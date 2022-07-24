Вертолет Ми-24В, который Украине передала Чехия, работает ракетами по позициям войск РФ. ВИДЕО

Украинские воины из вертолетов Ми-24В уничтожают позиции российских оккупантов.

Об этом сообщил в фейсбуке авиационный эксперт Виталий Трубников, передает Цензор.НЕТ.

"Один из вертолетов Ми-24В, которые Украине передала Чехия, работает ракетами по позициям россиян", - прокомментировал он видео.

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