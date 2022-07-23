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Боевая работа ВСУ: уничтожены позиции оккупантов на разных направлениях, вражеская техника и личный состав. ВИДЕО

Украинские воины уничтожают позиции противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу ВСУ за 22 июля показали в Командовании воздушных сил ВСУ.

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армия РФ (19340) ВСУ (6610) Воздушные силы (2326)


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Таргани.
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23.07.2022 09:28 Ответить
Смерть рашистам.
Слава Захистникам України!
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23.07.2022 09:33 Ответить
А може краще з Хімарса оден раз дати . А тепер будуть наших заручників прив'язувати да палаток
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23.07.2022 09:44 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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23.07.2022 10:41 Ответить
Три загибли ! Слабовато !,Намагалися залякать кацапів.
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23.07.2022 11:12 Ответить
Вміємо
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23.07.2022 12:07 Ответить
 
 