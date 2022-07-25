Это первый за 12 лет визит в Украину латиноамериканского лидера, - Зеленский провел встречу с президентом Гватемалы Джамматтеи. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Рад приветствовать в Киеве Президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи! Это первый визит лидера из Латинской Америки в Украину не только с 24 февраля, но и за последние 12 лет. Проведем важные переговоры по развитию двусторонних отношений наших стран".

"Сегодня мы с Президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи договорились и дальше объединять наши усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции России и увеличения для нее цены за эту войну. Также во время визита подписано межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований и начат торгово-экономический диалог для воплощения конкретных проектов без посредников. Убежден, что это будет способствовать развитию бизнесовых, социальных, промышленных связей между нашими странами", - подчеркнул Зеленский.