РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4563 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
8 864 71

На этой неделе будут важные визиты наших партнеров, важные переговоры, а самое главное – будет дальнейшее продвижение украинских позиций, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 июля выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Завтра начинается важная неделя, когда мы впервые отметим День Украинской Государственности 28 июля.

Во время такой жестокой войны, на шестом месяце. После восьми лет войны в Донбассе. Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимости.

Поэтому не расслабляемся и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делаем все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и чтобы собрать для Украины как можно больше поддержки.

Читайте: Россия подтвердила удар по порту в Одессе на следующий день после "зернового соглашения"

На этой неделе будут важны визиты наших партнеров, будут важны переговоры, а самое главное – будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии и экономике.

Я благодарен всем, кто защищает государство! И желаю всем нам, всем украинцам, результативной новой недели", - отмечается в сообщении.

Также смотрите: Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (20505) обращение (753)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
показать весь комментарий
24.07.2022 22:51
+33
.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:23
+29
"Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю."
показать весь комментарий
24.07.2022 22:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Було б краще якщо би він зовсім не де не світився ! Але вже маємо те що маємо !
показать весь комментарий
24.07.2022 22:19 Ответить
Він знає що відосики та вираз впевненого обличчя діло рейтингове та якщо їх багато будет - населення забудет про Єрмака, Спарц, Маріуполь, Херсон, Вагнергейт, землю ті всі інші непопулярні рішення...

Запасаемся засобами впливу на пацюків.

_______________
Хлопці, бережемо Бутусова. Дуже він їм заважає.
показать весь комментарий
24.07.2022 23:06 Ответить
Всё, где звучит фамилия Зеленский, прекратил читать-смотреть уже год. Вся его команда ФСБ. А ему нужно лечится в ПНД
показать весь комментарий
24.07.2022 22:21 Ответить
Оце позиція... Гарне розуміння олігархії в дії...

А що на рахунок Юлі? Якщо прибрати наклепи та чисто по фактам, вона "не змога" чи вона стравлюючий краник? Чи ще щось? Яка ваша думка?
показать весь комментарий
24.07.2022 23:20 Ответить
.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:23 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 22:42 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 22:51 Ответить
в зе творча криза?
показать весь комментарий
24.07.2022 22:25 Ответить
не, это у него месячные суточные......
показать весь комментарий
24.07.2022 22:43 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 22:30 Ответить
Просунути б тобі по саме німагу. Коли обміняєш азовців?
показать весь комментарий
24.07.2022 22:30 Ответить
Нужен диалог с избирателями, це лапша на вуха.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:31 Ответить
Шкода, що не всі це розуміють....
показать весь комментарий
24.07.2022 22:32 Ответить
Цікаво, що Угорщину за парасолькою взагалі не видно.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:50 Ответить
Кстати, ответные визиты не из ОМАНа ли?
показать весь комментарий
24.07.2022 22:32 Ответить
та сейчас шифроваться уже смысла нет....., теперь напрямую с Лубянки.....
показать весь комментарий
24.07.2022 23:04 Ответить
війни боюсь менше ніж переговорів цих падлюк зебуїнів... від слів переговори мене вже теліпає
показать весь комментарий
24.07.2022 22:36 Ответить
вечірній пздун.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:37 Ответить
"Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю."
показать весь комментарий
24.07.2022 22:37 Ответить
https://twitter.com/i/status/1550792884139577344 https://twitter.com/i/status/1550792884139577344 )))
показать весь комментарий
24.07.2022 23:09 Ответить
TO55@_to55_

утро началось с ужасных новостей - погиб мой военный друг, комбриг.
сдали позицию…
слили врагу…
показать весь комментарий
24.07.2022 22:37 Ответить
перший етап здачі був довоєний, це вже всі зрозуміли. другий етап мав бути кожен раз, але Джонсон і Дуда нас рятували своїми неанонсованими візитами, тільки захиталось крісло під Джонсоном, в нас все пішло по піхві. Сєвєродонецьк... Лисичанськ... а зараз отаке, зараз активізували внутрішніх гнид, тому що не вдається їм черезх зовнішні причини. всіляки Хаймарси і тд заважають просто втупу влоб все продати, це буде дуже помітно, тому що терпіти поразки з допомогою якісної зброї було б дуже провокативно... а тепер пішли зєрмаковщіна, підкупи, зливання інфи, прибиранная результативних командирів на потрібних ділянках де треба здати...

