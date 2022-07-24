"Здесь больше за технику, чем за человека: российский оккупант жалуется маме на отношение со стороны командиров, - перехват ГУР. АУДИО
Мама оккупанта рассказывает о новостях, транслируемых российскими СМИ.
Об этом говорится в разговоре, перехваченном ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"Главное мнение – Украина понемногу сдается: "Уже Запад денег не дает, Оружие тоже приостанавливают, не посылают".
Сын говорит, что все это неправда и жалуется на отношение к военным со стороны высшего руководства и боится, что его упрятут в тюрьму в случае отказа обманывать: "Здесь больше за технику, чем за человека... Я боюсь, чтобы действительно не посадили". Мама подтверждает такую возможность: "Путин сказал считать дезертирством и сразу... Сажать! Как дезертирство считать и сажать", - говорится в сообщении.
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+11 Danilo Kosmina #241992
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За людину, Ванько!
Ту, що сидить у бункері та гидить у чемодан.
дякую тобі, Батьку, що я не москаль..
"Матір" і то не дуже відповідає цим істотам, здатним розмножуватись.