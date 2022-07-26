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Ракетный удар по Николаеву: поражено предприятие и критическая инфраструктура. Была попытка поразить порт, - Ким. ВИДЕО

Утром, 26 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Продолжаются и обстрелы области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Утром, 26 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Николаевском районе 25 июля в 22.00 были обстрелы с. Новониколаевка Первомайской громады, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет. Утром, 26 июля, в 05:00 обстрелян объект инфраструктуры в Ольшанской громаде. Пострадавших нет.

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"В Баштанском районе 25 июля ориентировочно в 18:00 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. Попадания были за пределами населенного пункта, пострадавших нет. Также ориентировочно в 23:00 были обстрелы с. Широкое и с. Красная Долина, попадание вне сел. Утром, 26 июля, в 4:30 были обстрелы села Красная Долина. Попадания за пределами села. Пострадавших нет", - добавляют в ОВА.

В сводке подчеркивают, что под постоянными обстрелами остаются села, находящиеся на линии разграничения в Березнеговатской громаде. Вчера, 25 июля, ориентировочно в 21:50 под обстрелы попало село Малеевка. Разрушен один жилой дом. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям жилых домов уточняется.

Николаев (2153) Николаевская область (2128) обстрел (27275) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+4
Коли вже Зеленський знищить той чорноморський флот, який нас ракетами обстрілює?

Скільки ще можна терпіти щоденні обстріли Одеси і Миколаєва?
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26.07.2022 09:56
+4
Зеленський і прищ на своїй дупі не знищить.
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26.07.2022 10:04
+2
Схоже стріляти в бік Криму заборонено.
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26.07.2022 09:58
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Схоже на Град.
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26.07.2022 09:56 Ответить
Вертикальне подання. Балістична авіаційна ракета, хоча їх всі називають крилатими. Але траекторії як і в балістичних: зліт на десятки кілометрів вгору до цілі, а потім вертикальне падіння на ціль
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26.07.2022 10:10 Ответить
Коли вже Зеленський знищить той чорноморський флот, який нас ракетами обстрілює?

Скільки ще можна терпіти щоденні обстріли Одеси і Миколаєва?
показать весь комментарий
26.07.2022 09:56 Ответить
Схоже стріляти в бік Криму заборонено.
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26.07.2022 09:58 Ответить
Зеленський і прищ на своїй дупі не знищить.
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26.07.2022 10:04 Ответить
І чим же до криму достреліти можна і звідкілля? Будь ласка, порадьте...
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26.07.2022 10:49 Ответить
Одну батерею вразили З С-300, а в бригаді їх 4-6 дивізіонів, а в кожному дивізіоні їх 2-3 батареї, бо Миколаїв та Харьківщина нищиться як пишуть з С-300
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26.07.2022 10:10 Ответить
При чому тут С-300!?
Це зенітні ракети і як "земля-земля" не використовуються.
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26.07.2022 11:51 Ответить
Еще как используются
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26.07.2022 12:53 Ответить
Скільки за це було знищено заводів в рф?
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26.07.2022 10:20 Ответить
 
 