Боевая работа ВСУ: уничтожены позиции оккупантов на разных направлениях, вражеская техника и личный состав. ВИДЕО
Украинские воины уничтожают позиции противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу ВСУ за 22 июля показали в Командовании воздушных сил ВСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Захистникам України!
Бережи вас Господь, рідненькі