Ракетный удар по Николаеву: поражено предприятие и критическая инфраструктура. Была попытка поразить порт, - Ким. ВИДЕО

Утром, 26 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Продолжаются и обстрелы области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Утром, 26 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Николаевском районе 25 июля в 22.00 были обстрелы с. Новониколаевка Первомайской громады, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет. Утром, 26 июля, в 05:00 обстрелян объект инфраструктуры в Ольшанской громаде. Пострадавших нет.

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"В Баштанском районе 25 июля ориентировочно в 18:00 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. Попадания были за пределами населенного пункта, пострадавших нет. Также ориентировочно в 23:00 были обстрелы с. Широкое и с. Красная Долина, попадание вне сел. Утром, 26 июля, в 4:30 были обстрелы села Красная Долина. Попадания за пределами села. Пострадавших нет", - добавляют в ОВА.

В сводке подчеркивают, что под постоянными обстрелами остаются села, находящиеся на линии разграничения в Березнеговатской громаде. Вчера, 25 июля, ориентировочно в 21:50 под обстрелы попало село Малеевка. Разрушен один жилой дом. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям жилых домов уточняется.