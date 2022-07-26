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Олег Кулинич. Что известно об экс-начальнике управления СБУ, подозреваемом в госизмене?. ВИДЕО

Экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич приложил все усилия, чтобы в Киеве как можно позже узнали о нападении с территории оккупированного полуострова.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Известно, что следствие установило факты работы Кулинича и Сивковича на россиян, начиная, по меньшей мере, с июня 2019 года. Оба предателя входили в преступную организацию, созданную под кураторством начальника 9-го (Украинского) управления Департамента оперативной информации 5-й Службы федеральной службы безопасности РФ Игоря Чумакова. Задачей фигурантов было обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины - в частности, Кулинич и Сивкович передавали России сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ", - отметил журналист.

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По словам Бутусова, следствие также установило, что в 1 час ночи 24 февраля Кулинич был предупрежден контрразведкой о том, что вторжение начнется в ближайшие часы.

"Также ему была передана шифровка для Киева. Однако Кулинич абсолютно ничего не сделал, даже больше, приложил все усилия, чтобы в Киеве как можно позже узнали о нападении. Поэтому наступление российских оккупантов со стороны Крыма стало неожиданностью для Вооруженных Сил Украины, и оккупанты смогли достаточно быстро захватить часть южных регионов страны", – добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

Автор: 

Крым (26404) государственная измена (1542) Бутусов Юрий (4367) Кулинич Олег СБУ (24)


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Топ комментарии
+26
Що тільки не зроблять щоби уникнути запитання, а хто ж розмінував Чонгар???
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26.07.2022 14:49
+19
Фуйло у криму зібрав 50тис солдат,танки,артилерію,гвинтокрили
ЦРУ та МІ6 кажуть про напад..
А тут якесь чмо на годину затримало доповідь про напад-і від цього сдали Херсон та пів запоріжжя???
А може то дєрмак зі своєю шоблою сдав??
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26.07.2022 14:53
+16
Як хто? Кулініч. Шах і мат вам,недруги андрюші дєрьмака.)
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26.07.2022 14:50
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Заслужил расстрел, но у нас даже навряд ли даже посадят...
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26.07.2022 14:48 Ответить
Ага, то все Зинка! - Боневтик с дЕрьмаком могут расслабиться
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26.07.2022 14:48 Ответить
Що тільки не зроблять щоби уникнути запитання, а хто ж розмінував Чонгар???
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26.07.2022 14:49 Ответить
Як хто? Кулініч. Шах і мат вам,недруги андрюші дєрьмака.)
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26.07.2022 14:50 Ответить
Гарнi новини.....
https://twitter.com/i/status/1551842871162150913
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26.07.2022 14:49 Ответить
А що відомо про того,хто цього кулініча пропхнув на посаду?
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26.07.2022 14:49 Ответить
В принципі все відомо , про того , хто його пропхав на цю посаду ,
але не на часі бо він зайнятий відосиками 😠
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26.07.2022 14:53 Ответить
Так і я про це кажу !
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26.07.2022 15:02 Ответить
Та перестаньте. Призначений він був регентом на призвіще дєрьмак. А клован тільки підпис поставив,як довбана мавпа,ким він і є.
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26.07.2022 15:22 Ответить
Фуйло у криму зібрав 50тис солдат,танки,артилерію,гвинтокрили
ЦРУ та МІ6 кажуть про напад..
А тут якесь чмо на годину затримало доповідь про напад-і від цього сдали Херсон та пів запоріжжя???
А може то дєрмак зі своєю шоблою сдав??
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26.07.2022 14:53 Ответить
Згадайте псдьож про 22.06.41. Один до одного
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26.07.2022 15:56 Ответить
контррозвідкою була передана шифровка для Києва? а що це за контррозвідка, що не знає - кому і ким передає дані про неминучий напад?
Або контррозвідники абсолютні дурні, або настільки хитрі, що подали донесення через явного ворожого агента знаючи ,що він їх не передасть керівництву країни.
Це схоже більше на операцію прикриття - типу зеленський з опою не винуваті. виниватий гад кулініч
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26.07.2022 14:54 Ответить
Шифрвки такого значення передаються напряму,й лише дублюються безпосередньому керівництву. Весь владний оо тупмй піс...ьож
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26.07.2022 15:55 Ответить
Тому наступ російських окупантів з боку Криму став несподіванкою для Збройних Сил України, і окупанти змогли досить швидко захопити частину південних регіонів країни", - додав головний редактор Цензор.НЕТ. Бутусов не правий ,звалючи вину із "зе" і ОП , за окупацію Півдня на Кулініча. "зе" з ОП за місяць до війни отримали розвідані ЦРУ про наступ рашиста на Україну.https://www.dw.com/uk/ochilnyk-tsru-vidvidav-ukrainu-cherez-zahrozu-rosiiskoho-vtorhnennia-zmi/a-60456637
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26.07.2022 14:54 Ответить
Кулінич і інш.це наслідки правління наймудрішого. найвеличнішрго піарщика і брехуна Граючи роль президента навішуючи локшишу на вуха своїм баранам іде планомірна робота по знищенню українців .
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26.07.2022 14:58 Ответить
Один з многочисленних злочинів зеленського призначення російского агента на керівну пасаду в СБУ і таких призначень багато. Зеленського в відставку. Всю его шоблу предателей теж
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26.07.2022 15:00 Ответить
Звалили всі пройоби на якогось кулініча, ніби на ньому все завязано. А погранци, моряки, зсу, повітряні сили, якісь поодинокі агенти в Криму ? Та наступ навіть раптовий має масу ознак та індикаторів, а не звіздьож про продажного полкана що мимо всіх завів москалів на тисячі гектарів нашого півдня.
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26.07.2022 15:05 Ответить
Ця хрня нагабує співанки про " Вєроломноє нападєниє Гєрмании на савейський саюз" Десятиліття минають ,а дебілізьма єрмачні - незмінна
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26.07.2022 15:49 Ответить
Полная чушь. "Рихрд Зорге, блин". Никто ничего не знает, про накопление сил и предстоящем вторжении, только одна контрразведка обласного СБУ в курсе! Сказки про белого бычка, расчитанная на слабоумных выбарцев Зеленского.
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26.07.2022 18:37 Ответить
Тобто, із всіх українських спецслужб було лише одно джерело інформації про конкретний час вторгнення орків - СБУ (яка взагалі-то згідно з законодавством є контррозвідувальною службою)?
ГУР МО, СЗР, прикордонна розвідка взагалі не бачили, що на виході з Криму декілька днів стоять колони техніки у кількості багато сотень одиниць?
Дуже цікава "історія". Хтось даже може повірити..
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26.07.2022 15:06 Ответить
Боневтік сам казав що дата нападу,йому була відома за рік. Тому ,янелох наказав готуваттс, до шяшликів!!! В Бучі!!!
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26.07.2022 15:51 Ответить
Мало того, з 01.30 до 05.00 через Чонгар йшли танки. А вони їх лише о 05:00 розглянули. Зовсім погано із зором у всього оточення Зелі.
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26.07.2022 18:46 Ответить
Нашли стрелочника! Как может поступление такой информации зависеть от одного человека, причем подозреваемого и прослушиваемого? Почему по меньшей мере два года эти двое спокойно "выполняли задания кураторов", если их контакты были установлены, велась прослушка и вся деятельность документировалась?
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26.07.2022 15:07 Ответить
основний злочин то сам Зеленський
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26.07.2022 15:10 Ответить
А хтось відповість за такі призначеня ?
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26.07.2022 15:31 Ответить
Зелох главная проблема-он привел всю эту агентуру кремлевскую.
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26.07.2022 15:42 Ответить
Их ринудили пойти на этот шаг ! Ермак имеет связи с Кремлем через башню ОКО, Деркач резидент ГРУ ГШ, Сивкович 5 служба ФСБ. Ермак с Деркачем попались ФБР ранее в деле дискредитации Байдена через ГРУ ГШ. Деркач с Кулиничем участвовали в планировании ГРУ ГШ операции вторжения РФ. Прикрытие этой операции осуществляло руководство слуг народа (Арахамия,Верещук,Резников,Буданов....) Ощее руководство было за Ермаком, а он всегда за кулисами.
А шас Ермак периодически подпаливает дымовуху, шо бы не был виден его зад. А тут еще терки с Абрамовичем. Один из столпов башни ОКО, попавший под санкции, также хочет стать сефардом как Ромчик, видать Ермак таки дал (или вскоре даст) им гражданство. Ведь он управляющий президентом и только он.
Юрий все правильно делает,что не дает заширмовать предательство и предателей. Для них быть на свету это же самоубийство.
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26.07.2022 16:14 Ответить
Дитяча казочка від діда Панаса!!!
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26.07.2022 19:35 Ответить
 
 