Украинские документалисты сняли фильм о жизни в оккупированном Херсоне "Тихий террор. Хроники ада". ВИДЕО
В заложниках у российских военных оказались несколько сотен жителей Херсона. Оккупационная "власть" похищает и пытает херсонцев, не дает им выехать на свободные территории.
Об этом - новый фильм документалистов из продакшена "ТТБ-Студія" "Тихий террор. Хроники ада", сообщает Цензор.НЕТ.
События фильма разворачиваются с начала полномасштабного российского вторжения до конца мая. Лента содержит документальные кадры и рассказы людей, которым удалось уехать из оккупации. Герои фильма – херсонцы, пережившие похищение и пытки, активисты, волонтеры, журналисты. Съемки проходили в Киеве, Одессе и Николаеве.
Сложнее всего, говорят авторы, было найти людей, которые согласились бы на камеру свидетельствовать о том, что происходит в оккупированном регионе.
"Когда фильм был почти смонтирован, в семью девушки, которая согласилась быть главной героиней ленты и снимала видеодневники о жизни в оккупированном поселке близ Херсона, ворвались ФСБшники. Каким-то образом они узнали о том, что она делает. К счастью, она не пострадала, но мы вынуждены были удалить все эпизоды с ее участием из фильма и срочно менять сценарий, чтобы не подвергать ее опасности. Таковы реалии жизни в украинских городах оккупированных Россией", - рассказала режиссер ленты Елизавета Татаринова.
Фильм "Тихий террор. Хроники ада" - доступен для просмотра по ссылке.
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пригадую, як зе закликав їх чинити спротив. гадьониш. а ти сам спробуй чинити спротив озброєним тварям без будь-яких людських цінностей. аби ото пи*діти.
Знімайте якомога більше! Це увійде в історію!
Це повинен побачити увесь світ.
Ваша робота зараз дуже потрібна!
щоб правда про їх звірства і злочини надовго увійшла в історію
як же сумно, що стільки людей загинуло просто тому, що дбл блд