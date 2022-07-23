Защитники отмечают работу СБУ во время обороны Харькова от рашистов: Служба безопасности раздала оружие нужным людям. ВИДЕО

Защитники Харькова рассказывают о первых днях войны и обороне города от российских оккупантов.

Видео обнародовал экс-начальник управления СБУ Харьковщины Роман Дудин, передает Цензор.НЕТ.

Да, в сюжете ТСН украинские защитники рассказывают об обороне Харькова от российских оккупантов.

Один из украинских защитников заявил: "Ребята объединились конкретно. Слава Богу, что СБУ правильно раздали оружие именно тем, кому нужно".

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