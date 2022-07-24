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130 батальон ТРО показал уничтоженные рашистские танки и ликвидированных оккупантов: "Вот он, п#дар, задвухсоченый". ВИДЕО 18+

130-й Батальон 112-й Отдельной Бригады Территориальной Обороны г. Киева показал свою работу по защите Украины. Внимание, новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице 130-го батальон территориальной обороны Киева, передает Цензор.НЕТ.

"130 Батальон ТРО на защите страны. Трофеи, валенки, уничтоженные рашистские танки и убитые оккупанты… - ловите новое видео из серии "Харьков". И помните, все будет Украина!" - говорится в описании видео.

Читайте: За минувшие сутки полиция задокументировала более 40 разрушений вследствие вражеских обстрелов на Харьковщине

армия РФ (19387) ликвидация (3604) Харьковщина (5577) уничтожение (7030) тероборона (340)


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Топ комментарии
+68
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24.07.2022 20:01
+49
Гарна робота-респект...
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24.07.2022 20:01
+48
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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24.07.2022 20:03
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Гарна робота-респект...
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24.07.2022 20:01 Ответить
Мухи над дохлими орками кружляють - дуже красиво!
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24.07.2022 20:18 Ответить
Не правда, вони ще свіженькі. Днів так через 10 з нього потече юшка і він почне приносити користь нашій флорі і фауні
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24.07.2022 20:33 Ответить
Ну ось, хоч якась користь від "харошего руZZкого"!
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24.07.2022 21:29 Ответить
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24.07.2022 20:01 Ответить
Бapaны cкpепанутые -
де6илов народители.
Весёлую историю
услышать не хотите ли!?
Веселая история -
ваш сын попал под «Град».
Вас Лада дожидается
в салоне «Авангард
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25.07.2022 07:15 Ответить
Нажаль... але не*й шастать...
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24.07.2022 20:01 Ответить
Красавцы!!!!!!!!!
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24.07.2022 20:03 Ответить
Ще і кошеня напоїли
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24.07.2022 20:08 Ответить
Котики кошеня кормлять ❤️🇺🇦
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24.07.2022 21:32 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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24.07.2022 20:03 Ответить
То не "валянки" а "бурки" А кацапи таких шить не вміють То вони в якомусь нашому селі украли - діди в таких до скотини ходять і до криниці -по воду
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24.07.2022 20:03 Ответить
Ви праві, бурки кацапи вкрали десь в нашому селі. До речі, для зими дуже зручна і тепла річ.
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24.07.2022 20:10 Ответить
До них ще мають бути кальоші.
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24.07.2022 20:34 Ответить
Це при відлизі. А при морозні погоді калоші не треба.
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24.07.2022 20:58 Ответить
Голоші не встигли спи...дити. Та на тому світі вже й не ************😇
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24.07.2022 20:36 Ответить
вони мо й були але кацапи не знали що воно таке й повикидали.а те що на валєнкі схоже забрали.
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24.07.2022 21:13 Ответить
Тем временем на стране-помойке...
https://skeptik.com.ua/v-rossii-kazachia-dryjina-nedelu-lovit-sbejavshego-krokodila/ В России казачья дружина неделю ловит сбежавшего крокодила. С тепловизором.
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24.07.2022 20:06 Ответить
Мда! Шукать холоднокровну тварину за допомогою тепловізора - це треба буть "генієм"!
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24.07.2022 20:34 Ответить
Хоча все правильно, можна загнати "на ліво" тепловізор, а списати як утоплений чи ще якось втрачений.Там не всі поголовно дурні, як на випивку гроші знайти зметикують.
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24.07.2022 22:00 Ответить
Казали хлопці з фронту, що через тепловізор вночі бачили, щось світиться довго, але не рухається, підповзли, а там баклажка з водою, сонцем вдень нагріва....Можливо крокодила також можна побачити, якщо на сонці вигрівається)
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25.07.2022 00:11 Ответить
Кізяки це таке ... З їх який попит . То хто в школі добре вчився такий кловунський одяг на себе не повісить . Особливо - ну навіщо кізяку зоологія ?!

Дивує , що на ціло місто (в кілька сот тисяч мешканців) жодного не знайшлось (а хоч вчителя біології) , який би пояснив би тупорилим тєлєхтуялам , що як в усіх рептілій у крокодила терморегуляція - це приймання температури навколошнього середовища . Він "холоднокровний" й тепловізор їх виведе скорійше на мотори лодок й катерів !

