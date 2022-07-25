Первые шесть ЗРК Stormer HVM прибыли в Украину и уже работают на фронте, - ОК "Південь". ВИДЕО

Первые шесть зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM прибыли в Украину и уже находятся на фронте.

Об этом сообщает ОК "Південь" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Первые 6 ЗРК Stormer HVM прибыли на фронт в Украину.

Британские "невидимые" ЗРК Stormer HVM "видят" вражеских штурмовиков на расстоянии до 18 км.

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Почему именно "невидимые", все из-за их особенности наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, это делает британский ЗРК, в прямом смысле слова "невидимым" для бортовых датчиков радиолокационного облучения, которые стоят на вражеских вертолетах и самолетах", - говорится в сообщении .