Из-за больших потерь россияне выводят несколько батальонов из зоны боевых действий, - разведка. ВИДЕО

Руководство армии РФ вынуждено проводить переформирование из-за высоких потерь личного состава.

Об этом говорится в перехвате, обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Захватчик, среди прочего, говорит, что российские пропагандистские СМИ врут о минимальных потерях армии РФ в Украине. По его словам, несколько батальонов выводят из зоны боевых действий из-за высоких потерь. И теперь будут формировать один полноценный батальон из бывших троих. С личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину. За полгода зашло две тысячи подкрепления. На сегодняшний день из них осталось максимум 500, отмечает российский военный.

Он добавляет, что "два дня назад прилетело в здание. Как-то непонятно чем стреляют, выхода не слышно вообще. Просто две секунды - бам. Какая-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучная".

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Россиянин также пожаловался на нехватку оружия.