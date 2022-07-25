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Милованов отозвал свои обвинения в адрес Львовской таможни в вымогательстве взятки. ВИДЕО

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов отзывает свое обвинение в адрес Львовской таможни в вымогательстве взятки.

Об этом он отметил во время телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

В прямом эфире Тимофей Милованов отозвал свои претензии и признал профессионализм Львовской таможни.

По его словам, после проведения недельной тщательной проверки на Львовской таможне оказалось, что взятку с волонтеров "КШЭ" никто не требовал.

"Оказалось, на самом деле, что Львовская таможня очень хорошо поработала. Они провели внутреннее расследование... Сами разобрались. Оказывается, что все на нервах... Я не хочу на кого конкретно говорить, но немного люди перессорились, но все они делают одно дело. Там большой измены нет", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Такие заявления не помогают Украине": ответ Спартц на "политическое животное" от Милованова. ВИДЕО

взятка (6160) таможня (1959) Милованов Тимофей (289) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+32
Отримавши хабар від Львівської митниці, Милованов спростував власні звинувачення цієї митниці у хабарництві... Якось так все було.
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25.07.2022 15:07
+21
Цей шпокнутий зелений виродок обісрав Конгрес США. Що йому та митниця? Знахабніла наволоч рахує себе за небожителя.
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25.07.2022 15:21
+18
Порішали та й *******... А рило в пуху, певно, у всіх.
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25.07.2022 15:07
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Отримавши хабар від Львівської митниці, Милованов спростував власні звинувачення цієї митниці у хабарництві... Якось так все було.
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25.07.2022 15:07 Ответить
Цей шпокнутий зелений виродок обісрав Конгрес США. Що йому та митниця? Знахабніла наволоч рахує себе за небожителя.
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25.07.2022 15:21 Ответить
и тут песня : что ж ты фраер сдал назад
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25.07.2022 17:26 Ответить
Ну справді, чого там, свої ж люди...
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25.07.2022 19:16 Ответить
Порішали та й *******... А рило в пуху, певно, у всіх.
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25.07.2022 15:07 Ответить
пока отстрел павликов морозових не начнется - будут нацию продавать охлократии ради геноцида....

_____________

на забуваємо що головний ворог - це олігархія, а орки - тимчасові.
Популяризуйте думку що потрібні люди далекі від них та близькі до нації.

Степан Хмара, Олесь Доний, Марина Ставнийчук та інші достойні люди.
А зараз це будуть військові, їх також будуть підкупляти.
Будьте розумні та щасливі!
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25.07.2022 16:02 Ответить
розумні рідко бувають щасливі.... пояснювати не буду...
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25.07.2022 16:10 Ответить
В умовах окупаційного геноциду ті що про це знають авжеж засмучені літописом... Але ті що насправді РА з УМНІ, не просто дуже умні, ті не пускають всередину те що нам нав'язують тварі.

Тільки такі зможуть навести лад в країні, тому вони дуже небажані охлократії...

А другого способу звільнитись нації способу немає.
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25.07.2022 17:02 Ответить
АбиНеПорошенко? )))
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25.07.2022 17:07 Ответить
УНР чому програла Московии?
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25.07.2022 17:39 Ответить
Де Білл, шо з нього візьмеш...
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25.07.2022 15:07 Ответить
Всі роблять одну справу-закидують частину бабла з хабарів на самий верх...
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25.07.2022 15:07 Ответить
честно говоря...еще больше вопросов появилось...
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25.07.2022 15:09 Ответить
Разве можно святых обижать? Тем более дебилу...
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25.07.2022 15:11 Ответить
Ждем теперь ответочку от таможни на милованова.
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25.07.2022 15:12 Ответить
Не вибачився, а відкликав.
Це як в кацапів новояз не вибухи, а хлопкі.
Малорос - в зеленій, пліснявій команді-підворотні 95
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25.07.2022 15:12 Ответить
Я не хочу на когось конкретно говорити, але трохи люди пересварилися, але всі вони роблять одну справу. Там великої зради немає", то есть по крохам но каждый день.
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25.07.2022 15:13 Ответить
великої зради немає, а яка є, маленька? Щось те миловаов недоговорює.
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25.07.2022 15:58 Ответить
интересный разворот... наверное, тот, кто крышует эту митницю, сказал, Тимоша, ты что, дебил...
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25.07.2022 15:14 Ответить
Бил нєправ, погорячілся. Ізвініте дєбіла!. Дяденькі,... нє отлучайтє от корита...
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25.07.2022 15:16 Ответить
а ну супер)
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25.07.2022 15:19 Ответить
Перед Спартц цей покидьок не хоче вибачатися чи з ОПи інші вказівки.
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25.07.2022 15:20 Ответить
в стране полньім ходом война а у нас "очільник наглядової ради укроборонпрому" - гомеопат!....

Зеленський знімай з посад цих дебілів, бо народ почне вішати.......
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25.07.2022 15:21 Ответить
Порішали
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25.07.2022 15:22 Ответить
А можна буде усунути його разом з Єрмаком?
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25.07.2022 15:23 Ответить
Очільник наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов - бесполезный чиновник из бесполезной организации.
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25.07.2022 15:27 Ответить
Не потрібно робити з гі.на бич.
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25.07.2022 15:29 Ответить
отримав доляху
дебіл
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25.07.2022 15:29 Ответить
Куди поділись дИбіли, які аплодували в долоньки від радості, що пліснява позбувається наглядових рад?
Вам же, довбням, казали, що вони позбуваються не наглядових рад, а авторитетних інозомних спеціалістів, щоб на їх місця прилаштувати бикуватих дуполизів мілованових, для розпилу бабла. Навіть закончик проголосували. І мокшанський наступ не завадив.
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25.07.2022 15:35 Ответить
босяк обісрався?
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25.07.2022 15:37 Ответить
Навіщо ви рекламуєте те що не вартує уваги, цей непотріб треба викинути на смітник історії і забути.
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25.07.2022 15:37 Ответить
Господи, ну когдп эта вся зешобла окончательно ******** в эмиграцию!!!?
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25.07.2022 15:38 Ответить
КАрочє пАрЄшалі...
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25.07.2022 15:38 Ответить
Милованов це саме той , що просував у нформаційному просторі США ЩЕ У ПЕРШІ імсяці війни думку солоденьку для корупціонерів, на котрих він працює радником . Недослівно це по смислу звучало так - Україна доросла вже дічинка й сама без контролерів з заходу може підіймати себе за гроші Заходу та США
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25.07.2022 16:05 Ответить
А насправді , це яйця Пінчука в кошику влади , він керує в Україні Школою Економіки , котру створив й є її меценатом Пінчук. Відокремлена частина Голосу що спіпрацювала ДО ВІЙНИ з Слугами- це теж яйця Пінчука
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25.07.2022 16:08 Ответить
"Я - дебіл..." (с) ****, як же він в професорах служить? І оце - "політична тварина", ну, дебіл натуральний. Якщо взагалі не шпійон
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25.07.2022 16:56 Ответить
У Зели самые лучшие кадры в мире .
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25.07.2022 17:20 Ответить
Тепер Львівська митниця має звинуватити Зеленку Мілованова в непрофесійності та невілповідності займаній посаді, звільнення з посади та відкриття кримінальної справи за створення перешкод у роботі державного органу!
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25.07.2022 17:25 Ответить
за наклеп мілованова суку під суд
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25.07.2022 17:33 Ответить
всі білі і пухнасті, але осадочок залишився
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25.07.2022 17:57 Ответить
Схоже, мілованов так і не зрозумів, що «почесне» звання дебіл, йому присвоєно довічно. А тому підтверджувати це звання чи проходити курси підвищення кваліфікації мілованову не треба!
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25.07.2022 18:00 Ответить
Це не Спартц обсирати. Получив піздю...ну від Эрмака, що викриває налагоджени корупційну схему і зразу вибачився. Дебіл є дебіл.
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26.07.2022 08:12 Ответить
 
 