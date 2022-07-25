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В боях на Востоке Украины погибли американцы Брайан Янг и Люк Луцишин. ВИДЕО

На Донбассе в боях погибли американцы Брайан Янг и Люк Луцишин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NYT.

Известно, что гибель граждан США была подтверждена в Государственном департаменте в пятницу, 22 июля. Однако там не разглашали обстоятельства их гибели.

Давний друг Луцишина, 29-летний Кори Мессимер из Миртл-Бич, подтвердил журналистам NYT, что семье его друга сообщили о гибели 31-летнего Люка в бою. Известно, что бабушка погибшего родом из Украины.

По словам Месимера, Луцишин считал обязанностью воевать в Украине. Луцишин пошел добровольцем без предварительного военного опыта, что вызвало беспокойство у некоторых друзей. После того, как он прибыл в Украину в апреле, рассказывал о том, что им не хватает припасов и что их обстреливают из тяжелой артиллерии, вспоминает друг погибшего.

Как рассказал для Politico один из украинских командиров Руслан Мирошниченко, два американца, канадец и гражданин Швеции были убиты на прошлой неделе, когда российский танк открыл по ним огонь во время многочасового боя на передовой.

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Мужчины входили в состав сил специального назначения Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, отметил Мирошниченко. Их подразделение базируется вблизи Северска, города на востоке Донецкой области.

Пытаясь замедлить продвижение России, подразделения сдерживали наступление возле села Григоровка, что в двух милях к северо-востоку от Северска. Там, по словам Мирошниченко, "ребятам была поставлена задача занять огневые позиции" и расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку.

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"Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков", – сказал Мирошниченко. "Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех".

Госдепартамент США (1832) смерть (9225) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+38
Glory to the Heros !
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25.07.2022 17:07
+30
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25.07.2022 17:10
+21
вічна пам'ять та шана...
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25.07.2022 17:13
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Glory to the Heros !
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25.07.2022 17:07 Ответить
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25.07.2022 17:10 Ответить
Парней жалко. Вечная память. Но почему наши СМИ молчать о том, сколько сегодня погибло наших защитников, попав в засаду рашистов на юге Украины? Не хотят сеять панику? А может пора снять розовые очки и научится говорить правду.
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25.07.2022 17:11 Ответить
Где почитать?
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25.07.2022 17:15 Ответить
гнилой звездеж без пруфов
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25.07.2022 20:02 Ответить
вічна пам'ять та шана...
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25.07.2022 17:13 Ответить
Шкода. Мабуть добрий чолов'яга був судячи з світлини.
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25.07.2022 17:17 Ответить
Вічна шана Героям
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25.07.2022 17:21 Ответить
Шана
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25.07.2022 17:28 Ответить
Вечная память Героям! СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.07.2022 17:33 Ответить
Friden in Ruhe.
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25.07.2022 17:39 Ответить
Світла пам'ять Захисникам України
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25.07.2022 18:08 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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25.07.2022 18:10 Ответить
Дякуємо вам БРАТИ! Вічна слава!
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25.07.2022 18:26 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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американці не тільки зброю надають але й американські громадяни віддають життя за Україну
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25.07.2022 19:07 Ответить
Вічна пам'ять! Вважаю за доцільне назати їх призвищами вулиці в наших містах.
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25.07.2022 19:51 Ответить
Велика вдячність та велика шана Героям!
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25.07.2022 21:05 Ответить
 
 