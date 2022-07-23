По скоплению российской техники в оккупированной Горловке нанесен огневой удар, - СМИ. ВИДЕО

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что в оккупированной Горловке нанесен огневой удар по скоплению техники врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Цаплиенко отметил: "Уточняют, что в оккупированной Горловке ВСУ нанесли удар по скоплению техники захватчиков в районе машзавода".

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