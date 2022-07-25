Милованов отозвал свои обвинения в адрес Львовской таможни в вымогательстве взятки. ВИДЕО
Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов отзывает свое обвинение в адрес Львовской таможни в вымогательстве взятки.
Об этом он отметил во время телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.
В прямом эфире Тимофей Милованов отозвал свои претензии и признал профессионализм Львовской таможни.
По его словам, после проведения недельной тщательной проверки на Львовской таможне оказалось, что взятку с волонтеров "КШЭ" никто не требовал.
"Оказалось, на самом деле, что Львовская таможня очень хорошо поработала. Они провели внутреннее расследование... Сами разобрались. Оказывается, что все на нервах... Я не хочу на кого конкретно говорить, но немного люди перессорились, но все они делают одно дело. Там большой измены нет", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
_____________
на забуваємо що головний ворог - це олігархія, а орки - тимчасові.
Популяризуйте думку що потрібні люди далекі від них та близькі до нації.
Степан Хмара, Олесь Доний, Марина Ставнийчук та інші достойні люди.
А зараз це будуть військові, їх також будуть підкупляти.
Будьте розумні та щасливі!
Тільки такі зможуть навести лад в країні, тому вони дуже небажані охлократії...
А другого способу звільнитись нації способу немає.
Це як в кацапів новояз не вибухи, а хлопкі.
Малорос - в зеленій, пліснявій команді-підворотні 95
Зеленський знімай з посад цих дебілів, бо народ почне вішати.......
дебіл
Вам же, довбням, казали, що вони позбуваються не наглядових рад, а авторитетних інозомних спеціалістів, щоб на їх місця прилаштувати бикуватих дуполизів мілованових, для розпилу бабла. Навіть закончик проголосували. І мокшанський наступ не завадив.