Оккупанты ради развлечения обстреливают из гранатомета жилой дом в захваченном Северодонецке. ВИДЕО
Российские оккупанты ради развлечения обстреляли из гранатомета жилой дом в захваченном Северодонецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного преступления оккупанты опубликовали в соцсетях. На записи видно, что один из оккупантов производит два выстрела из гранатомета в окно двухэтажного многоквартирного дома. Другой стреляет из автомата.
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