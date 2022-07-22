Соглашение о разблокировании портов демонстрирует, что Украина способна выстоять в этой войне, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского по итогам 149-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли важной договоренности – есть соглашение, позволяющее разблокировать украинские порты.

Около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года – а его уже собирают – также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 миллиардов долларов.

Есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Есть шанс не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности в странах, которые нам помогают. И это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне", - сказал Зеленский.

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