В боях на Востоке Украины погибли американцы Брайан Янг и Люк Луцишин. ВИДЕО

На Донбассе в боях погибли американцы Брайан Янг и Люк Луцишин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NYT.

Известно, что гибель граждан США была подтверждена в Государственном департаменте в пятницу, 22 июля. Однако там не разглашали обстоятельства их гибели.

Давний друг Луцишина, 29-летний Кори Мессимер из Миртл-Бич, подтвердил журналистам NYT, что семье его друга сообщили о гибели 31-летнего Люка в бою. Известно, что бабушка погибшего родом из Украины.

По словам Месимера, Луцишин считал обязанностью воевать в Украине. Луцишин пошел добровольцем без предварительного военного опыта, что вызвало беспокойство у некоторых друзей. После того, как он прибыл в Украину в апреле, рассказывал о том, что им не хватает припасов и что их обстреливают из тяжелой артиллерии, вспоминает друг погибшего.

Как рассказал для Politico один из украинских командиров Руслан Мирошниченко, два американца, канадец и гражданин Швеции были убиты на прошлой неделе, когда российский танк открыл по ним огонь во время многочасового боя на передовой.

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Мужчины входили в состав сил специального назначения Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, отметил Мирошниченко. Их подразделение базируется вблизи Северска, города на востоке Донецкой области.

Пытаясь замедлить продвижение России, подразделения сдерживали наступление возле села Григоровка, что в двух милях к северо-востоку от Северска. Там, по словам Мирошниченко, "ребятам была поставлена задача занять огневые позиции" и расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку.

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"Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков", – сказал Мирошниченко. "Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех".