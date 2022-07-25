Переданные Великобританией гаубицы L119 уже в зоне боевых действий на Донбассе. ВИДЕО

В сети опубликовано первое видео переданных Украине Великобританией 105-мм пушек L119 в зоне боевых действий на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, всего британцы планируют передать Украине 36 легких прицепных гаубиц L119 и 72 тысяч артиллерийских снарядов к ним.

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