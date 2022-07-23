По скоплению российской техники в оккупированной Горловке нанесен огневой удар, - СМИ. ВИДЕО
Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что в оккупированной Горловке нанесен огневой удар по скоплению техники врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Цаплиенко отметил: "Уточняют, что в оккупированной Горловке ВСУ нанесли удар по скоплению техники захватчиков в районе машзавода".
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+127 vadyan
показать весь комментарий23.07.2022 21:58
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+79 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий23.07.2022 21:48
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Жити навіть в окупованій Україні - це не те ж саме, що жити в срашці. І не треба "вони ж мирні жителі, що вони можуть". За 8 років більшість з них гарантовано могли 100 разів переїхати з окупованої Горлівки і не давати використовувати себе замість живого щита.
В самого родичі в луганді. В 2016 році вдесяте відмовились переїхати в не меншу за розмірами хату в Черкаській області, яку я був готовий їм купити за власний кошт (живуть не в місті, а в шахтарському селищі, за 20 км від райцентру, і в 2016 році роботи в них не було вже 2 роки) і дітей в ПТУ на контрольованій ЗСУ території відмовилися відправити. Тобто свідомо вирішили залишитись в окупації та жити на подачки окупаційної адміністрації, забезпечуючи важелі тиску на Україну, та катаючись регулярно на контрольовану територію задля соціальних виплат.
Тож були надіслані в пішу еротичну мандрівку.
Це розп"яти Буратіно в трусіках в коморці папи Карло .
Це згвалтованна упалчлєнцями школярка з Макіївки .
Це п"ять пенсіонерів , які померли від інсульту через нестриманне своєчастно захоплення від картини як з даху сусідньої девятиповерхівки "мужні упалчлєнці" пуляють із градів "пАукранацікам" .
Це 2 колишніх шахтаря , що замерзли в січні 2015 після "полірування" денатурата жегулівським пивом . Це відома біграфія ліфтера "Моторили" й піротехніка "Гіві" .
Це вечеря в кафе "Сепар" .
Це 20тисячні шарові концерти братана по рюмці Лепса , який їм заспівав як "долбілі бамбас" , який настільки сміливий , що не боїться того , що від Пісків , де стоять й досі "жахліві укрАнацікі" до того місця , де воно співало для натовпу в 20 тисяч алконавтів десь так 30 км . Але воно бздить , що йому кисень ***** перекриє , якщо воно відмовится , або якщо щось на тверезу голову ляпне не те . Тому воно ніколи "не просихає" .
рашисти виклали фото розбитої начеб-то М777, але немає жодних слідів вибуху та вигорання землі.
таке буває?
https://topwar.ru/199432-podtverzhdeno-unichtozhenie-ocherednoj-amerikanskoj-*******-m777-na-donbasse.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Вони і на 9й рік війни не розуміють - Україна тримається та воює не завдяки гарматам М777, а завдяки своїм синам і дочкам. Тож хтось може і засмутиться від тих фоток. Хтось навіть поїде в евакуацію. А більшість - завтра підуть на роботу, працювати на перемогу, а дехто і задонатить на тепловізор, на приціл, на аптечку, на пікап евакуаційний тощо.
Бо ми - ВІРИМО В ЗСУ! А для них це - пусті слова.
Oryx, до речі, вже нарахував 6 втрачених ЗСУ гаубиць М777.
Давайте краще порахуємо скільки вбито генералів засрашки. Я нарахував 11 генералів та приблизно 100 полковників. Правда, приємно? Такі втрати старших офіцерів - я впевнений, що саме цей фактор є одним з 2 основних, чому засрашка зараз не наступає. Бо другим фактором є те, що наявні дві сотні 155мм стволів та 8 хаймарсів знищують всі їхні оперативні склади та пункти управління.
ЗСУ планомірно знищує систему управління та систему постачання війська засрашки. Саме тому засрашка, за формальної наявності купи зброї, танків, ббм, артилерії та мільони тон БК - тупчеться на місці, за останні 3 місяці боїв захопивши аж.... Сєвєродонецьк з Лисичанськом...
Кацапских выродков ожидает запоминающийся август.
Так, хай Українські Воїни з новеньких артилерійських і ракетних систем смалять кацапню щодня! Слава Україні! 💙💛
https://twitter.com/i/status/1550875370898997249
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ватан довбаний...Слава Україні тре кричати після такого вибуху! а не за "окна" переживати!
в больших городах - да, руснявый акцент немного присутствует.....
в селах - переважно українською.... причем, иногда на таком чистом, что удивишься....
многим циганам в городах тоже легче разговаривать на украинском, чем на русском.......
а в Курульке как говорили в 60-х на украинском, так и сейчас говорят. Правда, сомневаюсь, что сейчас там хоть кто-то живёт...
