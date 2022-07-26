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Новости Видео Война
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Ранее неизвестная колонна техники российских оккупантов уничтожена под Чернобылем в начале агрессии. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись ранее неизвестной колонны техники российских оккупантов уничтоженной под Чернобылем в начале агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи многочисленные уничтоженные российские БТР-82А и БМП, которая замыкала колонну. Часть бронемашин просто разорвана пополам. Автор видео утверждает, что успешная атака на оккупантов была осуществлена с помощью БПЛА Bayraktar TB2.

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армия РФ (19318) Чернобыль (512) уничтожение (6980)


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Топ комментарии
+16
Красивое!
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26.07.2022 11:58
+12
Так буде з усіма орками.
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26.07.2022 12:08
+7
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26.07.2022 12:39
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Красивое!
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26.07.2022 11:58 Ответить
Так буде з усіма орками.
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26.07.2022 12:08 Ответить
Треба руйнувати мости і робити їм таке на Правобережжі
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26.07.2022 12:10 Ответить
Якою мовою взагалі написана ця новина 😮
редактора на мило
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26.07.2022 12:13 Ответить
раніше невідома і мабуть не остання. то надо офіційні цифри втрат казлів на 2-3 рази множити?
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26.07.2022 12:18 Ответить
Звичайно. По інсайдах саме така кількість.

І якщо аналізувати пропаганду рф знаючи по яких принципах вона працює (свої втрати, поразки, злочини видає за чужі). То втрати тільки вс рф майже 100к. І це мова саме про хороших росіян. А є ще майже стільки ж калік (в росіян трьохсотих не 1 до 3, а 1 до 1 через медицину та добивання). І це без врахування того скільки було вбито ордловців, бидлорусів, абхазів, осетинів, сирійців, членів різних чвк, росгвардійців і т.п.. Саме тому не зважаючи на всю десятикратну їх перевагу у вс рф нічого не виходить.
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26.07.2022 12:29 Ответить
Не обманюйте себе і не перебільшуйте.
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26.07.2022 13:40 Ответить
Це не перебільшення.
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26.07.2022 22:53 Ответить
Скорее всего после попадания в первый бтр все лаптеногие поразбегались по кустам побросав технику, иначе она бы так в колонну не стояла
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26.07.2022 12:18 Ответить
Стіралки раптом взірвалися.
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26.07.2022 12:23 Ответить
Не жди мама "Ладу калину".
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26.07.2022 12:23 Ответить
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26.07.2022 12:39 Ответить
спасибо деду за победу сыну за машину
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26.07.2022 13:04 Ответить
У байрактара всего 2 большие ракеты и две маленькие. Так что байрактаром вряд ли
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26.07.2022 12:41 Ответить
Слава ЗСУ-ТРО!
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26.07.2022 12:58 Ответить
Красіво дуже. На біс
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26.07.2022 13:41 Ответить
це ж скільки орків погоріло! зкільки запишуть в "бєзвєстипрапавший"! скільки автівок батяньки не зможуть отримати!
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26.07.2022 17:15 Ответить
 
 