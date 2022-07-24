На этой неделе будут важные визиты наших партнеров, важные переговоры, а самое главное – будет дальнейшее продвижение украинских позиций, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 июля выступил с традиционным обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Завтра начинается важная неделя, когда мы впервые отметим День Украинской Государственности 28 июля.
Во время такой жестокой войны, на шестом месяце. После восьми лет войны в Донбассе. Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимости.
Поэтому не расслабляемся и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делаем все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и чтобы собрать для Украины как можно больше поддержки.
На этой неделе будут важны визиты наших партнеров, будут важны переговоры, а самое главное – будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии и экономике.
Я благодарен всем, кто защищает государство! И желаю всем нам, всем украинцам, результативной новой недели", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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Запасаемся засобами впливу на пацюків.
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Хлопці, бережемо Бутусова. Дуже він їм заважає.
А що на рахунок Юлі? Якщо прибрати наклепи та чисто по фактам, вона "не змога" чи вона стравлюючий краник? Чи ще щось? Яка ваша думка?
месячныесуточные......
утро началось с ужасных новостей - погиб мой военный друг, комбриг.
сдали позицию…
слили врагу…
Моторошно...
https://twitter.com/poroshenko/status/1551273360516173840 3 ч
25 лютого 2022-го 28-а ОМБр під командуванням полковника Гуляєва вступила в бій з путіноїдами, які намагалися висадити десант біля Коблевого, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. Окупантам дали по зубах. Плани путіна захопити весь Південь - провалилися.
Звертаюся до одеситів, міського Голови Одеси, міськради. Підтримайте ініціативу нашої команди перейменувати одну з вулиць Одеси на честь полковника Гуляєва. Його бригада дуже багато зробила для захисту міста. І зробить ще більше.
А ТРИПОЛЬСКА українська ХЛЕБОРОБСЬКА ера мае 6 тисяч років
У Стамбул возили українське зерно 6 тис років на судах по Дніпру і Дністру і увздовж Черного моря
Були до кінця.
Якщо Зеленський не в змозі отримати від союзників ці ракети, то в цьому винен саме він, а не союзники, які прямо кажуть, що Єрмак - агент рашки.
ПРИБЕРИ ДЕРЬМАКА , ВОВА . !!!
відклич їх до ВСУ - хай там мову вчать
якщо знає , тоді чого НЕЛЕГІТИМНОГО ЕРМАКА сують у кожну дирку поперед легітимних ( тобто обраних народом) ⁉️⁉️
Вірний розрахунок на його зе-виборців
как шашлыки на майские и день пабєды. ему бы только отмечать...
Кожен день щось розповідає про діяльність шефа!
Ну що котани? Ітогі падвєдьом?
1. Південь готували до здачі 3 роки! Розмінували все що можна. При наступі 24.02 - навіть не пробували щось протиставити - тупо вивели всі силові структури!
2. Воду в Крим дали.
3. Від компенсації за анексію АРК в розмірі 150+ ярдів - відмовились!
4. Майже пів року зеблєдва придумувала, як припинити постачання зброї від союзників - і знайшла спосіб! Тупо передала всю владу в державі завгоспу з поганялом Козирь! Він же - ФСБшний ******* "штірліц"!
5. Підписавши якусь дику ***** про "хлібне перемир'я" - дефакто віддали південь ворогу і терористу з гарантіями з боку України, що забирати силою ми його не будемо три місяці, тобто ніколи, бо за три місяці вони підпишуть ще якусь дику ***** про "газове перемир'я" - бо ми ж не можемо лишити європку без газу на зиму?
6. Тим часом штопане ДеБеРе порушує справу за контрнаступ ЗСУ в 2014-му! Тобто генерали не згодні стояти під обстрілами кацапів три місяці, а тому їх треба відсторонити і відповідно розвалити не тільки наступальні плани, а взагалі увесь командний склад ЗСУ! Бо шось задохуа добре воюють!
Але не забувайте!
Шлімазл наше фсьо!
А завгосп поцріот!