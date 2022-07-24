130 батальон ТРО показал уничтоженные рашистские танки и ликвидированных оккупантов: "Вот он, п#дар, задвухсоченый". ВИДЕО 18+

130-й Батальон 112-й Отдельной Бригады Территориальной Обороны г. Киева показал свою работу по защите Украины. Внимание, новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице 130-го батальон территориальной обороны Киева, передает Цензор.НЕТ.

"130 Батальон ТРО на защите страны. Трофеи, валенки, уничтоженные рашистские танки и убитые оккупанты… - ловите новое видео из серии "Харьков". И помните, все будет Украина!" - говорится в описании видео.

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