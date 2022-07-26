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Новости Видео Война
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Воины-добровольцы из США и Великобритании под обстрелом эвакуируют жителей в Бахмуте. ВИДЕО

Группа британских и американских бойцов-добровольцев из Украинского иностранного легиона под обстрелами российских оккупантов эвакуировала нескольких жителей в Бахмуте Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи опубликованной в соцсетях, из под обстрелов удалось вывезти по меньшей мере двух женщин и двух мужчин.

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США (26763) эвакуация (2076) добровольцы (1172)


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Топ комментарии
+27
У сепаров всегда свой аргумент. Если бы Украина сдалась то войны бы небыло. Там бесполезно что то им обяснять.
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26.07.2022 10:41
+24
Амерам та бритам-респект...
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26.07.2022 10:35
+23
не факт, что потом не будут рассказывать, как "натовцы" из дома выгоняли....
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26.07.2022 10:38
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Амерам та бритам-респект...
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26.07.2022 10:35 Ответить
не факт, что потом не будут рассказывать, как "натовцы" из дома выгоняли....
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26.07.2022 10:38 Ответить
Больше будут кричать, что они с американцами воюют...
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26.07.2022 10:40 Ответить
У сепаров всегда свой аргумент. Если бы Украина сдалась то войны бы небыло. Там бесполезно что то им обяснять.
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26.07.2022 10:41 Ответить
Так наш миротворець того і бажає !
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26.07.2022 10:45 Ответить
П'яні негри на танку.
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26.07.2022 11:11 Ответить
Даунецкие бабули в ****... "вот не зря наш любимый журналист Салавьёв гаварил, что расеюшка воюет с Натай"
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26.07.2022 10:40 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
Дякуємо.
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26.07.2022 11:08 Ответить
та пох
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26.07.2022 12:13 Ответить
Американский спецназ угоняет мирных, еще не проснувшихся жителей Даунбасса, не жалея даже афро-собаку, раздавая отравленные Сникерсы и фальшивые деньги!
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26.07.2022 13:01 Ответить
Так і буде на кацапських новинах
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26.07.2022 14:14 Ответить
Sobachсa ?? 🤣
God bless you guys.
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26.07.2022 13:21 Ответить
...we rescued babushka...
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26.07.2022 22:31 Ответить
Славянский, поэтому тему понимаю хорошо. В переводе на человеческий язык - сначала мы сидим, не уезжаем, не смотря на любые уговоры, а потом военные или волонтеры, или полиция с риском для жизни спасают этих муд...в.
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26.07.2022 19:58 Ответить
tiu, ta krashche vyihaty na avtobusi cherez zelenyi korydor, a potim **************** pary pasazhyriv v avtobusi.
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27.07.2022 04:06 Ответить
 
 