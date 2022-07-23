Боевая работа ВСУ: уничтожены позиции оккупантов на разных направлениях, вражеская техника и личный состав. ВИДЕО

Украинские воины уничтожают позиции противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу ВСУ за 22 июля показали в Командовании воздушных сил ВСУ.

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