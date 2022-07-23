Из-за больших потерь россияне выводят несколько батальонов из зоны боевых действий, - разведка. ВИДЕО
Руководство армии РФ вынуждено проводить переформирование из-за высоких потерь личного состава.
Об этом говорится в перехвате, обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Захватчик, среди прочего, говорит, что российские пропагандистские СМИ врут о минимальных потерях армии РФ в Украине. По его словам, несколько батальонов выводят из зоны боевых действий из-за высоких потерь. И теперь будут формировать один полноценный батальон из бывших троих. С личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину. За полгода зашло две тысячи подкрепления. На сегодняшний день из них осталось максимум 500, отмечает российский военный.
Он добавляет, что "два дня назад прилетело в здание. Как-то непонятно чем стреляют, выхода не слышно вообще. Просто две секунды - бам. Какая-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучная".
Россиянин также пожаловался на нехватку оружия.
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там біля Харкова багато цілей іще жирних.
Как ви, диванні х*єсоси, забєбалі...
Тобі шо , прочитати тут цілу лекцію з військової тактики , щоб ти зрозумів елементарне . ? Чи ти свідомо підігріваєш паніку .?
пнх . .
Если кто помнит, то судьба Северодонецка решилась усилением наступления 5 таких свежих групп.
Це збільшення кількості автомобілів у російських сім'ях!