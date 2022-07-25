На счету противотанкистов 79-й бригады ДШВ уже 10 танков и 15 БТР противника. ВIДЕО

Десантники уже уничтожили десятки танков и бронетранспортеров оккупантов в районе выполнения задач на Донбассе.

Об этом сообщают на странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из Николаева, передает Цензор.НЕТ.

"Получив приказ противотанкисты оперативно выдвигаются на наиболее танкоопасные направления и точным огнем противотанковых управляемых ракет сжигают вражескую технику на расстояниях от 2,5 до 5 км", - говорится в тексте.

Украинские воины уничтожают технику врага отечественными разработками ПТКР и импортными видами этого оружия. На счету военных уже 10 танков и 15 БТР противника.

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