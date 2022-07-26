РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10118 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 890 7

Украинские документалисты сняли фильм о жизни в оккупированном Херсоне "Тихий террор. Хроники ада". ВИДЕО

В заложниках у российских военных оказались несколько сотен жителей Херсона. Оккупационная "власть" похищает и пытает херсонцев, не дает им выехать на свободные территории.

Об этом - новый фильм документалистов из продакшена "ТТБ-Студія" "Тихий террор. Хроники ада", сообщает Цензор.НЕТ.

События фильма разворачиваются с начала полномасштабного российского вторжения до конца мая. Лента содержит документальные кадры и рассказы людей, которым удалось уехать из оккупации. Герои фильма – херсонцы, пережившие похищение и пытки, активисты, волонтеры, журналисты. Съемки проходили в Киеве, Одессе и Николаеве.

Также смотрите: Патриоты оставляют на стенах в Херсоне проукраинские надписи. ВИДЕО+ФОТО

Сложнее всего, говорят авторы, было найти людей, которые согласились бы на камеру свидетельствовать о том, что происходит в оккупированном регионе.

"Когда фильм был почти смонтирован, в семью девушки, которая согласилась быть главной героиней ленты и снимала видеодневники о жизни в оккупированном поселке близ Херсона, ворвались ФСБшники. Каким-то образом они узнали о том, что она делает. К счастью, она не пострадала, но мы вынуждены были удалить все эпизоды с ее участием из фильма и срочно менять сценарий, чтобы не подвергать ее опасности. Таковы реалии жизни в украинских городах оккупированных Россией", - рассказала режиссер ленты Елизавета Татаринова.

Также читайте: Оккупанты задерживают на блокпосте в Васильевке более 5 тыс. человек, которые хотят уехать в Запорожье. Уже есть умершие, - мэр Мелитополя Федоров

Фильм "Тихий террор. Хроники ада" - доступен для просмотра по ссылке.

кино (1535) оккупация (10164) фильмы (399) Херсон (2834) Херсонская область (4792)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кожен закатоватий росіянами в Херсоні мирний українець, кожен розстріляний в Херсоні терообонівець - на совісті влади Зеленського і Ермака, які навмисно проігнорували підготовку до військового вторгнення русні.
показать весь комментарий
26.07.2022 16:00 Ответить
Погоджуюся з Вами на 100%, бо вони мало того, що нічого самі не робили, ще вперто брехали громадянам, що все під контролем, щоб йшли на шашлики, що американці і інші брешуть...То це виглядає так, що навіть діяли разом з ворогом, на користь ворога? І тут не тільки Зеленський, Єрмак, Татаров, Смірнов, Демченко (антимайданівці), а і 73%, яких у 2019 році попереджали, що цим вибором втратимо Україну, але вони як зомбовані йшли на бойню і тягнули своїх родичів і знайомих. Все, що говорив Зеленський виявилося облудою, фейком, всі його лозунги "какая разница", "дороги" виявилися смертю для України і сьогодні всі повернулися до армії, мови, віри, як маркера українця. Всі пам'ятають, хто з цими лозунгами йшов на вибори?
показать весь комментарий
26.07.2022 18:05 Ответить
Так зевлада уже оголошує-оголошує накази там всякі, наступи-контрнаступи, а люди досі в катівнях.
пригадую, як зе закликав їх чинити спротив. гадьониш. а ти сам спробуй чинити спротив озброєним тварям без будь-яких людських цінностей. аби ото пи*діти.
показать весь комментарий
26.07.2022 16:06 Ответить
Документалістам подяка!
Знімайте якомога більше! Це увійде в історію!
Це повинен побачити увесь світ.
Ваша робота зараз дуже потрібна!
показать весь комментарий
26.07.2022 16:07 Ответить
треба зняти не один фільм про рашистських фашистів,

щоб правда про їх звірства і злочини надовго увійшла в історію
показать весь комментарий
26.07.2022 16:44 Ответить
серйозно??? коли весь світ кричав, що буде наступ, коли з усіх прасок були крики про вторгнення, цим людям треба були дні, щоб зрозуміти "што проісходіт і пачєму взриви, і чьто ето за танкі"??????

як же сумно, що стільки людей загинуло просто тому, що дбл блд
показать весь комментарий
26.07.2022 17:18 Ответить
Херсонці - ви всі герої, ви показали, що Херсон - це патріотичне місто, Херсон - це Україна є і буде!
показать весь комментарий
26.07.2022 23:14 Ответить
 
 