Обстрел Кировоградщины: Количество раненых возросло до 16, их жизни ничего не угрожает. ВИДЕО

В результате ракетного удара российских оккупантов по Кировоградщине погибли три человека, а 16 - получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем сейчас точную информацию о 3 погибших и 16 раненых. Среди них есть один военный и 2 работника ведомственной охраны", - отметил он.

По словам Райковича, жизни раненых ничего не угрожает.

Напомним, войска РФ нанесли ракетный удар по Кировоградской области. Зафиксировано попадание в военный аэродром "Канатово" и объект "Укрзализныци".

Известно, что один военный и два охранника трансформаторной подстанции погибли.

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