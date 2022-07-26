Ранее неизвестная колонна техники российских оккупантов уничтожена под Чернобылем в начале агрессии. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись ранее неизвестной колонны техники российских оккупантов уничтоженной под Чернобылем в начале агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи многочисленные уничтоженные российские БТР-82А и БМП, которая замыкала колонну. Часть бронемашин просто разорвана пополам. Автор видео утверждает, что успешная атака на оккупантов была осуществлена с помощью БПЛА Bayraktar TB2.
Топ комментарии
+16 Roman Podyu #221750
показать весь комментарий26.07.2022 11:58
+12 Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий26.07.2022 12:08
+7 Роман с камнем
показать весь комментарий26.07.2022 12:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
редактора на мило
І якщо аналізувати пропаганду рф знаючи по яких принципах вона працює (свої втрати, поразки, злочини видає за чужі). То втрати тільки вс рф майже 100к. І це мова саме про хороших росіян. А є ще майже стільки ж калік (в росіян трьохсотих не 1 до 3, а 1 до 1 через медицину та добивання). І це без врахування того скільки було вбито ордловців, бидлорусів, абхазів, осетинів, сирійців, членів різних чвк, росгвардійців і т.п.. Саме тому не зважаючи на всю десятикратну їх перевагу у вс рф нічого не виходить.
деду за победусыну за машину