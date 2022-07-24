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Вертолет Ми-24В, который Украине передала Чехия, работает ракетами по позициям войск РФ. ВИДЕО

Украинские воины из вертолетов Ми-24В уничтожают позиции российских оккупантов.

Об этом сообщил в фейсбуке авиационный эксперт Виталий Трубников, передает Цензор.НЕТ.

"Один из вертолетов Ми-24В, которые Украине передала Чехия, работает ракетами по позициям россиян", - прокомментировал он видео.

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армия РФ (19387) уничтожение (7030) ВСУ (6626) вертолёт (1106) Воздушные силы (2339)


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Топ комментарии
+40
Он их запустил по позициям казламордых *********. У вас с этим какие-то проблемы?
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24.07.2022 22:59
+36
отримання таких гвинтокрилів для армійської авіації не менш важливе, аніж передача M142 HIMARS для реактивної артилерії ЗСУ.
Дякуємо чехам за передану ескадрілью.
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24.07.2022 22:55
+19
Ta skoka mozhna zadavatj etat tupii vapros . Dumajesh ukrainskie piloti nastoka tupi , chto niznajut chjo delajut ? A ?
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24.07.2022 22:57
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Ta skoka mozhna zadavatj etat tupii vapros . Dumajesh ukrainskie piloti nastoka tupi , chto niznajut chjo delajut ? A ?
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24.07.2022 22:57 Ответить
Вже на всіх мілітарних сайтах до деталей розклали що так запускають важкі нар с 24, с 25, с 13. Є методики, якісь прилади, приціли. Ці ракети важать 130 кг
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24.07.2022 23:06 Ответить
з кабрірування в бік ворога) в цій війні ППО сильніша за авіацію. на наше щастє.
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24.07.2022 22:57 Ответить
Відрізняйте ППО (яка в нас є) від ПРО (якої в нас фактично немає). До того ж захисту від ударів ствольної артилерії та РСЗО типу "град" - не існує в світі ні в кого. Збивати снаряди та некеровані швидкі ракети - ще не навчилися.

Навіть якщо всі обіцяні системи NASAMS поставлять на чергування в Харкові - нічого не зміниться взагалі. Вірніше, зміниться - загарбники ще лютіше будуть стріляти по Харкову, аби показати потім картинку "дивіться, українці, непереможненька армія срашки знищіла вашу останню надію - натівські NASAMS".

Єдине реально рішення - фізичне відсунення загарбників від міста. І ЗСУ над цим працюють.
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24.07.2022 23:47 Ответить
Ага, тих генералів що відігнали орків від міста перевели, першого в суми, другого в полтаву... третій що поставили - підпустив до Харкова. Тож саме що і з Херсоном тількки впоперек. Ціль - зніщеня домівок українців. В попередніх війнах московити також вибивали будунки. Це не війна за .... (вписати що бажаєе) - це війна за зруйшноване кільце на вісотах 200м+ над рівнем моря. Відповідь на питання "чому?" - там же де і відповідь на питання "чому РФ не б'є по бетонці на яку зе вкрав с ковидфонду"...... Neo History.
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25.07.2022 00:21 Ответить
Слухай! Коли ти навчишся писать без помилок? Гидко читать! Так і хочеться "заспамить" - щоб не ганьбив мову!
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25.07.2022 06:26 Ответить
Навіть з кабрування стрільба "не в білий світ". Там є свої способи прицілювання. Чи використовують їх хлопці і чи є для цього технічні пристрої саме в Миі-24 - наскільки мені відомо, в американських гвинтокрилах таке є ще з часів в'єтнамської війни. Враховуючи, що даний конкретний гвинтокрил пройшов модернізацію в Чехії, то все можливо.
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24.07.2022 23:41 Ответить
Он их запустил по позициям казламордых *********. У вас с этим какие-то проблемы?
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24.07.2022 22:59 Ответить
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24.07.2022 23:06 Ответить
за своих душа болит
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25.07.2022 08:24 Ответить
выпустил по рузькому дерьму

орк, ваша уловка - двойные ники для определения свой-чужой, давно извевестны.

В спам, рузькэ
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24.07.2022 23:39 Ответить
красунчик)
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24.07.2022 22:54 Ответить
отримання таких гвинтокрилів для армійської авіації не менш важливе, аніж передача M142 HIMARS для реактивної артилерії ЗСУ.
Дякуємо чехам за передану ескадрілью.
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24.07.2022 22:55 Ответить
Клип у этой музыке прикольный.любителям Баварии рекомендую посмотреть
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24.07.2022 22:57 Ответить
в рамках расследования и подготовки к процессу над раской федераской:
Россия: Насильственные исчезновения гражданских лиц из Украины
Задержанных незаконно вывозят в Россию и, возможно, удерживают в качестве заложников
https://www.hrw.org/ru/news/2022/07/15/russia-forcible-disappearances-ukrainian-civilians
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24.07.2022 23:00 Ответить
Можете показать видео как вы пульнули,хотя бы с автомата?
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24.07.2022 23:31 Ответить
Страшна зброя доя кого б вона не була
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24.07.2022 23:00 Ответить
🍾👏
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24.07.2022 23:17 Ответить
лады в каждый дом
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24.07.2022 23:42 Ответить
Мне кажется порою, что рашисты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых ЖИГУЛЕЙ....

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25.07.2022 07:10 Ответить
 
 