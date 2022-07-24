Вертолет Ми-24В, который Украине передала Чехия, работает ракетами по позициям войск РФ. ВИДЕО
Украинские воины из вертолетов Ми-24В уничтожают позиции российских оккупантов.
Об этом сообщил в фейсбуке авиационный эксперт Виталий Трубников, передает Цензор.НЕТ.
"Один из вертолетов Ми-24В, которые Украине передала Чехия, работает ракетами по позициям россиян", - прокомментировал он видео.
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+40 Oleg K #525841
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Навіть якщо всі обіцяні системи NASAMS поставлять на чергування в Харкові - нічого не зміниться взагалі. Вірніше, зміниться - загарбники ще лютіше будуть стріляти по Харкову, аби показати потім картинку "дивіться, українці, непереможненька армія срашки знищіла вашу останню надію - натівські NASAMS".
Єдине реально рішення - фізичне відсунення загарбників від міста. І ЗСУ над цим працюють.
орк, ваша уловка - двойные ники для определения свой-чужой, давно извевестны.
В спам, рузькэ
Дякуємо чехам за передану ескадрілью.
Россия: Насильственные исчезновения гражданских лиц из Украины
Задержанных незаконно вывозят в Россию и, возможно, удерживают в качестве заложников
https://www.hrw.org/ru/news/2022/07/15/russia-forcible-disappearances-ukrainian-civilians
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых ЖИГУЛЕЙ....