Воины-добровольцы из США и Великобритании под обстрелом эвакуируют жителей в Бахмуте. ВИДЕО
Группа британских и американских бойцов-добровольцев из Украинского иностранного легиона под обстрелами российских оккупантов эвакуировала нескольких жителей в Бахмуте Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи опубликованной в соцсетях, из под обстрелов удалось вывезти по меньшей мере двух женщин и двух мужчин.
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