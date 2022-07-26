Олег Кулинич. Что известно об экс-начальнике управления СБУ, подозреваемом в госизмене?. ВИДЕО

Экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич приложил все усилия, чтобы в Киеве как можно позже узнали о нападении с территории оккупированного полуострова.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Известно, что следствие установило факты работы Кулинича и Сивковича на россиян, начиная, по меньшей мере, с июня 2019 года. Оба предателя входили в преступную организацию, созданную под кураторством начальника 9-го (Украинского) управления Департамента оперативной информации 5-й Службы федеральной службы безопасности РФ Игоря Чумакова. Задачей фигурантов было обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины - в частности, Кулинич и Сивкович передавали России сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ", - отметил журналист.

Читайте также: Сообщено о подозрении в госизмене топ-чиновнику времен Януковича Сивковичу. Трое сотрудников ФСБ РФ подозреваются в шпионаже, - ГБР

По словам Бутусова, следствие также установило, что в 1 час ночи 24 февраля Кулинич был предупрежден контрразведкой о том, что вторжение начнется в ближайшие часы.

"Также ему была передана шифровка для Киева. Однако Кулинич абсолютно ничего не сделал, даже больше, приложил все усилия, чтобы в Киеве как можно позже узнали о нападении. Поэтому наступление российских оккупантов со стороны Крыма стало неожиданностью для Вооруженных Сил Украины, и оккупанты смогли достаточно быстро захватить часть южных регионов страны", – добавил главный редактор Цензор.НЕТ.