збройних сил, а світ чомусь ще жодного солдата для боротьби з фашистами 21 століття не надав.
Перемогти пуйла може тільки ще більший псих, який ні з чим не рахується, отримує задоволення від знищення рашистів, та з такими ж повноваженнями та ресурсами. Де визнання парашії країною спонсором тероризму?
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23.07.2022 02:25 Ответить
стамбул1. . . . стамбул2 . . . стамбул3. . . .
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23.07.2022 04:05 Ответить
Inna Turenko@i_turenko

https://twitter.com/i_turenko/status/1550560173839761409 7 ч

Чому їм немає віри?
Бо вони казали, що великого вторгнення не буде, знаючи що буде.
Тому ,що вони розповідали, що ніякої здачі в полон азовців не буде, то така процедура обміну, просто обміну, Карл.
Тепер вони розповідають, що хлібний коридор це не чергова спецоперація гебні.
Ага
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23.07.2022 05:46 Ответить
Реально ООН договаривалось.
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23.07.2022 06:09 Ответить
до чего неприятная эта небритая рожа...
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23.07.2022 06:49 Ответить
Ця угода демонструє, що Путлеру є на кого в Україні покластися.
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23.07.2022 07:53 Ответить
договір ніхто не бачив тому що там е перемирье слово це капец для нас весь південь так як і хотіли в офісі здати вже здали чого не просувались в херсон домовленості про здачу мішали,гроші евреям основне за зерно взяти і про херсонську область можно забути
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23.07.2022 08:10 Ответить
В тій угоді мова йде не тільки про зерно, а взагалі про продовольство.
Побачимо хто з цього виграє найбільше, а хто буде спостерігати.
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23.07.2022 08:12 Ответить
не сци в компот нє дєлаи пилі -- прорвемся
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23.07.2022 08:22 Ответить
..тут следует говорить о предателях вокруг зэШки,м политической проституции мира.Ясно сказать 3 мировая война развязана быдлонасекомышами кремля и им и таракаШкой продолжается вUkraine. ..лягушатники,макаронники штази-фрау и прочая шушера германии подливают разными путями финансирование бункерному *****
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23.07.2022 08:27 Ответить
А тем временем Васька слушает-да ест,жулики под куполом тихонько добавили себе зарплаты и выплаты,как же ж без выплат а чернь пусть выживает как может,особенно пенсионер на 2075.
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23.07.2022 08:45 Ответить
Це якщо раптово Одесу не захоплять , чи не послабляти наші позиції там.
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23.07.2022 08:56 Ответить
раптово могут только всраться.а не одессу захопить.
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23.07.2022 14:29 Ответить
і як це повязано?
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23.07.2022 09:05 Ответить
Нам надо не ДЕМОНСТРИРОВАТЬ, а воевать.
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23.07.2022 10:10 Ответить
Здатна вистояти. Але якою ціною...
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23.07.2022 11:00 Ответить
Заголовок новости должен звучать так:
Му-у, му-у, бе-е, му-у, бе-е - Клоун. Видео
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23.07.2022 13:27 Ответить
Любі хлопчики дівчатка раніше на ніч були казки від діда Панаса, а зараз від 3.14 дараса.
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24.07.2022 18:46 Ответить
 
 