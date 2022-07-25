Оккупанты ради развлечения обстреливают из гранатомета жилой дом в захваченном Северодонецке. ВИДЕО

Российские оккупанты ради развлечения обстреляли из гранатомета жилой дом в захваченном Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного преступления оккупанты опубликовали в соцсетях. На записи видно, что один из оккупантов производит два выстрела из гранатомета в окно двухэтажного многоквартирного дома. Другой стреляет из автомата.

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