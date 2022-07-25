Первые шесть ЗРК Stormer HVM прибыли в Украину и уже работают на фронте, - ОК "Південь". ВИДЕО
Первые шесть зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM прибыли в Украину и уже находятся на фронте.
Об этом сообщает ОК "Південь" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Первые 6 ЗРК Stormer HVM прибыли на фронт в Украину.
Британские "невидимые" ЗРК Stormer HVM "видят" вражеских штурмовиков на расстоянии до 18 км.
Почему именно "невидимые", все из-за их особенности наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, это делает британский ЗРК, в прямом смысле слова "невидимым" для бортовых датчиков радиолокационного облучения, которые стоят на вражеских вертолетах и самолетах", - говорится в сообщении .
Топ комментарии
+74 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий25.07.2022 19:35
+36 Іван Баранніков
показать весь комментарий25.07.2022 19:44
+35 Осипенко Володимирівна Оксана
показать весь комментарий25.07.2022 19:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вітчизняна ракета Р-10-ОФ оснащується уламково-фугасною бойової частиною з ударним ядром та неконтактним датчиком цілі. Наведення здійснюється по лазерному променю з супроводженням цілі в автоматичному режимі.
Максимальна дальність стрільби: 10 000 метрів
Маса ракети: 38 кг
Маса ракети в контейнері: 62 кг
восени 2021 р. іспити ЗРК були закінчені
Наша мрія - вийти на зенітні комплекси. Тут ми просуваємось, є іноземне замовлення у цьому напрямку, але все ж таки ці комплекси потребують бюджетного фінансування, - розказав Олег Петрович
https://mil.in.ua/uk/news/dlya-stvorennya-zrk-kb-luch-neobhidno-2-5-roky/ Для створення ЗРК КБ «ЛУЧ» необхідно 2,5 роки
Іноземний замовник хоче отримати комплекс ближньої зони, це є першою сходинкою нашої роботи. Але ми вважаємо, що Україна здатна зробити комплекс середньої дальності на дистанцію до 100 кілометрів. Тобто Україна технологічно та промислова здатна це зробити, - додав Генеральний конструктор КБ «ЛУЧ»
Модернізуємо одеську ППО: «Думська» збирає гроші на потужні комп'ютери для зенітників
Сили протиповітряної оборони Одеси та Одеської області постійно вдосконалюються та набувають нового бойового досвіду, щоб ще краще захищати жителів регіону від ракетних атак російських нацистів.
Настав час оновити їм комп'ютерну техніку.
Читачі «Думської» разом із волонтерами «Гончаренка центрів» уже зібрали гроші на покупку восьми комп'ютерів для ППО.
Але ми не зупиняємось на цьому. Наше завдання - купити ще чотири потужні ПК для зенітників. Для цього потрібно зібрати 200 тисяч гривень.
Пожертвувати на оновлення техніки для героїчних захисників мирних жителів Одеси та області можна, перерахувавши будь-яку суму на створену для цього картку https://send.monobank.ua/jar/ff7DqGFbk монобанку .
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
https://www.youtube.com/watch?v=HLM41id2T8M
Плюс к тому, нам известно и то, что часть крылатых ракет противника сбивается с помощью переносных комплексов. Что характерно, на шестом месяце войны практически все сообщения, в которых говорится об уничтожении воздушной цели именно с помощью ПЗРК, содержат информацию о том, что это была «Игла». Почему это так, нам неизвестно, но логика подсказывает, что за 5 месяцев плотного применения именно этого вида вооружений, все запасы «Игл» должны были давно кончиться, а сейчас должны фигурировать названия комплексов, поставленных партнерами, в частности Стингеры или польские Перуны. Но если идут такие сообщения, то для этого есть причины.
В общем, насколько можно понять из того, что публично заявляют наши военные и партнеры по борьбе с мордором, более «тяжелые» и дальнобойные системы должны подойти в режиме «вот-вот». Это говорит о том, что постепенно выстраивается эшелонированная противовоздушная оборона, которая постепенно прикрывает все больше направлений. Но в любом случае, все это формируется на базе новых, НАТОвских систем, которых ВСУ не имели в своем распоряжении, и потому важно использовать опыт наших партнеров, которые уже прошли тот участок пути, по которому мы идем прямо сейчас.
