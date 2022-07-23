Обстрел Кировоградщины: Количество раненых возросло до 16, их жизни ничего не угрожает. ВИДЕО
В результате ракетного удара российских оккупантов по Кировоградщине погибли три человека, а 16 - получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
"Имеем сейчас точную информацию о 3 погибших и 16 раненых. Среди них есть один военный и 2 работника ведомственной охраны", - отметил он.
По словам Райковича, жизни раненых ничего не угрожает.
Напомним, войска РФ нанесли ракетный удар по Кировоградской области. Зафиксировано попадание в военный аэродром "Канатово" и объект "Укрзализныци".
Известно, что один военный и два охранника трансформаторной подстанции погибли.
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УКРАЇНО4КА
показать весь комментарий23.07.2022 15:12 Ответить Мне нравится 1
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