Милованов отозвал свои обвинения в адрес Львовской таможни в вымогательстве взятки. ВИДЕО

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов отзывает свое обвинение в адрес Львовской таможни в вымогательстве взятки.

Об этом он отметил во время телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

В прямом эфире Тимофей Милованов отозвал свои претензии и признал профессионализм Львовской таможни.

По его словам, после проведения недельной тщательной проверки на Львовской таможне оказалось, что взятку с волонтеров "КШЭ" никто не требовал.

"Оказалось, на самом деле, что Львовская таможня очень хорошо поработала. Они провели внутреннее расследование... Сами разобрались. Оказывается, что все на нервах... Я не хочу на кого конкретно говорить, но немного люди перессорились, но все они делают одно дело. Там большой измены нет", - отметил он.

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