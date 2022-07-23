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Новости Видео Война
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Из-за больших потерь россияне выводят несколько батальонов из зоны боевых действий, - разведка. ВИДЕО

Руководство армии РФ вынуждено проводить переформирование из-за высоких потерь личного состава.

Об этом говорится в перехвате, обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Захватчик, среди прочего, говорит, что российские пропагандистские СМИ врут о минимальных потерях армии РФ в Украине. По его словам, несколько батальонов выводят из зоны боевых действий из-за высоких потерь. И теперь будут формировать один полноценный батальон из бывших троих. С личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину. За полгода зашло две тысячи подкрепления. На сегодняшний день из них осталось максимум 500, отмечает российский военный.

Он добавляет, что "два дня назад прилетело в здание. Как-то непонятно чем стреляют, выхода не слышно вообще. Просто две секунды - бам. Какая-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучная".

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 240 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1708 танков и 3929 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Россиянин также пожаловался на нехватку оружия.

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581) разведка (4179) перехват (343)


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Топ комментарии
+30
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23.07.2022 16:30
+14
Злізь з дивана і бери зброю, і буде все ОК
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23.07.2022 16:36
+11
Ванька-дурак то ХІМЕРИ й вони прилетять і за тобою...
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23.07.2022 16:31
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23.07.2022 16:30 Ответить
Ванька-дурак то ХІМЕРИ й вони прилетять і за тобою...
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23.07.2022 16:31 Ответить
Хаммери
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23.07.2022 16:37 Ответить
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23.07.2022 16:32 Ответить
Якщо так все погано в параши чому ми все відступаемо та не повертаемо наші територіі. Щось тут не те
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23.07.2022 16:33 Ответить
Злізь з дивана і бери зброю, і буде все ОК
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23.07.2022 16:36 Ответить
теж дивуюсь. якщо у нас уже 12 Хаймарсів, то чому тільки 4 цілі були уражені цієї ночі?
там біля Харкова багато цілей іще жирних.
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23.07.2022 16:37 Ответить
А ракети до Хаймарсів безліміт?
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23.07.2022 16:48 Ответить
ракет вистачає. поки що.
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23.07.2022 16:51 Ответить
Шо, сидиш в машині супроводження хаймарсів і дивуєшься, чого це вони так рідко стріляють, що аж лише 4 цілі за ніч?!? Мабуть особисто бігав перевіряти, куди там поцілили і чи поцілили...

Как ви, диванні х*єсоси, забєбалі...
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23.07.2022 16:59 Ответить
сам ти ******, довбень. читати навчись спочатку. у мене чоловік сидить там в окопі і по ньому гатять рашисти безперестанку. іди збігай до окуліста, очі перевір.
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23.07.2022 20:58 Ответить
Шашку в зуби і парадним строєм, диванний хєнєрал, впірьод, плять, вали в атаку.
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23.07.2022 16:58 Ответить
... Це ж треба бути таким тупорилим .!!
Тобі шо , прочитати тут цілу лекцію з військової тактики , щоб ти зрозумів елементарне . ? Чи ти свідомо підігріваєш паніку .?
пнх . .
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23.07.2022 20:14 Ответить
декілька виводять, а скільки заводять?
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23.07.2022 16:35 Ответить
та ти шо. і 8+8 батальйонів вводить.
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23.07.2022 16:35 Ответить
цілеи для Хаимарсів повно -- тільки на ті цілі ше треба навести
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23.07.2022 16:59 Ответить
Вибори в конгрес коли, часом не в жовтні? Ну то........................
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23.07.2022 17:01 Ответить
Україна буде в безпеці лише тоді, коли Росія розпадеться, сподіваємося, через громадянську війну. Тож заходьте в російські соціальні медіа та використовуйте такі можливості, щоб популяризувати наративи про «зраду», боягузтво, відсутність любові до Росії тощо. Усе, що сприяє сваркам між росіянами.
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23.07.2022 17:14 Ответить
пройдёт время и японцы будут говорить, вот в 2022 была супер возможность захватить и вернуть Курилы, когда кацапы отправили уже 85% своей недоармии в Украину, почему мы тогда не воспользовались? и Украине бы помогли. Также и ряд других стран, молдова н-р. весь мир стал таким большим ООНом
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23.07.2022 18:35 Ответить
Через великi втрати... Дык, в помощь зернокоридоры и объявили.
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23.07.2022 17:22 Ответить
До конца июля у них будет 16 батальонно тактических групп свежих - https://zn.ua/ukr/UKRAINE/rf-do-kintsja-lipnja-khoche-sformuvati-16-bataljoniv-hur.html ГУР .
Если кто помнит, то судьба Северодонецка решилась усилением наступления 5 таких свежих групп.
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23.07.2022 17:22 Ответить
питання не в кількості м'яса. Дуже важливо кількість та якість озброєння та підготовка
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23.07.2022 20:08 Ответить
Уменьшение желания воевать у россиян всё это хорошо и обнадёживает. ВСУ делают всё в меру своих возможностей, за что им честь и хвала. Но будем откровенны, не москалям нужно освобождать территорию, чтобы избежать дальнейшей аннексии.
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23.07.2022 17:25 Ответить
виводят -- заводят - аби шось написати
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23.07.2022 17:29 Ответить
Які ж це втрати?
Це збільшення кількості автомобілів у російських сім'ях!
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23.07.2022 19:51 Ответить
Ротацию производят ,о каком выводе речь то
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24.07.2022 17:47 Ответить
 
 