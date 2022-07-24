На этой неделе будут важные визиты наших партнеров, важные переговоры, а самое главное – будет дальнейшее продвижение украинских позиций, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 июля выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Завтра начинается важная неделя, когда мы впервые отметим День Украинской Государственности 28 июля.

Во время такой жестокой войны, на шестом месяце. После восьми лет войны в Донбассе. Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимости.

Поэтому не расслабляемся и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делаем все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и чтобы собрать для Украины как можно больше поддержки.

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На этой неделе будут важны визиты наших партнеров, будут важны переговоры, а самое главное – будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии и экономике.

Я благодарен всем, кто защищает государство! И желаю всем нам, всем украинцам, результативной новой недели", - отмечается в сообщении.

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