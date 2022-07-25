РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9559 посетителей онлайн
Новости Видео
4 209 28

Это первый за 12 лет визит в Украину латиноамериканского лидера, - Зеленский провел встречу с президентом Гватемалы Джамматтеи. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Рад приветствовать в Киеве Президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи! Это первый визит лидера из Латинской Америки в Украину не только с 24 февраля, но и за последние 12 лет. Проведем важные переговоры по развитию двусторонних отношений наших стран".

"Сегодня мы с Президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи договорились и дальше объединять наши усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции России и увеличения для нее цены за эту войну. Также во время визита подписано межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований и начат торгово-экономический диалог для воплощения конкретных проектов без посредников. Убежден, что это будет способствовать развитию бизнесовых, социальных, промышленных связей между нашими странами", - подчеркнул Зеленский.

Гватемала (15) Зеленский Владимир (20409) Латинская Америка (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Передайте Володі, що лідери інших країн їдуть не до нього, а до українського народу, бо в нас війна. А він як тамада на весіллі, має цих гостей зустрічати, це обов'язок тамади, а люди йдуть не до тамади, а до молодих, а тамада має обслуговувати цей процес.
показать весь комментарий
25.07.2022 18:38
+6
"Такие вопросы задаёте, что даже неудобно отвечать" (Мимино)
показать весь комментарий
25.07.2022 18:41
+6
а мідрий нарід якраз їх вибрав управляти ними і віддав їм всі ключі від усієї України.
показать весь комментарий
25.07.2022 18:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ух ты, ах ты, все мы космонавты.
показать весь комментарий
25.07.2022 18:32 Ответить
"...не ту страну назвали Гондурасом"(с)
показать весь комментарий
25.07.2022 18:34 Ответить
крзліна, це ти про що перднуло, про свою підарасію?
показать весь комментарий
25.07.2022 19:24 Ответить
А що з дермаком?
показать весь комментарий
25.07.2022 18:34 Ответить
"Такие вопросы задаёте, что даже неудобно отвечать" (Мимино)
показать весь комментарий
25.07.2022 18:41 Ответить
Ну и отлично
показать весь комментарий
25.07.2022 18:36 Ответить
зепобеда!!! Впервые за 12 лет!!! Как вообще у него получается такую хню нести? Как может быть впервые, если 12 лет назад уже был визит??? Зеледент поклонник хирургического восстановления девственности?
показать весь комментарий
25.07.2022 18:38 Ответить
Передайте Володі, що лідери інших країн їдуть не до нього, а до українського народу, бо в нас війна. А він як тамада на весіллі, має цих гостей зустрічати, це обов'язок тамади, а люди йдуть не до тамади, а до молодих, а тамада має обслуговувати цей процес.
показать весь комментарий
25.07.2022 18:38 Ответить
А навіщо їм приїжджати, також як африканцям чи азіатам, якщо нам крім зернам нема чого запропонувати, а на інвестиції чи спільні підприємства нашій владі похер, бо вони обслуговують інтереси місцевих олігархів, а ті як спрути опутали всю країну і не збираються сюди нікого пускати ... хай краще собаками на сіні лежати, ніж комусь віддавати - такий в них принцип у цих жидів та татар
показать весь комментарий
25.07.2022 18:38 Ответить
ну якщо ти нічого крім зерна не знаєш, то дуже погано.
показать весь комментарий
25.07.2022 19:26 Ответить
зараз як получимо новітніше оружие з Гватемали ,оце буде Победа.
показать весь комментарий
25.07.2022 18:39 Ответить
Мачете, списи та луки.
показать весь комментарий
25.07.2022 18:45 Ответить
Секретное оружие индейцев майа?
показать весь комментарий
25.07.2022 18:50 Ответить
Шоневтік розповів який він герой і селфився. З ким він тільки не піарився.
показать весь комментарий
25.07.2022 18:43 Ответить
Володимир Вперший у своему репертуарі !
показать весь комментарий
25.07.2022 18:43 Ответить
а мідрий нарід якраз їх вибрав управляти ними і віддав їм всі ключі від усієї України.
показать весь комментарий
25.07.2022 18:47 Ответить
все годы украинцы их выбирают а потом проклинают и тут вопрос они мозахисты или просто дебилы?
показать весь комментарий
25.07.2022 19:00 Ответить
всілякі бабуїни аборигени то не будуть не будуть вимагати боротись з корупцією, і про Єрмака вони нічо не знають, ти їм зерно відсипай тільки і вони будуть називати тебе бєлий гаспадін
показать весь комментарий
25.07.2022 18:49 Ответить
а якщо не відсипати зерна, то прийде чорний властєлін.
показать весь комментарий
25.07.2022 19:28 Ответить
танки привезуть з бамбуку
показать весь комментарий
25.07.2022 18:49 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 19:01 Ответить
Давно нужно было ЛОБИРОВАТЬ и выстраивать хорошие отношения с БРАЗИЛИЕЙ, тесная кооперация с Embraer (вплоть до совметсных предприятий или слияния в один концерн)- это единственный шанс на развитетие собственного СОВРЕМЕННОГО авиастроения в Украине как гражданского, так и военного!
показать весь комментарий
25.07.2022 19:18 Ответить
ГП "Антонов" и "Моторсич" должен был бы слится с Embraer и стать новой строительной и конструкторской площадкой Embraer в восточной Европе (это очень взаимовыгодно)!
показать весь комментарий
25.07.2022 19:21 Ответить
Гватемала єто УКраина и не спорьте а то по дупе дам)
показать весь комментарий
25.07.2022 19:18 Ответить
Кокс привез? Сам?
показать весь комментарий
25.07.2022 19:38 Ответить
 
 