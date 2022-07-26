Воины-добровольцы из США и Великобритании под обстрелом эвакуируют жителей в Бахмуте. ВИДЕО

Группа британских и американских бойцов-добровольцев из Украинского иностранного легиона под обстрелами российских оккупантов эвакуировала нескольких жителей в Бахмуте Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи опубликованной в соцсетях, из под обстрелов удалось вывезти по меньшей мере двух женщин и двух мужчин.

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