Моторошно...
показать весь комментарий
24.07.2022 22:43 Ответить
Якщо є прибирання результативних командирів, то військова хунта під час війни (головне щоб без зрадників та тих хто наживався на війні з 2014) не найгірша модель керування державою. І щоб з сізо сбу волали відчайдушні воплі з зізнаннями кремлівських агентів, а потім глухі пух, пух, це шмяк, ляп, шмяк
показать весь комментарий
25.07.2022 10:41 Ответить
Петро Порошенко@poroshenko

https://twitter.com/poroshenko/status/1551273360516173840 3 ч

25 лютого 2022-го 28-а ОМБр під командуванням полковника Гуляєва вступила в бій з путіноїдами, які намагалися висадити десант біля Коблевого, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. Окупантам дали по зубах. Плани путіна захопити весь Південь - провалилися.

Звертаюся до одеситів, міського Голови Одеси, міськради. Підтримайте ініціативу нашої команди перейменувати одну з вулиць Одеси на честь полковника Гуляєва. Його бригада дуже багато зробила для захисту міста. І зробить ще більше.
показать весь комментарий
25.07.2022 00:32 Ответить
Почему у нас государственнорсть привязали к крещению 988 года?Куда делось почти 150 лет истории до этого события?
показать весь комментарий
24.07.2022 22:40 Ответить
Цікаво , що місто ( зараз Стамбул) існувало 7 тис років до РХ, тобто йому - 9 тис років .
А ТРИПОЛЬСКА українська ХЛЕБОРОБСЬКА ера мае 6 тисяч років
У Стамбул возили українське зерно 6 тис років на судах по Дніпру і Дністру і увздовж Черного моря
показать весь комментарий
24.07.2022 22:49 Ответить
Коли воно буде говорити своїми словами? Зверніть увагу, воно постійно читає тексти, які йому пишуть. Хто бачив пряму мову приЗедента? Напишіть, хочу подивитись.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:41 Ответить
навіщо тобі його пряма мова? включи скабєєву, там приблизно те ж саме буде, але ще й заіканням ееее, бєєє., ммм... ееее... дайтє рузкій язик владімір владіміравіч на калєні встану https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
показать весь комментарий
24.07.2022 22:45 Ответить
Олександре, не треба слухати 1 дивитись, коли в1н говоре без бумажки. Це, коли у людини температура 40 1 у не1 марення.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:48 Ответить
Если Зеленский не будет читать с листика то от его речей у западных партнеров уши завернуться
показать весь комментарий
25.07.2022 08:23 Ответить
Навряд завернуться бо буде переклад і там все виправлять! Це хіба що завернеться у тих, хто розуміє українську мову!
показать весь комментарий
25.07.2022 12:35 Ответить
Зто знае в ліцо героїв ?

показать весь комментарий
24.07.2022 22:43 Ответить
Три командири: командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина) та майор морпіхів Сергій Волинський (Волина) останніми вийшли з території «Азовсталі».
Були до кінця.
показать весь комментарий
24.07.2022 23:20 Ответить
Пусті балачки. Поки Україна не почне завдавати ударів по РФ - війна не припиниться.
Якщо Зеленський не в змозі отримати від союзників ці ракети, то в цьому винен саме він, а не союзники, які прямо кажуть, що Єрмак - агент рашки.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:44 Ответить
Вова , прибери дЕрьмака , і не заговорюй українцям зуби . !!! .

ПРИБЕРИ ДЕРЬМАКА , ВОВА . !!!
показать весь комментарий
24.07.2022 22:46 Ответить
Якщо буратіно нарцис - він не захоче зрозуміти хто про нього піклувався, як, і навіщо...
показать весь комментарий
25.07.2022 10:44 Ответить
За дорученням голови президента Андрія Єрмака, Володимир Зеленський провів нараду з керівником адміністрації президедента Ізраїлю. Обговорили улюблені канали в тіктоці і борг по комуналці негромадянина Коломойського. Джерело
показать весь комментарий
24.07.2022 22:49 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 22:50 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 22:51 Ответить
Володимир , а чого 95 квартал кацапською мовою виступає в ЕВРОПІ , МОНАТИК поет кацапською мовою в Европі . Шо це за ганьба ????

відклич їх до ВСУ - хай там мову вчать
показать весь комментарий
24.07.2022 22:53 Ответить
Цікаве питання - знае український президент ЩО ТАКЕ ЛІГІТИМНИСТЬ ?

якщо знає , тоді чого НЕЛЕГІТИМНОГО ЕРМАКА сують у кожну дирку поперед легітимних ( тобто обраних народом) ⁉️⁉️
показать весь комментарий
24.07.2022 22:56 Ответить
А поняття "Держава" і "Країна" ототожнюється цим професором.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:05 Ответить
О, Єрмак йому майку змінив на колір земляної жаби і наказав перестати голитися зовсім, напевно і митися.