"охренеть" далi вам буде......
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бо нєфіг скупчуватися .Тре подалі від українців триматися. Бо буде бавовна ,задимлєніє і багато харошіх рузьгє в вагонах -холодильниках.
https://t.me/hueviykharkov/70710
Чи лише бидло "піздєц" та "*** твою мать"?
Теперь же начало прилетать так, что момент взрыва снять не успеешь, а «послевкусия» особого нет. Ни тебе гриба пламени и дыма, на два-три километра высотой, ни веселых светляков ракет, которые разлетаются и главное - нет особо мощной взрывной волны, которая привлекает внимание публики на расстоянии пары десятков километров от эпицентра взрыва. А раз нет этого эффекта, то многие просто увидят пастельное облако сизого дыма, которое быстро рассасывается и все.
Конечно, потом поползут слухи о том, что боевые орки собрали военный совет, в присутствии «ах какого начальника» в здании городского суда и туда аккуратно прилете «пельмень», который одновременно оказался и билетом на концерт Кобзона для пяти десятков «освободителей», но эффект все равно - не тот. А сейчас именно таких прилетов становится все больше и больше. Но это отнюдь не значит, что ценность этих прилетов меньше. Нет, она просто другая.
Вот например, чтобы не выводить из строя мост на дамбе Каховской ГЭС, наши повредили следующий мост, ведущий от этой дамбы к Херсону по правому берегу. Правда, повреждения не такие драматичные, как на Антоновском мосту, но оркам радоваться нет причин. Просто там наши раздолбали мост поперек, шашечкой, а здесь уложили шесть снарядов, на одинаковом расстоянии, вдоль одной из полос движения. В сети есть соответствующее видео, а в твиттере кто-то заморочился и изобразил места прилетов, соответственно этому видео.
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/Lfl0Ed00.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYV-AhdWAAA6h7L.jpeg
Не станем гадать, но кажется, что в следующий раз, артиллеристы изобразят прилетами ПТН ПНХ. То есть, оккупанту еще раз показали, что уничтожить мосты мы можем просто в любой момент и пока такая команда еще не наступила, а поэтому им следует действовать как в той старой песне про Ленина: «Собирайте все манатки и ****уйте без оглядки!» Правда что-то нам подсказывает, что они еще считают себя второй армией мира, с чем никто не спорит, поскольку второй можно быть как с одного конца, так и с другого.
Но за армией США они уже точно не стоят даже близко и потому - пусть будет вторая, с другого конца. Вот это они еще не осознали и полагают, что фюрер что-то придумает и им не прийдется ни драпать, ни идти в плен и уж тем более - в чернозем. Но так думали уже четыре десятка тысяч их предшественников, и что? По которому кругу смотрят концерт Кобзона. Так что скорее всего, станут они флорой и фауной местных степей.
Но все же бывают и настоящие сюрпризы. Насколько можно понять, вслед за складами, наша артиллерия теперь уничтожает и ремонтную базу орков. Так только что, прилетело по Зуевскому энерго-механическому заводу в городе Зугрэс, Донецкой области. Городок этот находится на полпути из Харцызска в Шахтерск, а заводик этот, когда-то выпускавший башенные и мостовые краны, теперь латает технику орков. Если быть точнее - латал. Там полагали, что война далеко и к ним не прилетит, но нет - прилетело.
То же самое случилось и в Горловке. Туда прилетело на Машзавод, где тоже ремонтировали технику орков. И кто же мог предположить, что там решили еще и боеприпасы хранить, в результате получился бонус. Бавовна должна была случиться не слишком яркая, но в итоге получилась вот такая красота.
https://twitter.com/i/status/1550890123205779458
https://twitter.com/i/status/1550891056824303623
И тут есть два маленьких нюанса. В последнее время все говорят о Хаймарсах и о том, что они ювелирно укладывают ракеты на расстояние до 80 км, но ведь и немецкие самоходные гаубицы PzH2000, определенного вида боеприпасом, делают почти то же самое. Так что кто именно послал привет, сейчас понять сложно. Ну а второй состоит в том, что сегодня была показана особенность статистики. Если в Лисичанске достаточно точно известно, сколько «совещателей» уехало на дембель из судебного помещения, то вот сколько поехало за ними при взрыве в Горловке - большой вопрос. А ведь там стояла ремонтная войсковая часть с соответствующим штатом личного состава, а теперь - все.
В общем, дискотека не просто продолжается, но и набирает обороты. То ли еще будет!
anti-colorados
І велика шана і подяка американським проєктувальникам, інженерам і робітникам, що зробили таку техніку. А Сполученим Штатам як країні -- за те, що передала її Україні.
Ну і німецьким інженерам за гаубицю-2000 теж подяка.