Я б кізякам порадив би користувати металовишикувач , бо верогідність виросте на два порядка , бо якщо рептілія до цього з"їла якогось іншого кизяка разом з його шашкою , то металовишикувач спрацює стовідсотков !
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24.07.2022 20:37 Ответить
Шашка то таке,а от медальок різного калібру.)))Який кізяк без медальки?-що папуаси без бусів.)))Бо крокодил може шашку і не ковтне,а от побрякушку з полосатою стрічкю запросто.)))
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24.07.2022 22:56 Ответить
От дурні, крокодил же холоднокровна істота, який там тепловізор ?? Та ще й у природньому " пікселі" ? Проголодається-сам прийде у село, треба просто трошки падаждать
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24.07.2022 20:47 Ответить
Тре холодовізор)
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25.07.2022 00:05 Ответить
Мне кажется порою, что кацапы,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых "Жигулей".
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24.07.2022 21:46 Ответить
Забыл пояснить для молодёжи. Это фронтовая ВОВ песня "Журавли" на стихи Гамзатова.
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24.07.2022 23:27 Ответить
Хто впізнав Тополю?
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24.07.2022 20:06 Ответить
Я впiзнала...😊
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24.07.2022 21:59 Ответить
наші хлопці роблять неймовірне ...от тільки шкода , що Тольятінський завод тепер в три зміни працюватиме
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24.07.2022 20:08 Ответить
я за котейку спокоен.
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24.07.2022 20:09 Ответить
- Вот вы получили новую машину взамен сына. Вы счастливы? - Не совсем. - Почему? - У соседа два сына погибло!
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24.07.2022 20:10 Ответить
а у кого дочки? взагалі ж несправедливість! чула, що вже рашисти вимагають брати на "спецоперацію" і дівчат!

проте начальство не погоджується - жигулів і на синів геть ніяк не вистачить, куди вже там дочкам.
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24.07.2022 20:25 Ответить
«Летят они на «Ладе» как в карете

На свежие могилы сыновей

И с завистью на них глядят соседи

Родившие когда-то дочерей!»

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24.07.2022 20:35 Ответить
Где-то там, на раше, праздник - обменяют сына на машину.
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24.07.2022 20:10 Ответить
М.олодцы! Вы великолепны! Береги вас Боже.Слава нашим мужественным ВСУ!
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24.07.2022 20:13 Ответить
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24.07.2022 20:14 Ответить
Давно пора этот космический ********* утопить в Тихом океане. Лучший метод борьбы с клопами - утопить диван в реке.
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24.07.2022 20:24 Ответить
так вместо этого NASA подписало с Роскосмосом новый договор о совместных полетах!
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24.07.2022 20:40 Ответить
Это Кива
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24.07.2022 20:33 Ответить
--ну что там,потомки освоили Марс?как будущее?
--как плоская?
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24.07.2022 20:36 Ответить
Ковров на стенках не хватает для полноты интерьера.
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24.07.2022 23:58 Ответить
все залежить від командира. де нормальний командир, там і воюють. а де "жукови", там і лажа.
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24.07.2022 20:26 Ответить
Какие мерзкие и отвратительные дохлые рожи *************** свинособак!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ И ТРО!
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24.07.2022 20:25 Ответить
Вот эти-настоящие хорошие руские.
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24.07.2022 20:31 Ответить
У меня был один сын. А у соседа было два. Ему и две машины подарили и путин два раза ему позвонил, два раза поздравил ...
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24.07.2022 20:28 Ответить
Они, что, до зимы дожить собираются? Оптимисты, ***.
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24.07.2022 20:30 Ответить
Сам воюю проти орків. І з задоволенням би подивився на їхні трупи. Але вимкнув. Побратим кроме мата інших слів не знає. . Бридко навіть мені, як чоловіку слухати його коментарі (мат. а матюкі вони з рашки прийшли). Та і посиланням яскравим, хорошим на відео ділитись не буду. Просто стидно за побратима. Побратиме, вчись лаятись Українською.
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24.07.2022 21:02 Ответить
+5
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24.07.2022 22:38 Ответить
...Вот он п#дар задвухССученный.
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24.07.2022 21:11 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.07.2022 21:18 Ответить
Эх, такие бы пожары в Брянске, Белгороде и Ростове увидеть.
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24.07.2022 21:23 Ответить
Цензор, а чому це не рекомендовано із слабкою психікою і тд...?! Навпаки! Такі відео, наче колискова, наче казочка перед сном! Бачити, як наші котики орків їбашать!!!
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24.07.2022 21:31 Ответить
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24.07.2022 21:34 Ответить
Мне кажется порою, что кацапы,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых "Жигулей".
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24.07.2022 21:45 Ответить
/
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24.07.2022 21:52 Ответить
🙏🙏🙏
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24.07.2022 22:02 Ответить
Переглядати на ніч задля міцного та спокійного сну. Слава ЗСУ!
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24.07.2022 23:38 Ответить
 
 