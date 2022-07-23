Защитники отмечают работу СБУ во время обороны Харькова от рашистов: Служба безопасности раздала оружие нужным людям. ВИДЕО
Защитники Харькова рассказывают о первых днях войны и обороне города от российских оккупантов.
Видео обнародовал экс-начальник управления СБУ Харьковщины Роман Дудин, передает Цензор.НЕТ.
Да, в сюжете ТСН украинские защитники рассказывают об обороне Харькова от российских оккупантов.
Один из украинских защитников заявил: "Ребята объединились конкретно. Слава Богу, что СБУ правильно раздали оружие именно тем, кому нужно".
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були вірними, без "б"?
Взагалі-то я не дивуюся... З нашою *ОПою все може бути по всякому...
Дійова особа 1: "А Васю Лому з автоматом бачив? І Усіка?";
Дійова особа 2: "Ще ні. Косять під патріотів?";
Дійова особа 1: "А може щось таки змінилось...
Сьогодні бачив кадри в твіттері знищення рештки ДРГ, що вчора зранку прорвалась в Харків на бронеавто "Тигр". Вони засіли в школі. Так ту школу захисники міста спалити дотла, а хто не згорів і вискочив - положили.
Це до того, що я казав раніше: зараз не будуть патечкуватись з ніякими матеріальними і людськиси жертвами задля знищення ворога.";
Дійова особа 2:"І це правильно. На карту поставлене наше виживання...".