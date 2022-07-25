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Оккупанты ради развлечения обстреливают из гранатомета жилой дом в захваченном Северодонецке. ВИДЕО

Российские оккупанты ради развлечения обстреляли из гранатомета жилой дом в захваченном Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного преступления оккупанты опубликовали в соцсетях. На записи видно, что один из оккупантов производит два выстрела из гранатомета в окно двухэтажного многоквартирного дома. Другой стреляет из автомата.

Читайте: 358 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 686 - ранены, - Офис генпрокурора

армия РФ (19249) оккупация (10146) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+24
********...
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25.07.2022 14:34
+19
худоба скажена!
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25.07.2022 14:38
+19
Они и клетку поломают. Да и кормить их надо, а зачем? Лучше мочить их...
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25.07.2022 14:43
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25.07.2022 14:34 Ответить
худоба скажена!
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25.07.2022 14:38 Ответить
Ну что делать с гибонами ? В клетку только садить
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25.07.2022 14:39 Ответить
Они и клетку поломают. Да и кормить их надо, а зачем? Лучше мочить их...
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25.07.2022 14:43 Ответить
Вы не понимаете: это особый путь и высокая духовность.
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25.07.2022 16:59 Ответить
Да нормальные крепкие у нас есть клетки в Киевском зоопарке где обезьяны живут. Как раз им там место будет. А главного гомодрила КаДырова к самцу горилы подселить.
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25.07.2022 20:28 Ответить
Орки
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25.07.2022 14:41 Ответить
хворі нелюди...
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25.07.2022 14:45 Ответить
Суки, ненавиджу!
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25.07.2022 14:53 Ответить
Они ж косые
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25.07.2022 15:01 Ответить
Ось тільки на це вони і здатні. Чурки там якісь белькочуть чи шо? Одним словом-орочня.
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25.07.2022 15:02 Ответить
Чеченці знімають черговий сюжет для "Тік-ток"
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25.07.2022 15:34 Ответить
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25.07.2022 17:45 Ответить
Це не чеченці, а "калоборанти" - або ще кадировці! У нас такі самі є! Це той випадок, коли мова не має значення!
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25.07.2022 23:18 Ответить
Кадирівці, тік токери.
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25.07.2022 15:03 Ответить
овцеёбы ссаные.
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25.07.2022 15:04 Ответить
Це ж чеченці.Навіть якщо і кадирівці, але етнічно чеченці.
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25.07.2022 15:06 Ответить
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25.07.2022 17:42 Ответить
В ДНР и ЛНР дети и внуки завезенной кацапни А кто в к вам в Чечню кадыровцев завез?
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25.07.2022 19:58 Ответить
сказал бы на каком они разговаривают, если понимаешь разницу.
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25.07.2022 21:41 Ответить
На ингушском языке.
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25.07.2022 23:27 Ответить
Що це в барана за гранатомет? ГМ-94?
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25.07.2022 15:41 Ответить
Мудаки ипаные!
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25.07.2022 15:51 Ответить
І мова "російська" така... і поведінка зовсім "християнська"... ТВАРЮКА ДЕБІЛОЇДНА!!! тебе зліпили з гівна шакала.
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25.07.2022 15:55 Ответить
Cechen?
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25.07.2022 16:09 Ответить
О, овцеепы.ВСУ нужно обязательно соблюдать традиции детей гор и резать их раненым бошки.
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25.07.2022 16:15 Ответить
Это ж чей-то дом, квартира, в которой прожили много лет, свой маленький мир, уют. Там, может быть детская кроватка стояла, игрушки...Теперь из-за минутного удовольствия рашистских тварей вернуться семье будет некуда. Мы не должны такое прощать, украинцы...
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25.07.2022 16:17 Ответить
Коли вже здійсниться українська мрія-побачити їх:підвішеними за яіца на всіх площах України.
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25.07.2022 16:24 Ответить
пі да ра си бородаті!
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25.07.2022 16:25 Ответить
овцейопи
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25.07.2022 16:38 Ответить
Их куски зрелищно разлетятся, когда попадёт по ним.
Вопрос времени.
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25.07.2022 17:02 Ответить
Знов ган Донівські тік-токери?
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25.07.2022 17:19 Ответить
Обезьяны какие то походу которые с гор спустились и увидели большой каменный дом
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25.07.2022 20:24 Ответить
Эта росийские асвабадители асвабаждают украинский братский нарот ат Зеленскага
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25.07.2022 20:25 Ответить
Не надо тут нации оскорблять, кем бы они не были это роССийские оккупанты будь они прокляты...СЛАВА УКРАИНЕ И ДА ПОМОЖЕТ БОГ УКРАИНЕ.....
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25.07.2022 23:31 Ответить
 
 