Вірний розрахунок на його зе-виборців
показать весь комментарий
24.07.2022 22:57 Ответить
Але відзначимо (с)
как шашлыки на майские и день пабєды. ему бы только отмечать...
показать весь комментарий
24.07.2022 22:58 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 23:01 Ответить
Видимо пообещали отдать Херсон, бо Зеле нужны какие-то победы.
показать весь комментарий
24.07.2022 23:12 Ответить
Візити партнерів - це ревізори, скільки Єрмак віддає ботам Подоляка з помочі Заходу, скільки ОПУ витрачає на повне захоплення влади в Україні - адже чим нульовішій буюджет країни тим більша їй допомога , ау сі ОПУшні татарови живуть з бюджету.
показать весь комментарий
24.07.2022 23:20 Ответить
Прес-аташе в Єрмака старанний...
Кожен день щось розповідає про діяльність шефа!
показать весь комментарий
24.07.2022 23:56 Ответить
Сергій Савка@rs_ssw

Ну що котани? Ітогі падвєдьом?

1. Південь готували до здачі 3 роки! Розмінували все що можна. При наступі 24.02 - навіть не пробували щось протиставити - тупо вивели всі силові структури!
2. Воду в Крим дали.
3. Від компенсації за анексію АРК в розмірі 150+ ярдів - відмовились!
4. Майже пів року зеблєдва придумувала, як припинити постачання зброї від союзників - і знайшла спосіб! Тупо передала всю владу в державі завгоспу з поганялом Козирь! Він же - ФСБшний ******* "штірліц"!
5. Підписавши якусь дику ***** про "хлібне перемир'я" - дефакто віддали південь ворогу і терористу з гарантіями з боку України, що забирати силою ми його не будемо три місяці, тобто ніколи, бо за три місяці вони підпишуть ще якусь дику ***** про "газове перемир'я" - бо ми ж не можемо лишити європку без газу на зиму?
6. Тим часом штопане ДеБеРе порушує справу за контрнаступ ЗСУ в 2014-му! Тобто генерали не згодні стояти під обстрілами кацапів три місяці, а тому їх треба відсторонити і відповідно розвалити не тільки наступальні плани, а взагалі увесь командний склад ЗСУ! Бо шось задохуа добре воюють!
Але не забувайте!
Шлімазл наше фсьо!
А завгосп поцріот!
показать весь комментарий
25.07.2022 00:21 Ответить
Про яку сумк йдеться:- 10, 100, 500млрд?
показать весь комментарий
25.07.2022 09:12 Ответить
Чонгар проходили російські колони о 01.30 а чому повномасштабне вторгнення зважає на 05.00 ?
показать весь комментарий
25.07.2022 12:29 Ответить
"після Маріуполя ніяких перемовин"
показать весь комментарий
25.07.2022 01:59 Ответить
зеленский оманско-ермаковская гнида
показать весь комментарий
25.07.2022 05:06 Ответить
Коли зрадника дерьмака відсторониш говорун
показать весь комментарий
25.07.2022 05:47 Ответить
25 грудня 2022 року.......нема.....УКРАИНЫ
показать весь комментарий
25.07.2022 05:52 Ответить
видосиков видос видосикович настолько задолбал своими видосиками, что если раньше было противно слушать его гнусавую речь, то сейчас уже становится стыдно...
показать весь комментарий
25.07.2022 06:47 Ответить
оманські кнурі - виродки і перевертні ...і далі здають Україну...БОЖЕ,краще б воно втікло....це ницість,це сором,це кров і біль України і народу.....
показать весь комментарий
25.07.2022 07:54 Ответить
Сподіваюсь побачити цю остогидлу мордяку у в'язниці разом з Ермаками, татаровими, коломойськими і усією ********, що привели Україну до повного *******.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:15 Ответить
А нахия этот модник нацепил на себя совковый дубок? У нас есть свой пиксель.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:38 Ответить
А можна якось забанити цього членограя? Такб щоб не бачити його ні на цензорі, ні взагалі...
показать весь комментарий
25.07.2022 12:17 Ответить
В Єрмака найкращий прес-аташе з усіх, які були в політичного бомонду в історії ******** України! На міжнародному рівні навіть Пєсков (Кадиров) перед ним блідо виглядає!
показать весь комментарий
25.07.2022 21:43 Ответить
 
 