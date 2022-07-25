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На счету противотанкистов 79-й бригады ДШВ уже 10 танков и 15 БТР противника. ВIДЕО

Десантники уже уничтожили десятки танков и бронетранспортеров оккупантов в районе выполнения задач на Донбассе.

Об этом сообщают на странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из Николаева, передает Цензор.НЕТ.

"Получив приказ противотанкисты оперативно выдвигаются на наиболее танкоопасные направления и точным огнем противотанковых управляемых ракет сжигают вражескую технику на расстояниях от 2,5 до 5 км", - говорится в тексте.

Украинские воины уничтожают технику врага отечественными разработками ПТКР и импортными видами этого оружия. На счету военных уже 10 танков и 15 БТР противника.

Читайте: Воины 79-й ОДШБр уничтожили российский разведывательный БПЛА "Элерон-3"

армия РФ (19249) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Де ж джавеліни?
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25.07.2022 16:22 Ответить
Там де треба, тебе не спитали.
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25.07.2022 18:02 Ответить
красунчики !!! Героям слава !
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25.07.2022 16:40 Ответить
Жгите вату !
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25.07.2022 17:11 Ответить
Танкова гармата мало здатна вразити ціль більш як на 2 км, а їх пальять з більшої дистанції. Отакі "стратеги" в Мордорі, тупа Орда світ завойовувати зібралась...
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25.07.2022 18:05 Ответить
Бережи вас Господь, герої
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25.07.2022 18:24 Ответить
 
 