Так в Польше идет формирование многоуровневой системы ПВО/ПРО, которая может стать самой эффективной в Европе именно как целостный комплекс, состоящий из разнородных компонентов. Эта тема тем более интересна сейчас, поскольку на днях Министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил через свой Twitter-аккаунт о продолжающихся поставках элементов, входящих в будущую систему зенитной и противоракетной защиты большой дальности «Wisła».
https://twitter.com/mblaszczak/status/1550807566955020289?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1550807566955020289%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2022%2F07%2Fsaga-o-pvo-chast-1%2F
Отсюда следует, что речь идет о самом первом слое ПВО, который должен иметь способность обнаруживать и поражать цели на большом расстоянии, а также те цели, которые составляют проблемы для перехвата другими средствами, в частности - баллистических ракет. На это как раз и указывает получение ракет PAC-3 MSE от Northrop Grumman, стандартных для американских комплексов типа Иджис и предназначенных, в частности, для перехвата баллистических ракет. Как мы помним, на территории Польши расположен американский позиционный район ПРО, который тоже укомплектован подобными ракетами, но он находится в оперативном подчинении даже не НАТО, а США.
Но теперь в Украине все прекрасно знают, что поразить цель это - концовка процесса, а главное - вовремя ее обнаружить и навести на нее соответствующее вооружение. На первом этапе комплекс Wisła будет оснащен четырьмя секторными радиолокационными станциями AN/MPQ-65 с пассивным электронным сканированием (PESA). Эти радары являются только частью комплекса радаров, стандартного для Patriot, но именно эти радары были доступны для покупки в начале пути формирования системы, а именно - в 2018 году.
Здесь надо сделать ремарку и просто посмотреть на то, что Польша только сейчас начинает получать отдельные элементы системы, заказанной еще шесть назад и между прочим - оплаченной миллиардными суммами. Мы же за последние пару месяцев войны уже получаем пусть пока не Patriot, но все же современные комплексы ПВО с боеприпасами, которые производятся не в мордоре, и как показала практика, технологически намного более совершенные. При этом, мы практически ни за что не платим, ни за сами комплексы, ни за боеприпасы, которые имеют свойство кончаться, пропорционально интенсивности боевых действий.
А как известно, какой бы золотой, по своим характеристикам, ни была бы система ПВО или какой-то другой боевой комплекс, цена им - ноль, если нет боеприпасов и взять их негде. Орки это сейчас прочувствовали на своей шкуре, а мы знаем это давно, поскольку к тому оружию, которое стояло на вооружении ВСУ, практически все боеприпасы производились на территории врага. Поэтому-то так важно было иметь собственное производств Нептунов, Ольх, Громов и всего остального, чтобы не зависеть от врага, в этой критически важной сфере. И теперь мы получили наглядный урок того, к чему приводит закатывания бабла в асфальт, вместо этих программ.
Кстати, поляки активно работают с Northrop Grumman в плане адаптации части производства системы и боеприпасов на собственных мощностях. Кроме того, прямо сейчас в работе находится ракета Narew camm-ER, которая будет «облегченным» вариантом для использования по более простым целям, чтобы не расходовать дорогие и ценные в военном отношении, боеприпасы. Их поляки создают вместе с британскими коллегами.
Но вернемся к польской ПВО. Война в Украине изменила многое, и в том числе, подходы США к тому, какие системы вооружений и в какой комплектации можно поставлять своим союзникам. Если взять ситуацию весны 2018 года и сравнить ее с тем, что происходило весной 2022 года, то разница очевидна и разительна. В связи с этим, появились новые возможности докомплектации польского комплекса Wisła. В ходе конференции Defence24 DAY 2022 в мае 2022 года глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак проинформировал о подаче Письма-запроса на поставку еще шести батарей с двенадцатью радарами LTAMDS - новыми всенаправленными станциями, основанными на технологии нитрида галлия (GaN), с активным электронным сканированием.
Ну и нельзя оставить без внимания программу закупки самолетов пятого поколения F-35А, которые отлично интегрируются в эту систему, как высотный комплекс датчиков, автоматически передающий для систем ПВО целеуказания. Таким образом, поляки выстраивают систему ПВО из нескольких рубежей и основными из них, хоть и в не совсем законченным виде, уже являются системы: дальнего действия, с возможностью ПРО - Wisła и система ближнего радиуса - Narew.
Она же будет использоваться и для всех менее ценных и опасных целей. И плюс к тому, новейшая боевая авиация тоже будет интегрирована в общий комплекс, при этом она и сама сможет перехватывать военные цели, но что самое главное, в режиме реального времени и без участия пилота, будет выдавать на наземные системы ПВО данные, повышающие осведомленность о воздушной обстановке, а при необходимости - наводить ракеты наземных ПВО на цели.
В общем, нам уже прямо сейчас надо использовать опыт коллег, поскольку именно в это время, мы имеем возможность относительно быстро получить то, что должно стать ядром нашей новой системы ПВО. Здесь опыт коллег нам поможет сэкономить время и средства для того, чтобы окончательно выплюнуть совковщину в этой, крайне важной сфере обороны. А ее ценность уже понятна всем.