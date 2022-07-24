130 батальон ТРО показал уничтоженные рашистские танки и ликвидированных оккупантов: "Вот он, п#дар, задвухсоченый". ВИДЕО 18+
130-й Батальон 112-й Отдельной Бригады Территориальной Обороны г. Киева показал свою работу по защите Украины. Внимание, новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Соответствующее видео опубликовано на фейсбук-странице 130-го батальон территориальной обороны Киева, передает Цензор.НЕТ.
"130 Батальон ТРО на защите страны. Трофеи, валенки, уничтоженные рашистские танки и убитые оккупанты… - ловите новое видео из серии "Харьков". И помните, все будет Украина!" - говорится в описании видео.
Топ комментарии
+68 Вася Шевченко #371210
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+49 Александр Чуднивец #474549
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+48 Злий Грицько
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де6илов народители.
Весёлую историю
услышать не хотите ли!?
Веселая история -
ваш сын попал под «Град».
Вас Лада дожидается
в салоне «Авангард
https://skeptik.com.ua/v-rossii-kazachia-dryjina-nedelu-lovit-sbejavshego-krokodila/ В России казачья дружина неделю ловит сбежавшего крокодила. С тепловизором.
Дивує , що на ціло місто (в кілька сот тисяч мешканців) жодного не знайшлось (а хоч вчителя біології) , який би пояснив би тупорилим тєлєхтуялам , що як в усіх рептілій у крокодила терморегуляція - це приймання температури навколошнього середовища . Він "холоднокровний" й тепловізор їх виведе скорійше на мотори лодок й катерів !
Я б кізякам порадив би користувати металовишикувач , бо верогідність виросте на два порядка , бо якщо рептілія до цього з"їла якогось іншого кизяка разом з його шашкою , то металовишикувач спрацює стовідсотков !
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых "Жигулей".
проте начальство не погоджується - жигулів і на синів геть ніяк не вистачить, куди вже там дочкам.
На свежие могилы сыновей
И с завистью на них глядят соседи
Родившие когда-то дочерей!»
--как плоская?
Героям слава!!!
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых "Жигулей".