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Новости Видео Война
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Защитники отмечают работу СБУ во время обороны Харькова от рашистов: Служба безопасности раздала оружие нужным людям. ВИДЕО

Защитники Харькова рассказывают о первых днях войны и обороне города от российских оккупантов.

Видео обнародовал экс-начальник управления СБУ Харьковщины Роман Дудин, передает Цензор.НЕТ.

Да, в сюжете ТСН украинские защитники рассказывают об обороне Харькова от российских оккупантов.

Один из украинских защитников заявил: "Ребята объединились конкретно. Слава Богу, что СБУ правильно раздали оружие именно тем, кому нужно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупант рассказывает жене, как воюет на Харьковщине: "Мы не можем одну деревню взять нах#й. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило", - перехват СБУ. АУДИО

СБУ (19923) Харьков (7509) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+22
а ідіот Зеля зняв з посади одного з не багатьох начальників СБУ, а саме начальника СБУ по Харкову, який не втік і не зрадив, а грамотно організував оборону міста.
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23.07.2022 12:05
+20
А потом приехал Татаров...
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23.07.2022 11:59
+15
За це мерзотники і звільнили керівника харьківського СБУ .
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23.07.2022 12:05
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А потом приехал Татаров...
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23.07.2022 11:59 Ответить
а ідіот Зеля зняв з посади одного з не багатьох начальників СБУ, а саме начальника СБУ по Харкову, який не втік і не зрадив, а грамотно організував оборону міста.
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23.07.2022 12:05 Ответить
знімуть і решту всих, з тих небагатьох, хто грамотно організовав оборону своїх міст. чого? боневтікли, як та ж оп-а хотіла.
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23.07.2022 12:20 Ответить
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23.07.2022 12:23 Ответить
зато милославский подлинный.
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23.07.2022 12:24 Ответить
Рулит он правильно в чью-то сторону.
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23.07.2022 12:30 Ответить
Ты точно не с Харькова, раз крышевальшика контрабаса называешь эффективным? Рождённый ползать - летать не может. Почему Рома молчал, а как от кормушки убрали заговорил. Когда к нач.гарнизона приезжал чувак связанный с МГБ ДНР перед войной, его подчинённые слежку вели, а вот когда он в рашу уехал за пару дней до войны- дал зелёный свет. И таких зашкваров десятки.
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23.07.2022 12:50 Ответить
От же ш, и под бомбу по дороге не попал - шельма всеми меченная...
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23.07.2022 12:05 Ответить
За це мерзотники і звільнили керівника харьківського СБУ .
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23.07.2022 12:05 Ответить
Зато мера Мелітополя, здавшого місто рашистам, нагородили орденом.....
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23.07.2022 12:07 Ответить
Що ти мелеш припізжене? Мер цивільна особа, як ти! Ти що можеш відповідати за оборону? Цим займаються виключно силові структури! А, ну і бажаю тобі побувати в полоні, як мер Мелітополя, от тільки щоб тебе звідти ніхто не звільняв ніколи.
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23.07.2022 15:47 Ответить
Тобто, звільнення начальника Харківського облСБУ Романа Дудіна - це помста агентури ФСБ в Україні? Значить, заяви Дудіна:
"";
"";
""
були вірними, без "б"?

Взагалі-то я не дивуюся... З нашою *ОПою все може бути по всякому...
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23.07.2022 12:19 Ответить
А в Омане наверное был то другой расклад по Харькову.
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23.07.2022 12:19 Ответить
Низовой состав СБУ молодцы. А вот вся верхушка из академий КГБ-ФСБ не наша совершенно. Как генерал СБУ, так крот, предатель и сволочь. Зеленский аж трех генералов кротов СБУ-ФСБ поставил на Херсон.
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23.07.2022 12:45 Ответить
Витяг з вистави:

Дійова особа 1: "А Васю Лому з автоматом бачив? І Усіка?";

Дійова особа 2: "Ще ні. Косять під патріотів?";

Дійова особа 1: "А може щось таки змінилось...
Сьогодні бачив кадри в твіттері знищення рештки ДРГ, що вчора зранку прорвалась в Харків на бронеавто "Тигр". Вони засіли в школі. Так ту школу захисники міста спалити дотла, а хто не згорів і вискочив - положили.
Це до того, що я казав раніше: зараз не будуть патечкуватись з ніякими матеріальними і людськиси жертвами задля знищення ворога.";

Дійова особа 2:"І це правильно. На карту поставлене наше виживання...".
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23.07.2022 13:11 Ответить
За що й познімали з посад.
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23.07.2022 13:23 Ответить
Поголовна більшість київської центральної влади - зрадники і працюють на рашистів!
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23.07.2022 15:49 Ответить
Просто Рома остановил губа и мэра в первый день войны на выходе из Харькова, и заставил их вернуться назад, а такое Зеля простить не смог, ведь губ поставлен им !
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23.07.2022 21:58 Ответить
 
 