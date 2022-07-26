Олег Кулинич. Что известно об экс-начальнике управления СБУ, подозреваемом в госизмене?. ВИДЕО
Экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич приложил все усилия, чтобы в Киеве как можно позже узнали о нападении с территории оккупированного полуострова.
Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Известно, что следствие установило факты работы Кулинича и Сивковича на россиян, начиная, по меньшей мере, с июня 2019 года. Оба предателя входили в преступную организацию, созданную под кураторством начальника 9-го (Украинского) управления Департамента оперативной информации 5-й Службы федеральной службы безопасности РФ Игоря Чумакова. Задачей фигурантов было обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины - в частности, Кулинич и Сивкович передавали России сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ", - отметил журналист.
По словам Бутусова, следствие также установило, что в 1 час ночи 24 февраля Кулинич был предупрежден контрразведкой о том, что вторжение начнется в ближайшие часы.
"Также ему была передана шифровка для Киева. Однако Кулинич абсолютно ничего не сделал, даже больше, приложил все усилия, чтобы в Киеве как можно позже узнали о нападении. Поэтому наступление российских оккупантов со стороны Крыма стало неожиданностью для Вооруженных Сил Украины, и оккупанты смогли достаточно быстро захватить часть южных регионов страны", – добавил главный редактор Цензор.НЕТ.
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https://twitter.com/i/status/1551842871162150913
але не на часі бо він зайнятий відосиками 😠
ЦРУ та МІ6 кажуть про напад..
А тут якесь чмо на годину затримало доповідь про напад-і від цього сдали Херсон та пів запоріжжя???
А може то дєрмак зі своєю шоблою сдав??
Або контррозвідники абсолютні дурні, або настільки хитрі, що подали донесення через явного ворожого агента знаючи ,що він їх не передасть керівництву країни.
Це схоже більше на операцію прикриття - типу зеленський з опою не винуваті. виниватий гад кулініч
ГУР МО, СЗР, прикордонна розвідка взагалі не бачили, що на виході з Криму декілька днів стоять колони техніки у кількості багато сотень одиниць?
Дуже цікава "історія". Хтось даже може повірити..
А шас Ермак периодически подпаливает дымовуху, шо бы не был виден его зад. А тут еще терки с Абрамовичем. Один из столпов башни ОКО, попавший под санкции, также хочет стать сефардом как Ромчик, видать Ермак таки дал (или вскоре даст) им гражданство. Ведь он управляющий президентом и только он.
Юрий все правильно делает,что не дает заширмовать предательство и предателей. Для них быть на свету это же самоубийство.