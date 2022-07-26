Ранее неизвестная колонна техники российских оккупантов уничтожена под Чернобылем в начале агрессии. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись ранее неизвестной колонны техники российских оккупантов уничтоженной под Чернобылем в начале агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи многочисленные уничтоженные российские БТР-82А и БМП, которая замыкала колонну. Часть бронемашин просто разорвана пополам. Автор видео утверждает, что успешная атака на оккупантов была осуществлена с помощью БПЛА Bayraktar TB2.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последний момент жизни оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника